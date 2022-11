Neptune finalise la cession de ses actifs liés au cannabis

Cette cession marque une étape clé dans la stratégie de la Société visant à devenir une entreprise non diversifiée de biens de consommation courante de premier plan, dont la marque Sprout est le fer de lance

LAVAL, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être, a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé la cession de ses activités liées au cannabis, qui comprennent l'usine de cannabis de Sherbrooke, au Québec, les marques Mood Ring et PanHash, ainsi que des actifs connexes (l'« opération »).

Tous les détails concernant l'opération sont présentés dans le communiqué de presse du 17 octobre 2022 annonçant cette opération.

Ray Silcock, chef de la direction financière de Neptune, a affirmé : « Nous sommes heureux de finaliser la cession de nos activités liées au cannabis, qui constitue une étape cruciale dans l'exécution de notre stratégie visant à devenir un chef de file dans le secteur des biens de consommation courante. La vente des actifs liés au cannabis nous permettra de réaliser des économies considérables et de rationaliser notre exploitation en réorientant nos ressources vers notre structure organisationnelle simplifiée. »

Neptune a retenu les services de Stifel GMP comme unique conseiller financier et d'Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme conseiller juridique en lien avec l'opération.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de fabrication et d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue rapidement afin de s'adapter à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Les énoncés prospectifs concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondés sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris des énoncés concernant : les avantages anticipés de l'opération pour les parties et l'incidence de l'opération sur la Société. En ce qui concerne les énoncés prospectifs et les renseignements relatifs aux avantages anticipés et à la réalisation de l'opération, la Société a fourni ces énoncés et renseignements sur la base de certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables à l'heure actuelle. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les renseignements prospectifs ou les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse soient raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. Les énoncés et les renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés ou ces renseignements prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements ultérieurs ou autres, à moins que les lois applicables sur les valeurs mobilières ne l'exigent. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Ressource pour les médias : [email protected]; Personnes-ressources pour les investisseurs : Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254