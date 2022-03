Neptune participera à diverses conférences en mars

LAVAL, QC, le 7 mars 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que Michael Cammarata, chef de la direction, Randy Weaver, chef de la direction financière par intérim, Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, et l'équipe Biodroga de Neptune participeront à des conférences destinées à l'industrie et aux investisseurs en mars.

Expo West 2022

Date : du 8 au 12 mars 2022

Emplacement : Anaheim (Californie)Stand de Biodroga : no 4575

Participant(e)s de la Société : des représentant(e)s de l'équipe de Biodroga, et des entreprises Sprout Organics et Neptune Solutions Bien-être seront sur place.

34e conférence annuelle Roth

Date : du 13 au 15 mars 202

Emplacement : Hôtel Ritz-Carlton Laguna Niguel à Dana Point (Californie)

Participants de la Société : Michael Cammarata et Randy Weaver

2e conférence virtuelle annuelle sur la croissance du Maxim Group

Date : les 28 et 29 mars 2022

Emplacement : en ligne

Participants de la Société : Michael Cammarata et Randy Weaver

Pour organiser une rencontre individuelle avec l'équipe de direction de Neptune, veuillez communiquer avec un(e) représentant(e) de la conférence ou avec KCSA Strategic Communications en envoyant un courriel à [email protected].

