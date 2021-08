Neptune publie ses résultats du premier trimestre

Les produits dépassent la fourchette annoncée pour le premier trimestre et augmentent de manière séquentielle de 83 % par rapport au quatrième trimestre

Annonce d'une révision stratégique visant à accélérer le chemin vers la rentabilité

LAVAL, QC, le 17 août 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2021.

Faits saillants financiers du premier trimestre

Les produits s'élèvent à 12,4 millions de dollars, contre 11,2 millions de dollars pour la période comparable de l'exercice 2021, et dépassent la fourchette de produits de 10 à 12 millions de dollars que nous avions annoncée. Les produits du premier trimestre de 12,4 millions de dollars ont augmenté de 83 % par rapport aux produits de 6,8 millions de dollars du quatrième trimestre de l'exercice 2021.

dépassent la fourchette de produits de 10 à 12 millions de dollars que nous avions annoncée. Les produits du premier trimestre de 12,4 millions de dollars ont augmenté de 83 % par rapport aux produits de 6,8 millions de dollars du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Perte brute du bénéfice de 2,9 millions de dollars ou (23,0 %) par rapport à un bénéfice brut de 3,3 millions de dollars ou 29,0 % pour la période comparable de l'exercice 2021. En excluant des coûts des ventes les frais d'amortissement, divers coûts fixes et indirects, ainsi que les coûts liés à SugarLeaf, on obtient une marge brute consolidée de 13 %, soit une différence positive de 36 points de pourcentage par rapport à la perte brute de 23 % du trimestre.

Perte nette de 23,0 millions de dollars, contre une perte nette de 11,4 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent.

La perte du BAIIA ajustée s'est élevée à 15,9 millions de dollars, contre une perte du BAIIA ajustée de 2,5 millions de dollars pour la période comparable de l'exercice 2021.

« Nos produits du premier trimestre ont dépassé nos attentes avec une amélioration séquentielle de 83 %, car nous avons fourni des produits novateurs dans plusieurs secteurs verticaux et étendu la distribution pour Sprout, a affirmé Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être. L'équipe de direction a reconnu qu'il fallait en faire plus pour maximiser la valeur pour les actionnaires, et nous avons demandé au conseil d'administration de mettre en place un comité d'examen stratégique pour explorer les possibilités d'accélérer notre chemin vers la rentabilité. »

Faits saillants des activités du premier trimestre

La marque de cannabis de Neptune, PanHash MC , a été lancée au Québec.

, a été lancée au Québec. Neptune a annoncé la conclusion d'un contrat de licence pluriannuel entre Sprout MD et CoComelon, la principale marque de divertissement pour enfants au monde, détenue et exploitée par Moonbug Entertainment.

et CoComelon, la principale marque de divertissement pour enfants au monde, détenue et exploitée par Moonbug Entertainment. Neptune a annoncé le lancement, en Colombie-Britannique, de produits de cannabis Mood RingMC, notamment de la fleur.

Événements ultérieurs et mises à jour sur les activités

La Société a lancé les bonbons gélifiés et gélules à base de plantes Omega 3-6-9 de Forest Remedies .

. Les produits Sprout ont été lancés au Canada , dans les épiceries Metro de la province de l' Ontario .

, dans les épiceries Metro de la province de l' . Le produit de fleur de marque Mood RingMC a été lancé en Alberta .

Comité d'examen stratégique

L'équipe de direction de la Société a demandé au conseil d'administration de former un comité d'examen stratégique chargé d'évaluer le plan d'affaires, le déploiement du capital et la stratégie à long terme de la Société afin de déterminer les solutions permettant d'accroître la valeur pour les actionnaires. Ces options stratégiques pourraient comprendre, sans s'y limiter, des changements de stratégie ou d'activités, des regroupements stratégiques d'entreprises, des cessions ou la scission d'une partie de la Société, ou la poursuite de l'exécution du plan d'affaires actuel de la Société.

Détails de la conférence téléphonique

Neptune tiendra une conférence téléphonique avec la direction le jeudi 12 août à 10 h (HAE). La conférence sera diffusée sur le Web et sera accessible à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. Pour écouter l'appel en direct, veuillez vous rendre sur le site Web au moins 15 minutes à l'avance pour vous inscrire ainsi que pour télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. La webdiffusion sera archivée pendant environ 30 jours.

Les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de Neptune Solutions Bien-Être inc. qui ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire des Normes internationales d'information financière (« IFRS »), selon une méthode compatible avec les méthodes comptables suivies par la Société dans les plus récents états financiers annuels consolidés vérifiés, et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2021 ont été déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml. Ils peuvent également être consultés sur notre site Web de relations avec les investisseurs à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse contient une mesure non conforme aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté. Nous avons recours au BAIIA ajusté afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et ainsi faire ressortir les tendances qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs financiers conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. La direction fait par ailleurs appel au BAIIA ajusté pour faciliter la comparaison du rendement en matière d'exploitation d'une période à l'autre, pour établir les budgets d'exploitation annuels et pour évaluer notre capacité à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Notre définition du BAIIA ajusté différera probablement de celle utilisée par d'autres sociétés (y compris nos pairs) et, par conséquent, la comparabilité peut être limitée. Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut ou une isolation des mesures préparées conformément aux IFRS. Les investisseurs sont invités à examiner nos états financiers et nos divulgations dans leur intégralité et sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux mesures non conformes aux IFRS et de les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables. Pour plus d'informations sur notre BAIIA ajusté, veuillez vous reporter à notre rapport de gestion pour le trimestre.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Coordonnées : Steve West, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], 888 664-9166

Liens connexes

https://neptunecorp.com