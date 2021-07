Neptune présente ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

La Société annonce des produits se situant dans une fourchette de 10 à 12 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022

LAVAL, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et de douze mois se terminant le 31 mars 2021.

Faits saillants de nature financière du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Les produits du quatrième trimestre se sont établis à 6,8 millions de dollars, contre 9,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice 2020, en hausse de 127 % comparativement aux produits de 3,3 millions de dollars comptabilisés pour le troisième trimestre de 2021. Les produits se sont chiffrés à 46,8 millions de dollars pour l'exercice 2021, en hausse de 58 % comparativement à ceux de 29,6 millions de dollars pour l'exercice 2020.

Une perte brute de 24,8 millions de dollars a été enregistrée pour le quatrième trimestre de 2021, comparativement à une perte brute de 1,1 million de dollars pour la période correspondante de 2020. Cette perte brute s'établit à 36,2 millions de dollars pour l'exercice 2021, contre 1,8 million de dollars pour l'exercice 2020.

La Société a inscrit une perte nette de 60,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre une perte nette de 39,2 millions de dollars pour la période correspondante de 2020. Elle a inscrit en outre une perte nette de 168,6 millions de dollars pour l'exercice 2021, contre une perte nette de 60,9 millions de dollars pour l'exercice 2020.

Une perte au titre du BAIIA ajusté de 24,7 millions de dollars a été comptabilisée pour le quatrième trimestre de 2021, en regard d'une perte de 5,8 millions de dollars pour la période correspondante de 2020. Pour l'exercice 2021, cette perte s'est chiffrée à 52,7 millions de dollars, en comparaison de 19,9 millions de dollars pour l'exercice 2020.

« L'exercice 2021 a été le plus éprouvant de toute l'histoire de Neptune, du fait de la pandémie mondiale et de notre transformation en une entreprise de produits de consommation courante diversifiée, axée sur la santé et le bien-être, a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être. Comme l'indiquent nos produits d'exploitation du premier trimestre, qui se situent dans une fourchette de 10 à 12 millions de dollars, nous sommes maintenant bien placés pour stimuler la croissance du chiffre d'affaires tout en réduisant les coûts. Neptune entend poursuivre la croissance interne de ses marques en intensifiant la distribution et l'innovation, tout en procédant à des acquisitions stratégiques et rentables. Nous devrions ainsi être en mesure d'améliorer les marges et, à terme, d'accroître considérablement les redistributions de trésorerie aux actionnaires. »

Faits saillants de nature commerciale du quatrième trimestre

Neptune a conclu un accord avec la Société québécoise du cannabis (la « SQDC »), seul détaillant autorisé de cannabis à usage récréatif au Québec, aux fins de la vente de produits de cannabis à usage récréatif sous la marque PanHash.

La Société a obtenu une licence modifiée de Santé Canada l'autorisant à vendre de la fleur de cannabis séchée et du cannabis préroulé au Canada .

l'autorisant à vendre de la fleur de cannabis séchée et du cannabis préroulé au . La Société a mis au point, au moyen de sa technologie MaxSimil, des suppléments d'huile de poisson enrichis de coenzyme Q 10 et de CBD pour lesquels elle octroie des licences à ses clients.

et de CBD pour lesquels elle octroie des licences à ses clients. La Société a acquis une participation majoritaire dans Sprout Food, un fabricant d'aliments biologiques pour bébés et tout-petits. Sprout est actuellement la cinquième marque d'aliments biologiques pour bébés la plus populaire aux États-Unis et la troisième la plus vendue sur Amazon.

La Société a mobilisé un produit brut de 55 millions de dollars américains dans le cadre d'une offre de prise de participation auprès d'un consortium d'investisseurs institutionnels.

Événements postérieurs à la clôture de l'exercice et mise à jour sur les activités

La Société a conclu une entente d'approvisionnement avec Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (« AGLC »), grossiste et seul détaillant en ligne de cannabis à usage récréatif en Alberta . Conjointement à d'autres ententes provinciales conclues avec des fournisseurs, cet accord permet à Neptune de vendre des produits du cannabis à usage récréatif sous ses marques Mood Ring et PanHash dans près de 1 900 points de vente au détail autorisés en Alberta , en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

. Conjointement à d'autres ententes provinciales conclues avec des fournisseurs, cet accord permet à vendre des produits du cannabis à usage récréatif sous ses marques Mood Ring et PanHash dans près de 1 900 points de vente au détail autorisés en , en Colombie-Britannique, en et au Québec. La Société a lancé des gélules et de l'huile à haute teneur en CBD sous sa marque PanHash au Québec.

en CBD sous sa marque PanHash au Québec. La Société a lancé trois nouveaux produits Mood Ring en Colombie-Britannique, dont des fleurs de cannabis séchées. Le Florida Citrus Kush de Mood Ring est le premier produit à base de fleurs de cannabis à être commercialisé par Neptune.

La Société a entrepris la vente d'aliments biologiques pour bébés Sprout dans la quasi-totalité des magasins Target aux États-Unis et sur le site Walmart.com, ce qui accroît considérablement le rayonnement de la marque.

La Société a annoncé la conclusion d'un contrat de licence pluriannuel entre Sprout et CoComelon. Comptant plus de 110 millions d'abonnés sur YouTube, CoComelon est la première émission jeunesse à visée éducative en importance dans le monde.

Le premier trimestre de l'exercice 2022 étant achevé, la direction a annoncé qu'elle anticipe des produits se situant dans une fourchette de 10 à 12 millions de dollars pour le premier trimestre s'étant terminé le 30 juin. Si cette prévision se concrétise, le taux de croissance séquentielle passera d'environ 47 % à 76 %, alors que les produits pour le quatrième trimestre s'élevaient à 6,8 millions de dollars.

Précisions concernant la conférence téléphonique

La direction de Neptune tiendra une conférence téléphonique le jeudi 15 juillet, à 17 h (HNE). Cette rencontre sera également diffusée en direct à l'adresse www.investors.neptunewellness.com . Pour assister à la webdiffusion, veuillez vous rendre sur le site Web au moins 15 minutes à l'avance pour vous inscrire, télécharger le logiciel audio (au besoin) et l'installer sur votre ordinateur. La webdiffusion sera archivée pendant environ 30 jours.

Les états financiers consolidés vérifiés de Neptune Solutions Bien-Être inc., préparés conformément aux normes IFRS, et le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2021 ont été déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml . Ils peuvent également être consultés à partir de la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Web à l'adresse www.investors.neptunewellness.com (en anglais). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

La Société a retraité ses états financiers intermédiaires consolidés résumés précédemment publiés au 30 septembre 2020, pour les périodes de trois et de six mois closes à cette date, et publiés au 31 décembre 2020, pour les périodes de trois et de neuf mois closes à cette date, afin de tenir compte de deux opérations pour lesquelles des produits ont été inscrits pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020, mais qui ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation de la norme IFRS 15, notamment en ce qui concerne le transfert du contrôle des biens. Le coût des ventes, les créances commerciales et les stocks ont été rajustés en conséquence. Les stocks connexes ont été radiés pour les troisième et quatrième trimestres de 2021, d'où le retraitement des états financiers pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 31 décembre 2020.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval, au Québec, Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats, du rendement ou des réalisations passés ou futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs.

