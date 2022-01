Neptune réduit ses coûts en internalisant ses services juridiques

Christopher J. C. Waldon est nommé chef du contentieux adjoint - Litiges

Christopher Piazza est nommé chef du contentieux adjoint - Entreprise

LAVAL, QC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux dirigeants afin d'élargir les capacités juridiques internes de la Société. Ces nominations traduisent l'engagement de la Société à réduire le recours à des conseillers juridiques externes et à diminuer les dépenses globales de l'entreprise, conformément à son récent examen stratégique. En outre, le fait de disposer de services juridiques supplémentaires à l'interne renforcera la capacité de Neptune à protéger ses actifs et à dialoguer stratégiquement avec des tiers.

John Wirt, chef de la direction juridique de Neptune, a déclaré : « En développant nos capacités juridiques internes, nous continuons à mettre en œuvre les mesures de réduction des coûts et de rationalisation décrites dans notre examen stratégique. Une partie considérable des dépenses d'entreprise de Neptune provient des frais juridiques, en grande partie en raison de notre recours à des conseillers juridiques externes. Nous prévoyons que ces nominations permettront de rationaliser nos processus juridiques, de renforcer notre avantage stratégique, de rehausser notre efficacité et de permettre à Neptune de réaliser des économies considérables dans les années à venir. »

À compter d'aujourd'hui, Christopher J. C. Waldon est nommé chef du contentieux adjoint - Litiges. Me Waldon se joint à Neptune après avoir travaillé pour Venable LLP, où il a représenté Neptune dans ses litiges.

Avocat chevronné avec plus de 14 ans d'expérience et spécialisé dans les litiges commerciaux ainsi que les procès, Christopher J. C. Waldon a obtenu des résultats favorables pour ses clients aux États-Unis devant les tribunaux d'État et fédéraux et les tribunaux d'arbitrage dans une grande variété de dossiers. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de la Caroline du Nord et d'un baccalauréat en économie et en philosophie de l'Université Emory.

Par ailleurs, Christopher Piazza est nommé chef du contentieux adjoint - Entreprise. Me Piazza possède une expérience considérable en matière de dépôts et de réglementation auprès de la Securities and Exchange Commission, de questions liées aux opérations des entreprises et de la prestation de conseils aux conseils d'administration. Il a occupé le poste de chef du contentieux associé de Neptune depuis 2019, conseillant la Société sur des affaires juridiques cruciales pendant une période de croissance considérable, de changement stratégique et de développement de l'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de superviser tous les dossiers relatifs à l'entreprise et aux opérations de Neptune, y compris l'examen et l'optimisation de son processus contractuel.

Avant de se joindre à Neptune, Christopher Piazza a pratiqué le droit dans les services de droit des sociétés de Simpson Thacher & Bartlett LLP et de Greenberg Traurig, LLP, où il a principalement représenté des sociétés publiques et privées en matière de valeurs mobilières et de fusions et acquisitions. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université du Michigan et d'un baccalauréat en économie de l'Université de la Colombie-Britannique.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : [email protected]; Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected]; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254