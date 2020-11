Produits de 2021-T2 +340% vs 2020-T2 et +155% vs 2020-T1, alimentés par l'ajout de biens de consommation dans la division Innovations - Santé et bien-être et par la croissance des produits liés au cannabis

La Société nomme Dre Toni Rinow au poste de chef des opérations mondiales

LAVAL, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 septembre 2020.

Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2021

Le total des produits pour la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2020 s'est élevé à 28 686 $, ce qui représente une augmentation séquentielle de 17 439 $ ou 155 %, par rapport aux produits retraités de 11 247 $ du premier trimestre terminé le 30 juin 2020, et une augmentation de 22 174 $ ou 340 %, par rapport aux produits de 6 512 $ de la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2019.

une augmentation de 22 174 $ ou 340 %, par rapport aux produits de 6 512 $ de la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2019. Le profit brut pour la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2020 a chuté pour devenir une perte de 4 552 $, comparativement à un profit de 3 256 $ au premier trimestre terminé le 30 juin 2020 et à un profit de 9 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019. La marge brute a diminué pour se transformer en une perte de 15,9 % en raison d'investissements stratégiques visant à positionner la Société afin qu'elle puisse poursuivre la croissance de ses activités de distribution.

à un profit de 9 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019. La marge brute a diminué pour se transformer en une perte de 15,9 % en raison d'investissements stratégiques visant à positionner la Société afin qu'elle puisse poursuivre la croissance de ses activités de distribution. Des dépenses en immobilisations d'environ 1,9 million de dollars canadiens ont été consacrées à l'adaptation de l'installation de Sherbrooke afin de la faire passer d'une offre B2B à faible marge à une offre B2C à forte marge, comme notre gamme de produits Mood Ring MC .

afin de la faire passer d'une offre B2B à faible marge à une offre B2C à forte marge, comme notre gamme de produits Mood Ring . Le BAIIA ajusté 1 a diminué de 8 339 $ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2020, soit une perte de 12 920 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021. Le recul du BAIIA ajusté 1 est principalement imputable à la variation de la perte nette ; à la diminution des coûts d'acquisition, de la rémunération à base d'actions, des coûts financiers nets exclus et du recouvrement d'impôt sur le résultat. Cette baisse est partiellement contrebalancée par l'augmentation de la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription (2,5 millions de dollars canadiens), des amortissements et des coûts liés à un incident ponctuel de cybersécurité, qui a été résolu par Neptune sans effet important attendu sur nos activités à l'avenir.

a diminué de 8 339 $ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2020, soit une perte de 12 920 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021. Le recul du BAIIA ajusté est principalement imputable à la variation de la perte nette ; à la diminution des coûts d'acquisition, de la rémunération à base d'actions, des coûts financiers nets exclus et du recouvrement d'impôt sur le résultat. Cette baisse est partiellement contrebalancée par l'augmentation de la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription (2,5 millions de dollars canadiens), des amortissements et des coûts liés à un incident ponctuel de cybersécurité, qui a été résolu par Neptune sans effet important attendu sur nos activités à l'avenir. La perte nette pour la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2020 a augmenté à 21 840 $, alors qu'une perte nette de 20 775 $ avait été enregistrée pour la période de 3 mois terminée le 30 septembre 2019, une hausse de 1 065 $ ou 5%. La perte nette pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020 comprend des transactions non monétaires totalisant 5,5 millions de dollars canadiens qui ont été ajustées du BAIIA, et un peu moins de 2 millions de dollars canadiens pour l'incident de cybersécurité mentionné précédemment.

La Société a retraité ses états financiers intermédiaires consolidés résumés au 30 juin 2020 et pour le trimestre terminé à cette date précédemment déposés, en ce qui concerne la comptabilisation des produits relatifs à une opération qui avait été initialement comptabilisée au montant brut et qui a été retraitée pour présenter le montant net de cette opération. Il n'y a pas d'incidence sur la perte nette dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat et du résultat global qui découle de ce retraitement. Le retraitement des états financiers intermédiaires du 30 juin 2020 comprend la conclusion de la direction selon laquelle le contrôle interne à l'égard de l'information financière de la Société n'était pas efficace au 30 juin 2020 en raison de l'existence d'une faiblesse importante dans sa conception et des plans de la Société visant à réhabiliter cette faiblesse.



1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « BAIIA ajusté » qui suivent.

Faits marquants récents de l'entreprise

17 septembre 2020 : Neptune a annoncé que la trousse d'huiles essentielles « Merveilles de l'Afrique » est fabriquée à partir d'ingrédients durables, sous un emballage écologique. Il s'agit de sa première gamme de produits fabriqués en collaboration avec D re Jane Goodall , la légendaire experte en comportement animal et protectrice de la vie sauvage, sous sa marque Forest Remedies MC .

Neptune a annoncé que la trousse d'huiles essentielles « Merveilles de l'Afrique » est fabriquée à partir d'ingrédients durables, sous un emballage écologique. Il s'agit de sa première gamme de produits fabriqués en collaboration avec D , la légendaire experte en comportement animal et protectrice de la vie sauvage, sous sa marque . 22 septembre 2020 : Neptune a annoncé un partenariat d'importation et de distribution avec l'une des principales sociétés mondiales de biens de consommation, qui fabrique et vend environ 400 marques dans plus de 190 pays. Ce partenariat concerne des gammes de produits professionnels de beauté, de soins personnels et d'hygiène. Il générerait un chiffre d'affaires potentiel de 65 à 137 millions de dollars américains au cours des 18 prochains mois, selon les prévisions de la société de biens de consommation et de Neptune.

Neptune a annoncé un partenariat d'importation et de distribution avec l'une des principales sociétés mondiales de biens de consommation, qui fabrique et vend environ 400 marques dans plus de 190 pays. Ce partenariat concerne des gammes de produits professionnels de beauté, de soins personnels et d'hygiène. Il générerait un chiffre d'affaires potentiel de 65 à 137 millions de dollars américains au cours des 18 prochains mois, selon les prévisions de la société de biens de consommation et de Neptune. 24 septembre 2020 : Neptune a annoncé avoir conclu une entente avec British Columbia Liquor Distribution Branch, le grossiste et détaillant public de cannabis à usage non médical de la province, pour la vente et la distribution de la nouvelle gamme de produits exclusive Mood Ring MC de Neptune.

Neptune a annoncé avoir conclu une entente avec British Columbia Liquor Distribution Branch, le grossiste et détaillant public de cannabis à usage non médical de la province, pour la vente et la distribution de la nouvelle gamme de produits exclusive Mood Ring de Neptune. 23 octobre 2020 : Neptune a annoncé qu'elle avait conclu un placement privé avec certains investisseurs institutionnels américains spécialisés dans les soins de santé, pour un produit brut d'environ 35 millions de dollars américains.

Neptune a annoncé qu'elle avait conclu un placement privé avec certains investisseurs institutionnels américains spécialisés dans les soins de santé, pour un produit brut d'environ 35 millions de dollars américains. 27 octobre 2020 : Neptune a annoncé avoir conclu une convention d'approvisionnement avec l'Ontario Cannabis Store, le grossiste et unique détaillant en ligne de produits de cannabis à usage récréatif, portant sur la vente et la distribution de sa nouvelle gamme de produits à usage récréatif, Mood Ring MC . Si on ajoute l'annonce relative à la British Columbia Liquor Distribution Branch, cela étend la portée de Neptune à au moins 515 détaillants.

Neptune a annoncé avoir conclu une convention d'approvisionnement avec l'Ontario Cannabis Store, le grossiste et unique détaillant en ligne de produits de cannabis à usage récréatif, portant sur la vente et la distribution de sa nouvelle gamme de produits à usage récréatif, Mood Ring . Si on ajoute l'annonce relative à la British Columbia Liquor Distribution Branch, cela étend la portée de Neptune à au moins 515 détaillants. 30 octobre 2020 : Neptune a annoncé que son unité commerciale Innovations a conclu une facilité sous forme de lettre de crédit avec Perceptive Advisors. Cette facilité fournira à la Société un financement à concurrence de 45 millions de dollars américains pour soutenir l'exécution de commandes importantes passées par un client.

Neptune a annoncé que son unité commerciale Innovations a conclu une facilité sous forme de lettre de crédit avec Perceptive Advisors. Cette facilité fournira à la Société un financement à concurrence de 45 millions de dollars américains pour soutenir l'exécution de commandes importantes passées par un client. 16 novembre 2020 : Neptune a annoncé avoir reçu des commandes d'une valeur de plus de 100 millions de dollars américains pour ses divisions Biodroga et Innovations. Ces commandes proviennent de six clients différents de Neptune et les ventes devraient être expédiées au cours des deux prochains trimestres.

Neptune a annoncé avoir reçu des commandes d'une valeur de plus de 100 millions de dollars américains pour ses divisions Biodroga et Innovations. Ces commandes proviennent de six clients différents de Neptune et les ventes devraient être expédiées au cours des deux prochains trimestres. 16 novembre 2020 : Neptune a annoncé la nomination de Dre Toni Rinow au poste de chef des opérations mondiales, qui vient s'ajouter à son rôle actuel de chef de la direction financière ; cette nomination prend effet immédiatement. Dre Rinow a joué un rôle déterminant dans l'augmentation de l'efficacité et de la rentabilité future de toutes les activités de Neptune, réduisant ses effectifs de 25 % afin de se concentrer sur des initiatives avant-gardistes et pour accélérer la croissance nécessitant de moins grands investissements à long terme en actifs. David Myers , qui était auparavant chef de l'exploitation, a récemment quitté la Société pour des raisons personnelles.

Commentaires de la direction

Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune, a déclaré : « Je suis heureux de constater la forte croissance de notre chiffre d'affaires et le succès des investissements stratégiques que nous avons réalisés au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021. Nous sommes en train de transformer Neptune en un chef de file du domaine des biens de consommation courante en réalisant les investissements requis dans notre réseau de distribution, à la fois dans les canaux du commerce interentreprises (« B2B ») et du commerce entreprise-consommateur (« B2C »). Nous continuons à nous concentrer sur l'innovation et sur l'expansion de notre vaste portefeuille de marques de produits naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager. Nous sommes en bonne voie pour que nos biens de consommation courante représentent plus de 70 % de nos produits au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, et nous prévoyons que ce secteur d'activité continuera à générer une très forte croissance. Les investissements et les gains d'efficacité opérationnelle que nous avons réalisés au cours des premier et deuxième trimestres de l'exercice 2021 et que nous continuerons à réaliser au cours du troisième trimestre, nous placent en bonne position pour commencer à dégager les considérables produits découlant de nos commandes à venir. Ces commandes, conjuguées à la progression de nos autres secteurs, alimenteront une croissance rentable, moyennant un investissement supplémentaire limité, ce qui permettra en fin de compte d'obtenir des marges et des rendements plus élevés. »

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Nous avons enregistré une croissance continue de notre chiffre d'affaires au cours du deuxième trimestre alors que nous procédions à des investissements stratégiques supplémentaires dans nos canaux de distribution et dans l'avenir de la Société. Ces investissements ont constitué un important tremplin vers la prochaine phase de croissance. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'exercice 2021, nous sommes suffisamment capitalisés et bien positionnés pour honorer les commandes en hausse au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021 et de la première moitié de l'exercice 2022. Nous demeurons axés sur la recherche d'innovations qui continueront à aider nos clients, du réveil au coucher. »

Mise à jour sur les activités

Au cours du trimestre, Neptune a mis en place une stratégie double de commercialisation B2B et B2C visant à étendre considérablement sa portée de distribution à l'échelle mondiale. Neptune accélère considérablement le déploiement de son réseau de distribution mondial et prévoit que la distribution de biens de consommation courante dépasse 70 % de ses produits au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, comparativement à néant au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

De plus, Neptune continue à constituer un vaste portefeuille de marques et de produits de consommation courante naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. États financiers intermédiaires consolidés condensés du résultat et du résultat étendu (non audités)

Pour les périodes de 3 mois et de 6 mois terminées les 30 septembre 2020 et 2019



Périodes de trois mois terminées le Périodes de six mois terminées le

30 septembre

2020 30 septembre

2019 30 septembre

2020 (1) 30 septembre

2019

















Produits tirés des ventes et des services 28 308 364 $ 6 021 177 $ 39 214 637 $ 10 010 675 $ Produits tirés des redevances 378 119

348 306

694 647

690 169

Autres produits --

142 798

24 236

172 445

Total des produits (note 12) 28 686 483

6 512 281

39 933 520

10 873 289



















Coût des produits vendus (33 238 654)

(6 503 606)

(41 229 266)

(11 576 789)

Profit brut (perte brute) (4 552 171)

8 675

(1 295 746)

(703 500)



















Charges de recherche et développement, nettes des crédits d'impôt et subventions de (2 273 $) et de 16 227 $ (2019 : (53 999 $) et de (33 947 $)) (566 117)

(540 950)

(1 001 069)

(883 286)

Frais de vente et charges générales et administratives (note 11 (b)(iv)) (18 433 852)

(16 781 456)

(31 288 734)

(22 111 321)

Perte provenant des activités d'exploitation (23 552 140)

(17 313 731)

(33 585 549)

(23 698 107)



















Produits financiers 13 416

63 966

31 059

82 803

Charges financières (154 716)

(4 320 136)

(290 359)

(4 434 196)

Profit (perte) de change (944 601)

767 685

(2 283 793)

744 188



(1 085 901)

(3 488 485)

(2 543 093)

(3 607 205)

Perte avant l'impôt sur le résultat (24 638 041)

(20 802 216)

(36 128 642)

(27 305 312)



















Recouvrement d'impôt sur le résultat 2 797 920

27 409

2 861 110

78 356

Perte nette (21 840 121)

(20 774 807)

(33 267 532)

(27 226 956)



















Autres éléments du résultat global















Gains (pertes) non réalisés sur les placements (note 10) (370 001)

2 994 340

(260 000)

2 795 458

Variation nette des pertes de change non réalisées sur la conversion des placements nets dans des activités à l'étranger (1 055 154)

(705 451)

(2 606 633)

(705 451)

Total des autres éléments du résultat étendu (1 425 155)

2 288 889

(2 866 633)

2 090 007



















Résultat étendu (23 265 276) $ (18 485 918) $ (36 134 165) $ (25 136 949) $

















Perte de base et perte diluée par action (0,20) $ (0,23) $ (0,31) $ (0,32) $

















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué 111 044 790

90 278 908

106 796 307

85 542 521





(1) Voir la note 14 - Retraitement des chiffres de la période précédente.

Voir les notes complémentaires aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. États intermédiaires consolidés condensés de la situation financière (non audités)

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020



Le 30 septembre 2020

Le 31 mars 2020

Actifs

















Actifs courants :







Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 089 029 $ 16 577 076 $ Placement à court terme 24 032

36 000

Créances clients et autres débiteurs 22 400 059

10 793 571

Charges payées d'avance 3 561 634

2 296 003

Stocks (note 5) 21 609 305

9 092 538



56 684 059

38 795 188











Immobilisations corporelles 63 659 677

60 028 574

Actifs au titre de droits d'utilisation 1 151 263

1 386 254

Immobilisations incorporelles 21 034 519

25 518 287

Goodwill (note 4) 40 269 896

42 333 174

Crédits d'impôt recouvrables 184 470

184 470

Actif d'impôt reporté 172 339

--

Autre actif (note 10) 270 000

530 000

Total des actifs 183 426 223 $ 168 775 947 $









Passifs et capitaux propres

















Passifs courants :







Fournisseurs et autres créditeurs 16 175 786

12 451 669 $ Passif au titre des contrats de location 460 408

450 125

Prêts et emprunts (note 6) 3 232 732

3 180 927

Produits reportés 250 909

17 601

Provisions (note 7) 1 596 273

1 115 703



21 716 108

17 216 025











Passifs au titre des contrats de location 888 823

1 141 314

Créditeurs à long terme 278 202

555 440

Passif d'impôt reporté 2 058 878

5 015 106

Autre passif (note 13) 2 450 696

1 217 769

Total des passifs 27 392 707

25 145 654











Capitaux propres :







Capital social (note 8) 257 528 865

213 876 454

Bons de souscription (note 8 (e)) 22 014 403

18 597 776

Surplus d'apport 70 641 663

69 173 313

Cumul des autres éléments du résultat étendu 2 650 743

5 517 376

Déficit (196 802 158)

(163 534 626)

Total des capitaux propres 156 033 516

143 630 293











Engagements et éventualités (note 11)







Événements postérieurs (note 15)







Total des passifs et des capitaux propres 183 426 223 $ 168 775 947 $

Voir les notes complémentaires aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

BAIIA AJUSTÉ

Bien que le concept de BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure financière ou comptable définie par les IFRS et qu'il puisse ne pas être comparable à d'autres émetteurs, il est largement utilisé par les sociétés. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements, et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés, car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Rapprochement du BAIIA ajusté1, en milliers de dollars



Périodes de 3 mois

terminées le

Périodes de 6 mois

terminées le



30 septembre 2020

30 septembre

2019

30 septembre 2020

30 septembre

2019



















Perte nette pour la période (21 840) $ (20 775) $ (33 268) $ (27 227) $ Ajouter (déduire) :















Amortissements 2 792

2 133

5 550

3 216

Charges financières nettes 1 086

3 488

2 543

3 607

Rémunération à base d'actions 2 654

7 879

6 152

8 736

Rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription 2 542

--

3 417

--

Provisions 267

79

481

160

Frais d'acquisition --

1 792

--

2 159

Primes d'embauche, indemnités de départ et coûts connexes 394

850

601

1 263

Incident de cybersécurité 1 983

--

1 983

--

Recouvrement d'impôt sur le résultat (2 798)

(27)

(2 861)

(78)

BAIIA ajusté1 (12 920) $ (4 581) $ (15 402) $ (8 164) $

Veuillez noter que la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription et les primes à l'embauche sont des ajouts à la méthodologie de calcul de la Société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2020. Puisqu'il n'y a pas eu de primes à l'embauche auparavant, aucun retraitement des périodes précédentes n'a été nécessaire, mais des charges de rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription ont été comptabilisées au cours des trimestres précédents ; par conséquent, le montant pour la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2020 reflète la somme de ces charges pour le premier (875 $) et le deuxième (2 542 $) trimestre de l'exercice 2021, et aucune correction n'a été nécessaire pour les périodes de 3 mois et de 6 mois terminées le 30 septembre 2019.

_____________________________________________________ 1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure normalisée approuvée par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

