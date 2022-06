Neptune reporte la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 ainsi que la date de sa conférence téléphonique sur les résultats

LAVAL, QC, le 30 juin 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le report du dépôt de ses états financiers annuels (les « états financiers de 2022 ») et du rapport de gestion connexe au-delà de l'échéance prescrite du 29 juin 2022.

Le retard accusé dans l'achèvement des états financiers de la Société est principalement attribuable à la complexité de la conversion des états financiers de la Société des IFRS aux PCGR des États-Unis. Neptune prévoit de déposer ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 dans les prochains jours. La date de dépôt sera communiquée après sa confirmation par les auditeurs. Après la publication de ses résultats financiers, la Société tiendra une conférence téléphonique afin de discuter de ces derniers et faire le point sur ses activités. Les détails concernant l'heure et la date de la nouvelle conférence téléphonique sur les résultats seront annoncés en temps voulu.

La direction et le comité d'audit continueront à travailler à l'achèvement des états financiers annuels, et coopéreront avec les auditeurs pour fournir tous les renseignements nécessaires afin de terminer l'audit le plus rapidement possible.

Outre ce qui précède, conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (le « Règlement 51-102 »), notamment sa partie 4, étant donné que Neptune, en tant qu'« émettrice de la SEC », déposera ses états financiers 2022 qui seront, pour la première fois, préparés conformément aux PCGR des États-Unis en raison de la perte de son statut d'émettrice privée étrangère, est tenue de déposer à nouveau les rapports financiers intermédiaires qui ont été déposés depuis son dernier dépôt d'états financiers annuels pour son exercice clos le 31 mars 2021, qui comprennent : i) les trimestres clos les 30 juin 2021 et 2020, ii) les trimestres et les semestres clos les 30 septembre 2021 et 2020 et iii) les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2021 et 2020 (collectivement, les « dépôts retraités »), ces dépôts retraités devant être préparés et déposés à nouveau conformément aux PCGR des États-Unis. Les dépôts retraités doivent être déposés à nouveau en même temps que le dépôt des états financiers annuels de 2022. Malgré des efforts considérables, la Société n'est également pas en mesure actuellement de déposer les dépôts retraités avant la date prescrite, soit le 29 juin 2022, en raison du temps plus long que prévu nécessaire pour retraiter ceux-ci conformément aux PCGR des États-Unis.

Par conséquent, en raison du retard dans le dépôt des états financiers de 2022 et du nouveau dépôt des dépôts retraités, la Société a demandé aux autorités canadiennes compétentes en matière de valeurs mobilières une interdiction d'opérations limitée aux dirigeants. Cependant, une telle ordonnance n'a pas encore été obtenue à la date des présentes et rien ne garantit qu'elle le sera en temps opportun, voire qu'elle le sera du tout. La Société a l'intention de satisfaire aux dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement conformément à l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants, en publiant des rapports de situation bihebdomadaires sous forme de communiqués de presse. Les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières compétentes peuvent émettre une interdiction d'opérations à l'encontre de la Société pour défaut de dépôt des états financiers de 2022 et/ou des dépôts retraités dans le délai prescrit ou plus tôt si la Société ne dépose pas ses rapports périodiques dans les délais prescrits. Si l'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants n'est pas obtenue, une ordonnance générale d'interdiction d'opérations pourrait également être émise.

Les états financiers de 2022 et les dépôts retraités devraient être déposés dès que possible dans les prochains jours, mais au plus tard le 13 juillet 2022. En ce qui concerne les dépôts retraités, à l'exception de la conversion aux PCGR des États-Unis, la Société ne s'attend pas à ce que d'autres modifications soient apportées aux rapports financiers intermédiaires déposés précédemment, qui ont été préparés conformément aux IFRS et qui sont tous actuellement disponibles sous les profils SEDAR et EDGAR de la Société aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Coordonnées : Personne-ressource pour les médias : [email protected] ; Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected] ; Personnes-ressources pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected] ; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254