Neptune nomme John Wirt à titre de chef du contentieux

LAVAL, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de John Wirt à titre de chef du contentieux.

À titre de chef du contentieux de la Société, John Wirt dirigera le service juridique interne de Neptune, qui comprend le vice-président principal, Conformité et affaires juridiques, Gary S. Kaminsky, récemment embauché. Ce dernier a travaillé pendant plus de 30 ans en tant qu'avocat spécialisé en conformité réglementaire, notamment en tant qu'avocat chargé de l'application de la loi pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis et en tant que conseiller principal en matière de conformité pour plusieurs entreprises du secteur du cannabis présentes dans de nombreux États chez notre voisin du Sud.

Pour sa part, John Wirt se joint à Neptune Solutions Bien-être après un séjour chez Epic Sports & Entertainment, une société de promotion de la boxe, où il a occupé le poste de président et chef du contentieux. Auparavant, il a été chef de la direction et chef du contentieux de Square Ring, inc. une société internationale de promotion de sports.

« Je suis ravi que John se joigne à Neptune pour diriger notre service juridique, qui a récemment été renforcé par l'arrivée de Gary S. Kaminsky, afin de mettre en place les processus de conformité requis pour exercer des activités dans des secteurs hautement réglementés comme l'alimentation, les boissons et le cannabis, a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être. L'expérience juridique considérable de John dans des secteurs mondiaux hautement réglementés, combinée à ses connaissances financières considérables en tant que CPA et à son expérience en tant que président du comité d'audit d'une société publique, font de lui la personne idéale pour développer et diriger un service juridique de pointe qui nous mènera vers l'avenir. De plus, en renforçant son service juridique interne, Neptune réalisera des économies considérables en lien avec ses ressources juridiques externes. »

M. Wirt a amorcé sa carrière juridique en tant qu'associé chez Jenner & Block, puis chez Sidley & Austin. Il a obtenu un baccalauréat ès arts, avec mention magna cum laude, du collège Knox, et un diplôme en droit avec mention de l'Université de l'Illinois. Il a siégé au conseil d'administration d'Interactive Television Networks, une société publique inscrite à la cote du NASDAQ, où il a également été président du comité d'audit. Il détient également le titre de Certified Public Accountant.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

