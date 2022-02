Neptune nomme Julie Phillips présidente du conseil d'administration, une première pour une femme

John Moretz, actuel président du conseil de Neptune, annonce son départ à la retraite du conseil

LAVAL, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que Julie Phillips, membre actuelle du conseil d'administration de Neptune, a été nommée présidente du conseil de Neptune.

« Julie a fait bénéficier Neptune de ses précieux conseils et de ses vastes relations au sein de l'industrie en tant que membre du conseil d'administration. Nous sommes ravis qu'elle accepte de jouer un rôle plus important dans le développement stratégique de Neptune en tant que première femme à la présidence du conseil, a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune. Julie possède l'expérience et la prévoyance nécessaires pour s'assurer que Neptune atteigne ses objectifs d'affaires et reste concentrée sur la création de nouvelles occasions de croissance rentable tout en maintenant de solides principes de gestion ESG. Nous continuons à progresser vers la parité hommes-femmes chez Neptune, les femmes représentant 45 % de nos effectifs dans un secteur historiquement dominé par les hommes. »

« C'est un honneur de guider Neptune alors que nous nous positionnons comme un chef de file des biens de consommation courante, structuré en fonction de la rentabilité, de la durabilité et de la responsabilité sociale, a indiqué Julie Phillips, nouvellement nommée présidente du conseil d'administration de Neptune. Je suis fière de représenter la Société alors qu'elle fait évoluer ses secteurs verticaux à forte croissance tout en favorisant activement une culture axée sur les critères ESG. »

Mme Philips est actuellement vice-présidente de Herschend Entertainment Studios, la division Médias et franchises de Herschend Enterprises, qui possède, exploite et gère des parcs thématiques, des aquariums, des attractions et des propriétés hôtelières à vocation familiale aux États-Unis et au Canada. Elle a occupé des postes de direction stratégique, financière et créative, ainsi que fourni des conseils stratégiques à plusieurs entreprises médiatiques et à des organisations sans but lucratif. Outre Neptune Solutions Bien-Être, elle siège actuellement au conseil de la Lane Thomas Foundation, qui se consacre au soutien des familles d'enfants ayant besoin d'une greffe d'organe pour sauver leur vie. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École d'études commerciales d'Harvard et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Pepperdine.

Mme Phillips succédera à l'ancien président du conseil d'administration de Neptune, John Moretz, qui a annoncé sa retraite avec effet immédiat. Au cours des derniers mois, M. Moretz a collaboré avec le conseil et l'équipe de direction pour planifier la relève et assurer une transition harmonieuse en prévision de son départ à la retraite.

M. Moretz a affirmé : « J'ai eu le privilège de présider le conseil d'administration de Neptune au cours des quatre dernières années et d'y siéger depuis neuf ans, période au cours de laquelle nous nous sommes transformés en une entreprise de biens de consommation courante diversifiée, dotée de leviers prometteurs dans plusieurs secteurs verticaux à forte croissance. Après notre récent examen stratégique, il est clair que Neptune est bien positionnée et dirigée par l'équipe de direction la plus expérimentée de mon mandat. Ayant travaillé avec Julie au cours des derniers mois, j'ai la plus grande confiance dans sa capacité à guider Neptune au cours de cette nouvelle phase passionnante de son histoire. »

L'équipe de Neptune tient à remercier M. Moretz pour son dévouement et son travail acharné au cours de ses neuf années en tant qu'administrateur de la Société - y compris sa contribution au récent examen stratégique - et lui souhaite le meilleur dans ses projets.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : [email protected]; Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected] ; Personne-ressource pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-Être inc., [email protected] ; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254