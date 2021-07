Neptune lance les suppléments végétaux d'oméga-3-6-9 Forest Remedies

LAVAL, QC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement des suppléments végétaux d'oméga-3-6-9 Forest Remedies en bonbons gelifiés et en capsules à enveloppe molle.

Les nouveaux suppléments Forest Remedies sont entièrement composés d'huile naturelle d'AhiflowerMD cultivée au Royaume-Uni, une source d'oméga-3, d'oméga-6 et d'oméga-9 nettement plus durable et écologique que l'huile de poisson ou de krill. En effet, un seul acre d'Ahiflower fournit la même quantité d'huile que 320 000 anchois. Et grâce à l'huile d'Ahiflower, les suppléments d'oméga Forest Remedies ne contribuent pas à la surpêche, un problème qui a pris les proportions d'une catastrophe écologique mondiale au cours des 50 dernières années en décimant 80 % de la population de krills de l'Antarctique depuis les années 1970.

« Les nouveaux suppléments végétaux d'oméga en bonbons gélifiés et en capsules à enveloppe molle Forest Remedies, faits d'huile d'Ahiflower et non d'huile de poisson, constituent un autre exemple de l'engagement de Neptune envers la fabrication et la commercialisation de produits de santé et de bien-être à la fois végétaux, durables et écologiques, a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être. Et nous révolutionnons l'emballage des suppléments en les commercialisant dans un sac intérieur compostable et biodégradable, qui s'insère dans un tube extérieur recyclable et compostable. C'est sans oublier que ce produit végétalien est composé d'ingrédients végétaux qui ne contribuent pas au problème de la surpêche. Je ne saurais être plus fier de nos efforts visant à formuler des suppléments alimentaires végétaux tout à fait uniques qui sont aussi bons pour vous que pour la planète. »

Les bonbons gélifiés et les capsules à enveloppe molle Forest Remedies sont offerts en suppléments d'oméga-3-6-9, ainsi que dans une formule santé immunitaire enrichie d'extrait de baies de sureau. Les suppléments gélifiés se déclinent en deux variétés, l'une à saveur de fleur d'oranger et l'autre à saveur de framboises fraîches. Ces produits végétaliens, sans gluten, sans OGM et fabriqués aux États-Unis n'ont pas d'arrière-goût désagréable de poisson comme beaucoup de suppléments d'oméga à base d'huile de poisson. De plus, il est cliniquement prouvé que l'huile d'Ahiflower possède une teneur en EPA (acide eicosapentaénoïque) jusqu'à quatre fois supérieure à celle de l'huile de lin.

Les consommateurs peuvent se procurer les bonbons gélifiés et les capsules à enveloppe molle Forest Remedies dès aujourd'hui sur le site de la marque à l'adresse www.forestremedies.com . Les nouveaux utilisateurs sont également invités à s'abonner à l'infolettre de Forest Remedies pour obtenir un rabais de 20 % sur leur premier achat.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Ayant son siège social à Laval, au Québec, Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

