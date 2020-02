Neptune lance officiellement les marques Forest Remedies(MD) et Ocean Remedies(MD)

La Société reçoit une première commande d'un grand détaillant national américain pour le

lancement initial de baumes apaisants Forest RemediesMD dans 100 magasins

LAVAL, QC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement officiel des marques Forest RemediesMD et Ocean RemediesMD. À partir d'aujourd'hui, les consommateurs pourront acheter les produits Forest RemediesMD sur le nouveau site web (www.forestremedies.com).

Neptune a également le plaisir d'annoncer l'élargissement de son partenariat stratégique avec American Media LLC (« American Media » ou « AMI ») pour appuyer le lancement et la croissance aux États-Unis de la marque et de la gamme de produits Ocean RemediesMD de Neptune. Cette entente fait suite au partenariat précédemment annoncé par Neptune avec AMI en octobre 2019 pour soutenir la croissance des marques Forest RemediesMD de Neptune aux États-Unis.

Selon les termes de l'entente de partenariat, American Media fournira des services de publicité et de création à Neptune pour soutenir le marketing et la commercialisation des marques Ocean RemediesMD de Neptune aux États-Unis. American Media fournira à Neptune des services de marketing et de services créatifs d'une valeur de 4.7$ US millions en échange de 1 175 000 bons de souscriptioni que Neptune émettra à American Media. Chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 8,00$ US par action pour une durée de 5 ans. Les bons de souscription seront acquis proportionnellement aux services rendus par AMI. Lors de l'exercice des bons de souscription, AMI sera tenu de conserver les actions acquises pendant au moins six mois. Neptune prévoit mettre à profit la plupart des services publicitaires fournis par American Media au cours des douze prochains mois.

Extraits de chanvre à spectre large et complet

En s'appuyant sur le savoir-faire de la Société en matière d'extraction et sur l'expertise de la direction en matière de marques, Neptune lance 11 UGS d'extraits de chanvre, dont six huiles à ingérer, deux baumes apaisants, un flacon de gel doux, une huile de massage et une sucette pour animaux. Les produits de Forest RemediesMD ont été soigneusement élaborés à partir des extraits de chanvre de Neptune, qui sont produits selon notre procédé exclusif d'extraction à l'éthanol froid et dont la pureté a été testée dans des laboratoires tiers. Nous procédons à l'extraction des ingrédients actifs de la plante de chanvre en utilisant de l'éthanol non-OGM, raffiné pour une rétention maximale des cannabinoïdes afin de produire des extraits activés à spectre complet de haute qualité avec des profils qui reflètent la composition naturelle de la plante de chanvre. Neptune s'approvisionne en chanvre auprès d'agriculteurs américains de confiance qui croient autant que nous en la valeur d'une agriculture sans pesticides et régénératrice.

« Les extraits de chanvre de Forest RemediesMD seront vendus en moyenne à un prix 50 % inférieur à celui des principaux produits concurrents, offrant ainsi au consommateur final un produit de qualité à un prix attrayant. Neptune croit en la nécessité de rendre les produits naturels accessibles à tous », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune. « Le lancement des marques Forest RemediesMD et Ocean RemediesMD représente une étape clé pour Neptune, qui se positionne pour une croissance accélérée dans les industries mondiales des produits de consommation emballés, avec un accent sur les ingrédients et produits de santé et de bien-être dérivés du chanvre. » Neptune est fier de supporter l'organisation à but non lucratif One Tree Planted. Pour chaque produit vendu, Neptune contribuera à planter un arbre pour aider au reboisement des forêts et à créer un futur plus soutenable.

Huiles essentielles

En collaboration avec International Flavors & Fragrances Inc. (« IFF »), Neptune lance six UGS d'huiles essentielles, qui seront commercialisées sous la marque Forest RemediesMD. Les huiles essentielles seront commercialisées sous forme d'huiles uniques, y compris des parfums tels que le citron, l'orange douce, la bergamote, la menthe poivrée et l'eucalyptus, entre autres. Neptune vise à redéfinir l'expérience des huiles essentielles et à fournir aux consommateurs des ingrédients de haute qualité, naturels, traçables et durables provenant de producteurs responsables du monde entier.

Ocean RemediesMD

Dans quelques jours, la Société lancera également Ocean RemediesMD sur un deuxième site (www.oceanremedies.com). Ocean RemediesMD est la marque sous laquelle les produits oméga-3 de la Société seront commercialisés. Il a été démontré que les acides gras oméga-3 contenus dans l'huile de krill d'Ocean RemediesMD sont 2,5ii fois mieux absorbés que l'huile de poisson. L'huile de krill Ocean RemediesMD offre des niveaux élevés d'AEP, d'ADH, de phospholipides et d'astaxanthine, un antioxydant naturel. Ocean RemediesMD a été certifié par Friend of the Sea pour la récolte durable de krill.

« L'expansion du partenariat de Neptune avec AMI devrait jouer rôle clé dans le lancement et la croissance de la marque Ocean RemediesMD, à la fois en ligne et par l'intermédiaire des détaillants nationaux », a ajouté M. Cammarata. « L'expertise de notre équipe de direction en matière de lancement, de commercialisation et de marketing de produits de bien-être nous permettra de gagner rapidement des parts de marché et de fidéliser la marque à long terme, grâce à des produits de haute qualité et abordables dans nos gammes de produits oméga-3 et dérivés du chanvre. »

Initiatives commerciales

Neptune est en discussion active avec des distributeurs de produits alimentaires, de médicaments et des magasins à grandes surfaces aux États-Unis pour commercialiser les produits Forest RemediesMD. Neptune a déjà reçu une commande d'un grand détaillant national américain pour un lancement initial de baumes apaisants Forest RemediesMD dans 100 magasins. Un déploiement national pourrait suivre dans les mois à venir.

Les produits Forest RemediesMD sont déjà apparus dans plusieurs publications d'America Media (AMI), notamment US Weekly, OK!, In Touch, Life and Style Weekly et Men's Journal. En collaboration avec AMI, la Société est en train de créer un magazine de bien-être personnalisé de 100 pages avec un contenu éducatif qui sera également promu à travers tous les canaux d'AMI. Le partenariat stratégique de Neptune avec AMI permet également à la Société de disposer de milliers de points de distribution au détail, principalement dans la section très visible des caisses des magasins où sont vendues les publications d'AMI.

La Société commanditera également la baladodiffusion de la Wellness Academy qui sera co-animée par Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune. Plusieurs experts seront invités à couvrir divers sujets liés au bien-être en compagnie d'animateurs célèbres, dont notre propre Dr Graham Wood, le chef de la direction scientifique de Neptune.

Des vidéos à contenu de marque mettant en scène des personnalités influentes dans les domaines de la beauté, du sommeil, de la santé, de l'après-entraînement, de la cuisine, etc. seront également diffusées par AMI Entertainment.

Une journée médiatique aura lieu à New York ce printemps, au cours de laquelle le président et le chef de la direction de Neptune présentera les produits de marque de la Société.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont les nutraceutiques, le cannabis légal, le chanvre et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.













i L'émission des bons de souscription dont il est question dans le présent communiqué de presse est sujette à l'approbation de la Bourse de Toronto. ii Clinical Study Report. NO. BTS 275/07, Feb. 16, 2009. Esslingen, Germany

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Pierre Boucher, MaisonBrison, 1.514.731.0000, [email protected]; Médias : Sabrina Di Blasio, Neptune Solutions Bien-Être, 514.258.8183, [email protected]

