Neptune publie ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022

Les produits ont atteint 18,4 M$, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance séquentielle

Les marges brutes atteignent un point d'inflexion, devenant positives pour la première fois depuis la transition vers une entreprise de biens de consommation courante diversifiée

LAVAL, QC, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2021.

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2022 (tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire) :

Les produits se sont élevés à 18,4 millions de dollars, ce qui comprenait la comptabilisation de ventes de 1,1 million de dollars précédemment réservées, attribuables au trimestre précédent. Cela représente une augmentation séquentielle de 17 % ; il s'agit du quatrième trimestre consécutif de croissance des produits. Les produits de la période correspondante de l'exercice précédent s'élevaient à 3,3 millions de dollars.

Le bénéfice brut s'est élevé à 2,0 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 12,0 millions de dollars par rapport à la perte de 10,0 millions de dollars enregistrée au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société a enregistré une marge brute de 11,1 %, comparativement à (300,8 %) lors de la période correspondante de l'exercice précédent.

La perte nette s'est chiffrée à 20,9 millions de dollars, comparativement à 74,9 millions de dollars au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

La perte du BAIIA ajusté a diminué de 2,7 millions de dollars, soit 22 %, pour se chiffrer à 9,8 millions de dollars, contre une perte de 12,5 millions de dollars lors de la période correspondante de l'exercice précédent.

Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons travaillé fort pour transformer Neptune en une entreprise de biens de consommation courante de marque à forte croissance. Ce trimestre, nous avons franchi plusieurs étapes importantes. Nous avons enregistré notre quatrième trimestre consécutif de croissance séquentielle des produits et atteint des marges brutes positives grâce à l'accélération de nos ventes de cannabis et aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement pour Sprout Foods. Nous avons également pris des mesures pour améliorer notre efficacité opérationnelle globale et réduire les frais généraux de la Société, comme indiqué dans notre examen stratégique. Pour l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur le contrôle de nos coûts tout en saisissant les occasions de croissance élevée au sein de nos marques des secteurs Aliments et boissons, Cannabis et Soins personnels et de beauté. Je ne saurais être plus enthousiaste au vu des occasions qui se présentent à nous. »

Faits saillants des activités du troisième trimestre de l'exercice 2022

Événements ultérieurs et mises à jour sur les activités

Annonce aujourd'hui, de la nomination de Julie Phillips au poste de présidente du conseil d'administration de Neptune.

au poste de présidente du conseil d'administration de Neptune. Poursuite de la réduction des frais généraux de l'entreprise grâce au renforcement des capacités juridiques internes.





Au

Au Bilans consolidés (montants en dollars canadiens)

31 décembre

2021

31 mars

2021 Actifs

















Actifs courants :







Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 16,628,529 $ 75,167,100 Placement à court terme

24,078

24,050 Créances clients et autres débiteurs

11,575,036

10,887,748 Charges payées d'avance

6,717,289

4,631,422 Stocks

22,365,421

21,754,147



57,310,353

112,464,467









Immobilisations corporelles

42,694,704

46,913,688 Actifs au titre de droits d'utilisation

2,805,208

3,541,147 Immobilisations incorporelles

30,374,370

32,606,969 Goodwill

32,112,223

31,974,526 Actif lié à des bons de souscription

655,088

-- Autres actifs financiers

6,935,606

7,243,774 Total des actifs $ 172,887,552 $ 234,744,571









Passifs et capitaux propres

















Passifs courants :







Créances clients et autres créditeurs $ 30,690,536 $ 24,975,764 Passifs au titre des contrats de location

464,852

288,947 Produits reportés

212,060

2,499,376 Provisions

1,434,489

2,820,995



32,801,937

30,585,082









Passifs au titre des contrats de location

3,017,158

3,626,574 Passif lié à des bons de souscription

--

9,879,980 Prêts et emprunts

14,425,126

14,211,339 Autre passif

626,795

2,258,449 Total des passifs

50,871,016

60,561,424









Capitaux propres :







Capital social

387,940,705

379,643,670 Bons de souscription

23,918,210

23,947,111 Surplus d'apport

70,250,746

71,991,328 Cumul des autres éléments du résultat étendu

945,553

1,202,409 Déficit

(383,272,779)

(330,681,375) Total des capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la Société

99,782,435

146,103,143









Participations ne donnant pas le contrôle

22,234,101

28,080,004 Total des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle

22,234,101

28,080,004 Total des capitaux propres

122,016,536

174,183,147









Total des passifs et des capitaux propres $ 172,887,552 $ 234,744,571















Périodes de 3 mois terminées le

États des résultats consolidés (montants en dollars canadiens)

31 décembre

2021

31 décembre

2020









(redressés) Produits tirés des ventes et des services $ 18,072,543 $ 2,768,636 Produits tirés des redevances

347,923

523,096 Autres produits

25,410

28,579 Total des produits

18,445,876

3,320,311











Coût des produits vendus autre que la perte sur stocks net de subventions

(16,397,778)

(5,915,536) Dépréciation sur les stocks

--

(7,390,940)

Coût total des produits vendus

(16,397,778)

(13,306,476) Profit brut

2,048,098

(9,986,165)











Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions

(312,131)

(436,307) Charges de vente et charges générales et administratives nettes de subventions

(22,869,010)

(31,580,722) Dépréciation liée aux immobilisations corporelles

--

(1,998,497) Dépréciation liée aux actifs au titre de droits d'utilisation

--

(142,345) Dépréciation liée au goodwill

--

(35,567,246) Gain net sur vente d'actifs

8,109

-- Perte provenant des activités d'exploitation

(21,124,934)

(79,711,282)











Produits financiers

3,733

18,255 Charges financières

(1,454,577)

(821,180) Gain (perte) de change

(750,186)

(1,558,231) Réévaluation de produits dérivés - gain

2,384,726

5,366,395





183,696

3,005,239 Perte avant l'impôt sur le résultat

(20,941,238)

(76,706,043)











Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultat

--

1,828,930 Perte nette

(20,941,238)

(74,877,113)











Autres éléments du résultat étendu







Gains (pertes) non réalisés sur les placements

(22,515)

247,974 Variation nette des gains et des pertes de change non réalisées sur la conversion des

placements nets dans des activités à l'étranger

(59,961)

(1,773,253) Total des autres éléments du résultat étendu

(82,476)

(1,525,279)











Total des éléments du résultat étendu $ (21,023,714) $ (76,402,392)











Perte nette attribuable aux :







Porteurs de capitaux propres de la Société $ (18,658,181) $ (74,877,113) Participations ne donnant pas le contrôle

(2,283,057)

-- Perte nette $ (20,941,238) $ (74,877,113)











Total des éléments du résultat étendu attribuables aux :







Porteurs de capitaux propres de la Société $ (18,656,949) $ (76,402,392) Participations ne donnant pas le contrôle

(2,366,765)

-- Total des éléments du résultat étendu $ (21,023,714) $ (76,402,392)











Perte de base et perte diluée par action attribuables aux :







Porteurs de capitaux propres de la Société $ (0.11) $ (0.59) Participations ne donnant pas le contrôle $ (0.01) $ --











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué

167,341,647

126,348,943





31 décembre 2021 31 décembre 2020 Rapprochement du BIIA ajusté(Montants en dollars canadiens)



(Redressés) Perte nette

(20,941,238) (74,877,113) Ajouter (déduire):





Amortissement

1,924,107 2,814,816 Accélération de l'amortissement des actifs non-financiers à long terme

- 13,953,319 Réévaluation de produits dérivés

(1,388,593) (5,366,395) Charges financières nettes

1,204,897 2,361,156 Rémunération à base d'actions

1,214,290 3,576,872 Rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription

(34,673) 1,694,981 Provisions

172,346 79,955 Migration, conversion et mise en œuvre de systèmes

410,323 - Assurance responsabilité des administrateurs(-trices) et du chef de la direction

6,556,757 - Primes d'embauche, indemnités de départ et charges connexes

1,066,561 - Réduction de valeur des stocks et des dépôts

- 7,390,940 Dépréciation sur les actifs à long terme

- 37,708,088 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle

- - Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat

- (1,828,930) Perte du BAIIA ajusté

(9,815,223) (12,492,311)

Détails de la conférence téléphonique

Neptune tiendra une conférence téléphonique avec son équipe de direction aujourd'hui à 10 h (HNE). La conférence sera diffusée sur le Web et sera accessible à l'adresse www.investors.neptunewellness.com . Pour écouter l'appel en direct, veuillez vous rendre sur le site Web au moins 15 minutes à l'avance pour vous inscrire ainsi que pour télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. La webdiffusion sera archivée pendant environ 90 jours.

Les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de Neptune Solutions Bien-Être inc. qui ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire des Normes internationales d'information financière (« IFRS »), selon une méthode compatible avec les méthodes comptables suivies par la Société dans les plus récents états financiers annuels consolidés vérifiés, et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 ont été déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml . Ils peuvent également être consultés sur notre site Web de relations avec les investisseurs à l'adresse www.investors.neptunewellness.com . Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse contient une mesure non conforme aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté. Nous avons recours au BAIIA ajusté afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et ainsi faire ressortir les tendances qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs financiers conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. La direction fait par ailleurs appel à cette mesure non conforme aux IFRS pour faciliter la comparaison du rendement en matière d'exploitation d'une période à l'autre, pour établir les budgets d'exploitation annuels et pour évaluer notre capacité à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Notre définition du BAIIA ajusté différera probablement de celle utilisée par d'autres sociétés (y compris nos pairs) et, par conséquent, la comparabilité peut être limitée. Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut ou une isolation des mesures préparées conformément aux IFRS. Les investisseurs sont invités à examiner nos états financiers et nos divulgations dans leur intégralité et sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux mesures non conformes aux IFRS et de les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables. Pour plus d'informations sur notre BAIIA ajusté, veuillez vous reporter à notre rapport de gestion pour le trimestre.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à l'examen stratégique de la Société, aux économies de coûts prévues, à la croissance rentable prévue, au succès du plan d'action de la Société, à l'augmentation future des produits, aux attentes relatives aux dépenses, aux besoins de trésorerie, aux flux de trésorerie, aux liquidités et aux sources de financement, aux plans d'expansion futurs, aux initiatives et aux stratégies de la Société, ainsi qu'au rendement, aux initiatives de croissance, à la rentabilité, aux lancements et aux plans de produits futurs et au gain de parts de marché de la Société.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès son initiative stratégique, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; les attentes concernant la taille des marchés du cannabis où la Société exerce ses activités ; l'évolution des habitudes de consommation ; la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs d'affaires et ses plans de réduction des coûts ; les plans d'expansion ; les incertitudes politiques et sociales ; l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers ; la capacité de la Société à obtenir un financement à des modalités acceptables, l'adéquation de nos ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant pour exécuter notre plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas du tout), les attentes relatives à la résolution de litiges et d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et réglementaires, les relations avec les employé(e)s et la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de la Société figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société et à la rubrique « Informations à fournir sur les risques » du rapport de gestion de la Société du 15 juillet 2021, pour l'exercice clos le 31 mars 2021, et le rapport de gestion trimestriel de la Société, déposés sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : [email protected]; Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected] ; Personne-ressource pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected] ; Valter Pinto ou Nick Staab, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254