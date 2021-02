Neptune publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021

LAVAL, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour les périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 31 décembre 2020.

Au cours du troisième trimestre, Neptune a pratiquement achevé sa transition stratégique de l'extraction du chanvre et du cannabis vers la production et la vente de biens de consommation courante et de produits de marque. Neptune estime que ce virage se traduira, en fin de compte, par une augmentation des marges et une diminution des risques et lui permettra de générer un BAIIA ajusté positif plus tôt que si elle avait conservé son modèle B2B précédent. Cette transition a également permis à Neptune de mettre en place l'infrastructure logistique requise pour hausser sa taille, tout en positionnant la Société sur la voie d'une croissance accélérée.

Alors même que le leader de la majorité au Sénat des États-Unis Chuck Schumer (démocrate - New York) et les sénateurs Cory Booker (démocrate - New Jersey) et Ron Wyden (démocrate - Oregon) ont déclaré que la réforme du cannabis constituerait une priorité pour le 117e Congrès, Neptune continue à mettre l'accent sur l'utilisation des cannabinoïdes en tant que « super ingrédient » favorisant une amélioration de la santé et du bien-être. Grâce à ses installations de production aux États-Unis et à l'adoption rapide et positive de la marque canadienne Mood RingMC (désignée comme le « meilleur haschisch sur le marché actuellement1 »), Neptune s'est donné les moyens de devenir le chef de file des biens de consommation courante à base de cannabis aux États-Unis.

Neptune a également démontré récemment la puissance de sa stratégie de fusions-acquisitions et de diversification avec l'acquisition de Sprout Foods (« Sprout »), un portefeuille de trois marques d'aliments pour bébés et de collations pour tout-petits biologiques à base de plantes, dont le chiffre d'affaires annuel net s'élève à 28 millions de dollars américains. Dans le cadre de cette acquisition, les fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Expansion Capital sont devenus des actionnaires importants de Neptune. Neptune prévoit que les fusions et acquisitions constitueront un élément important de sa stratégie de croissance visant à créer une vaste entreprise de solutions en matière de santé et de bien-être.

En ce qui concerne notre troisième trimestre de l'exercice 2021, tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2021

Le total des revenus pour le période de 3 mois terminée le 31 décembre 2020 s'est élevé à 3 320 $, ce qui représente une baisse par rapport aux 9 174 $ du trimestre terminé le 31 décembre 2019.

Le profit brut pour la période de 3 mois terminée le 31 décembre 2020 a chuté pour devenir une perte de 8 908 $, comparativement à une perte de 39 $ au trimestre terminé le 31 décembre 2019. La marge brute a diminué pour se transformer en une perte de 268,3 %, qui comprend une réduction de valeur non monétaire de 7 391 $ des stocks et des dépôts pour refléter leur valeur de réalisation nette.

Le BAIIA ajusté 2 d'une perte de 8 488 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 a diminué par rapport à une perte de 1 916 $ au troisième trimestre de l'exercice 2020. Le recul du BAIIA ajusté est principalement attribuable à la baisse du profit brut enregistrée au troisième trimestre de l'exercice 2021.

Faits marquants récents de l'entreprise

En février 2021, Neptune a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Sprout Foods, une entreprise spécialisée dans les aliments pour bébés et tout-petits biologiques à base de plantes. La Société s'attend à ce que le regroupement de Neptune et de Sprout se traduise par une augmentation significative du chiffre d'affaires des deux entreprises, par l'exploitation de plusieurs occasions de synergie à court et à long terme, ainsi que par le lancement d'un nouveau portefeuille de produits prometteurs portant la marque Sprout.

Les produits de cannabis à usage récréatif Mood Ring MC de Neptune sont en vente en Colombie-Britannique depuis décembre 2020. Mood Ring MC constitue la prochaine génération de produits de cannabis, comprenant les huiles et les capsules High CBD ainsi que les produits Classic Hashish et Legacy Hashish.

Neptune continue à constituer son vaste portefeuille de marques et de produits de consommation courante naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager.

Commentaires de la direction

Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune, a déclaré : « Le troisième trimestre a marqué un tournant dans la transformation de Neptune en un fournisseur B2C de produits de santé et de bien-être à base de plantes. Je ne cache pas mon enthousiasme quant aux perspectives et opportunités s'offrant déjà à Neptune et qui s'accroîtront au gré de sa transformation en entreprise axée sur les biens de consommation courante de marque ainsi qu'aux possibilités infinies qui en découlent qu'on pense aux occasions de fusions et d'acquisitions, à l'élaboration de nouveaux produits qui bouleversent les habitudes de consommation traditionnelles et au mouvement en faveur du cannabis aux États-Unis. Nous sommes très encouragés par les récents commentaires du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (démocrate - New York). Le succès de notre récent lancement de Mood RingMC en Colombie-Britannique, avec des ventes rapides dans le secteur du détail, renforce notre confiance ».

« Tout comme nous l'avons fait jusqu'à présent avec Mood RingMC, notre priorité demeure le développement de marques novatrices qui trouvent un écho auprès des consommateurs dans les marchés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager. Nous sommes d'avis que cette approche se traduira par une rentabilité plus élevée et plus durable et qu'elle créera de la valeur pour les actionnaires ».

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Au cours du troisième trimestre, nous avons essentiellement achevé notre transition vers les biens de consommation courante et les produits de marque. Nous accueillons avec enthousiasme les occasions de croissance à venir dans nos marques de santé et de bien-être destinées aux consommateurs. Nous maintenons le cap sur l'innovation et la mise au point de marques qui généreront une rentabilité et un flux de trésorerie solides et durables pour nos actionnaires ».

Détails de la conférence téléphonique

Date : Le mardi 16 février 2021 Heure : 8 h 30, heure normale de l'Est Appel : 1 888 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 647 427-7450 (International) ID de la conférence : 4983574

Vous pourrez également accéder à une webdiffusion en direct simultanée dans la section Événements et présentations de l'onglet Investisseurs à l'adresse www.neptunecorp.com ou directement à l'adresse

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1422455&tp_key=4bf67ecc50.

La webdiffusion sera archivée pendant environ 30 jours.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptue dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com .

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise une mesure financière ajustée - le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) - pour évaluer sa performance d'exploitation. Cette mesure financière non conforme aux IFRS est composée d'ajustements qui sont issus directement des états financiers de la Société et sont présentés de manière uniforme. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Cette mesure aide également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que cette mesure fournit de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les tableaux financiers suivent :

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

États financiers intermédiaires consolidés du résultat et du résultat étendu

(non audités)

Pour les périodes de 3 mois et de 9 mois terminées les 31 décembre 2020 et 2019





Périodes de 3 mois terminées le Périodes de 9 mois terminées le



31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019



















Produits tirés des ventes et des services $ 2 768 639 $ 8 806 831 $ 41 983 273 $ 18 817 506 Produits tirés des redevances

523 096

339 743

1 217 743

1 029 912 Autres produits

28 579

27 835

52 815

200 280 Total des produits

3 320 314

9 174 409

43 253 831

20 047 698



















Coût des produits vendus, net des subventions de 875 559 $ pour les deux

périodes (néant pour les deux périodes en 2019)

(12 227 982)

(9 212 937)

(53 457 248)

(20 789 726) Profit brut (perte brute)

(8 907 668)

(38 528)

(10 203 417)

(742 028)



















Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et

subventions de néant et de 16 227 $ [28 519 $ et (5 428 $) en 2019]

(436 307)

(1 041 123)

(1 437 376)

(1 924 409) Frais de vente et charges générales et administratives, nets des

subventions de 913 987 $ pour les deux périodes (néant pour les deux p

ériodes en 2019)

(31 580 722)

(13 156 063)

(62 869 456)

(35 267 384) Dépréciation liée aux immobilisations corporelles

(1 998 497)

--

(1 998 497)

-- Dépréciation liée aux actifs au titre de droits d'utilisation

(142 345)

--

(142 345)

-- Dépréciation liée au goodwill et aux immobilisations incorporelles

(35 567 246)

(44 096 585)

(35 567 246)

(44 096 585) Perte provenant des activités d'exploitation

(78 632 785)

(58 332 299)

(112 218 337)

(82 030 406)



















Produits financiers

18 255

42 288

49 314

125 091 Charges financières

(821 180)

(94 994)

(1 111 539)

(445 970) Profit (perte) de change

(1 558 231)

(516 532)

(3 842 024)

227 656 Réévaluation du passif lié à des bons de souscription

5 366 395

--

5 366 395

-- Variation de la juste valeur des actifs et des passifs dérivés

--

64 509 107

--

60 425 887





3 005 239

63 939 869

462 146

60 332 664 Résultat avant l'impôt sur le résultat

(75 627 546)

5 607 570

(111 756 191)

(21 697 742)



















Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultat

1 828 930

(4 996)

4 690 040

73 360 Résultat net

(73 798 616)

5 602 574

(107 066 151)

(21 624 382)



















Autres éléments du résultat étendu















Gains non réalisés sur les placements

247 974

1 194 973

(12 026)

3 990 431 Variation nette des pertes de change non réalisées sur la conversion des placements nets dans des activités à l'étranger

(1 773 253)

(24 770)

(4 379 886)

(730 221) Total des autres éléments du résultat étendu

(1 525 279)

1 170 203

(4 391 912)

3 260 210



















Total des éléments du résultat étendu $ (75 323 895) $ 6 772 777 $ (111 458 063) $ (18 364 172)



















Résultat de base et dilué par action $ (0,59) $ 0,06 $ (0,95) $ (0,24)



















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base

125 698 097

93 622 893

113 168 067

88 280 012

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

États intermédiaires consolidés de la situation financière

(non audités)



Aux



31 décembre 31 mars

2020 2020 Actifs

















Actifs courants :







Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 32 205 697 $ 16 577 076 Placement à court terme

24 032

36 000 Créances clients et autres débiteurs

19 145 001

10 793 571 Charges payées d'avance

5 765 445

2 296 003 Stocks

19 407 453

9 092 538



76 547 628

38 795 188









Immobilisations corporelles

61 142 974

60 028 574 Actifs au titre de droits d'utilisation

886 950

1 386 254 Immobilisations incorporelles

5 012 223

25 518 287 Goodwill

3 283 626

42 333 174 Crédits d'impôt recouvrables

184 470

184 470 Autres actifs

210 000

530 000 Total des actifs $ 147 267 871 $ 168 775 947









Passifs et capitaux propres

















Passifs courants :







Créances clients et autres créditeurs $ 13 345 261 $ 12 451 669 Passifs au titre des contrats de location

449 711

450 125 Prêts et emprunts

3 250 000

3 180 927 Produits reportés

374 807

17 601 Provisions

1 676 228

1 115 703



19 096 007

17 216 025









Passifs au titre des contrats de location

770 987

1 141 314 Créditeurs à long terme

177 202

555 440 Passifs d'impôt reportés

94 856

5 015 106 Passif lié à des bons de souscription

6 057 983

-- Autre passif

1 781 500

1 217 769 Total des passifs

27 978 535

25 145 654









Capitaux propres :







Capital social

293 735 479

213 876 454 Bons de souscription

23 709 384

18 597 776 Surplus d'apport

71 319 786

69 173 313 Cumul des autres éléments du résultat étendu

1 125 464

5 517 376 Déficit

(270 600 777)

(163 534 626) Total des capitaux propres

119 289 336

143 630 293









Engagements et éventualités







Événement postérieur







Total des passifs et des capitaux propres $ 147 267 871 $ 168 775 947

BAIIA AJUSTÉ

Bien que le concept de BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure financière ou comptable définie par les IFRS et qu'il puisse ne pas être comparable à d'autres émetteurs, il est largement utilisé par les sociétés. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant à la perte nette les charges financières nettes et les amortissements, et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes, les dépréciations, les réductions de valeur, les réévaluations et les variations de la juste valeur de la Société sont également ajoutés, car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Rapprochement du BAIIA ajusté1, en milliers de dollars



Périodes de 3 mois

terminées le Périodes de 9 mois

terminées le

31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre

2020 2019 2020 2019

















Résultat net (perte) pour la période $ (73 799) $ 5 603 $ (107 066) $ (21 624) Ajouter (déduire) :















Amortissements

2 815

2 556

8 365

5 772 Accélération de l'amortissement et de la dépréciation des

actifs non financiers à long terme

13 953

--

13 953

-- Réévaluation du passif lié à des bons de souscription

(5 366)

--

(5 366)

-- Charges financières nettes

5 287

569

5 028

4 176 Rémunération à base d'actions

3 577

4 503

9 729

13 239 Rémunération de personnes autres que des employés liée

à des bons de souscription

1 695

1 053

5 112

1 053 Provisions

80

72

561

231 Frais d'acquisition

--

52

--

2 211 Primes d'embauche, indemnités de départ et coûts

connexes

--

--

601

1 263 Incident de cybersécurité

--

--

1 983

-- Réduction de valeur des stocks et des dépôts

7 391

--

7 391

-- Dépréciation d'actifs à long terme

37 708

44 097

37 708

44 097 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(1 829)

(60 426)

(4 690)

(60 426) Variation de la juste valeur de la contrepartie

conditionnelle

--

5

--

(73) BAIIA ajusté1 $ (8 488) $ (1 916) $ (26 691) $ (10 081)

Veuillez noter que la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription et à des primes à l'embauche sont des ajouts à la méthodologie de calcul de la Société depuis le trimestre terminé le 30 septembre 2020. Puisqu'il n'y a pas eu de primes à l'embauche auparavant, aucun retraitement des périodes précédentes n'a été nécessaire, mais des charges de rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription ont été comptabilisées au cours des trimestres précédents ; par conséquent, les montants pour les périodes de 9 mois terminées les 31 décembre 2020 et 2019 reflètent la somme de ces charges pour tous les trimestres des exercices respectifs. Veuillez également noter que la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle a également été ajoutée au calcul du BAIIA ajusté pour les périodes de comparaison.

______________________ 1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure normalisée approuvée par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

