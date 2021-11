Les deux premiers produits de vapotage Mood Ring - Jack Flash et Pure Kush - marquent l'entrée sur le marché canadien en pleine croissance des vapoteuses

LAVAL, QC, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement des produits de vapotage de marque Mood Ring dans les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.

La marque de cannabis populaire de Neptune, Mood Ring, a lancé les produits de vapotage Jack Flash et Pure Kush en Alberta et en Colombie-Britannique, et Jack Flash en Ontario. Les produits de vapotage représentent une occasion de marché intéressante au sein du portefeuille diversifié de Mood Ring, qui propose de la fleur de cannabis, des huiles et des capsules de THC et de CBD, ainsi que des produits à base de haschisch de haute qualité. La Société prévoit de lancer d'autres produits de marque Mood Ring sur l'ensemble de son territoire canadien sous licence au cours de l'année à venir.

« La demande de produits de vapotage continue de croître dans les provinces canadiennes, ce qui en fait la troisième catégorie de produits du cannabis la plus vendue au Canada1. Compte tenu du succès de nos autres lancements de produits à ce jour et de la production évolutive de produits de vapotage, nous prévoyons une contribution considérable des produits ordinaires provenant du vapotage au cours des prochaines années, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Les cartouches à filetage 510 Jack Flash et Pure Kush présentent deux variétés spéciales produites à partir de matériaux entièrement naturels, ce qui nous permet de proposer un produit différencié tant du point de vue de l'expérience que de la durabilité. Ce lancement initial de produits de vapotage constitue l'étape suivante de la transformation de notre activité dans le domaine du cannabis, qui passe d'une activité d'extraction à croissance lente et à faible marge à une offre de biens de consommation courante de marque à croissance élevée et à marge supérieure. »

Les produits de vapotage de marque Mood Ring sont faits de manière durable avec des embouts biodégradables fabriqués à partir de plastique de chanvre « premiers sur le marché » et selon le procédé breveté d'extraction à faible consommation d'énergie de Neptune.

Une partie du produit de la vente des produits Mood Ring sera consacrée à la plantation d'arbres grâce à notre partenariat avec One Tree Planted.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://moodring.com.

______________ 1 Headset, « Vapor Pens: An analysis of category & brand performance », 15 juillet 2021, https://www.headset.io/industry-reports/cannabis-vapor-pens-an-analysis-of-category-brand-performance (en anglais).

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

