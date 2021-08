Neptune rappelle aux actionnaires la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire et les encourage à voter

Le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions

Les actionnaires qui ont des questions ou ont besoin d'aide pour voter sont invités à téléphoner au Laurel Hill Advisory Group au 1 877 452-7184 ou à écrire à l'adresse [email protected]

LAVAL, QC, le 11 août 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, rappelle aujourd'hui aux actionnaires la tenue prochaine de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée »). L'assemblée se tiendra en ligne à l'adresse https://web.lumiagm.com/417745705 le 26 août 2021 à 10 h 30 (heure de l'Est).

VOTRE VOTE EST IMPORTANT - VEUILLEZ VOTER AUJOURD'HUI

Neptune encourage tous les actionnaires à lire les documents relatifs à l'assemblée qui ont été envoyés par la poste et déposés sur SEDAR. De plus, les documents sont accessibles dans la section Événements de notre site Web de relations avec les investisseurs à l'adresse www.investors.neptunewellness.com.

Points abordés lors de l'assemblée

Élire les administrateurs de la Société pour l'année à venir ; Nommer l'auditeur pour l'année à venir et autoriser les administrateurs de la Société à fixer sa rémunération ; Approuver le renouvellement du régime d'options d'achat d'actions de la Société ; et Approuver le renouvellement du régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres de la Société.

Le conseil d'administration de Neptune recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de toutes les résolutions.

Renseignements aux actionnaires et questions

Les actionnaires de Neptune qui ont des questions sur la circulaire d'information de la direction ou qui ont besoin d'aide pour exercer les droits de vote rattachés à leurs actions peuvent communiquer avec notre agent de sollicitation de procurations, Laurel Hill Advisory Group :

Amérique du Nord, sans frais : 1 877 452-7184

Appels de l'extérieur de l'Amérique du Nord : 416 304-0211

Adresse courriel : [email protected]

À propos de Neptune

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com.

