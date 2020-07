LAVAL, QC, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être inc. (« NEPT » ou la « Société ») (TSX: NEPT) (NASDAQ: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a le plaisir d'annoncer la candidature de Jane Pemberton et de Frank Rochon à titre de membres du conseil d'administration de la Société. Les actionnaires procéderont à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 12 août 2020.

Jane Pemberton est une dirigeante émérite dans le domaine du numérique qui est tournée vers la croissance et animée d'une prédilection pour les marques. Elle compte plus de 25 ans d'expérience dans la création et le financement d'entreprises hautement lucratives, principalement des marques « mieux-être » établies aux quatre coins de la planète. Elle est actuellement conseillère à l'exploitation au sein de North Castle Partners, une importante société de financement par capitaux propres qui œuvre exclusivement dans le secteur de la santé, du mieux-être et de la vie active. Avant de se joindre à North Castle Partners, elle a occupé plusieurs postes de direction chez Gaiam, The Mommy & Me Company, Fox Filmed Entertainment et The Walt Disney Company. Elle siège actuellement au conseil d'administration des sociétés ProSupps USA et The Escape Game.

Frank Rochon mène depuis 30 ans une brillante carrière. Au cours des 20 dernières années, il a occupé de nombreux postes de haute direction chez Deloitte Canada, où il a récemment agi en qualité de vice-président et associé directeur, Clients et secteurs. À ce titre, il était responsable du portefeuille de clients et de marchés de Deloitte Canada, dont il supervisait les plus importantes relations clients et perspectives d'affaires. M. Rochon est très sollicité pour ses conseils et son expérience pratique concernant toutes les facettes des services professionnels au Canada. Il a assumé de nombreuses fonctions au sein de Deloitte, dont celles d'associé directeur régional et de leader national du groupe Fusions et acquisitions. Il a également fait partie de la haute direction du cabinet mondial Deloitte et siégé au conseil d'administration de Deloitte Canada. Il est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'université d'Ottawa.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous proposons la candidature de deux personnes compétentes et chevronnées à titre de membres du conseil d'administration, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être. Mme Pemberton possède une vaste expérience dans l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices et du capital-marque sans compromettre les valeurs fondamentales, la culture, l'authenticité et la mission de l'entreprise. M. Rochon, quant à lui, met à profit une solide connaissance des finances, de la gouvernance, du marché et du leadership exécutif. Ces compétences seront des atouts inestimables au moment où nous continuons à remplir notre mission visant à redéfinir la santé et le bien-être. »

« Nous sommes impatients d'accueillir ces deux professionnels accomplis au sein du conseil d'administration, a déclaré John Moretz, président du conseil d'administration de Neptune Solutions Bien-Être. Mme Pemberton et M. Rochon viendront enrichir la grande diversité de points de vue qui règne au sein du conseil alors que nous œuvrons à la réalisation de nos objectifs communs et que nous menons la Société vers sa prochaine phase de croissance. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Redéfinissant la santé et le bien-être, Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation d'ingrédients spécialisés, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises et les gouvernements dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Le siège social de Neptune est situé à Laval, au Québec. La Société possède également une usine de production de 50 000 pieds carrés à Sherbrooke, au Québec, et une usine de 24 000 pieds carrés en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

