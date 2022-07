Neptune fait le point sur la distribution des produits de Sprout Organics

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse ont été fournis par le passé par Neptune lors de ses conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels et annuels. En raison du moment de la plus récente conférence téléphonique de Neptune, de la disponibilité de ces renseignements et de certaines autres affaires dans lesquelles Neptune était engagée au moment de cette conférence, ces renseignements n'étaient pas accessibles ou ne pouvaient pas être communiqués de manière adéquate ou intégrale à ce moment-là. Par conséquent, cette information est fournie maintenant aux investisseurs de Neptune dans un communiqué de presse supplémentaire afin de s'assurer qu'ils disposent de ces renseignements sur les activités de Sprout.

Gains en matière de distribution

Distribution : Les produits sont maintenant offerts dans 90 % du marché des aliments biologiques pour bébés, contre seulement 50 % un an plus tôt

: Les produits sont maintenant offerts dans 90 % du marché des aliments biologiques pour bébés, contre seulement 50 % un an plus tôt Nombre d'UGS : 92 UGS offertes, contre 74 un an plus tôt

: 92 UGS offertes, contre 74 un an plus tôt Nombre de magasins : Les produits sont désormais présents dans 27 000 points de vente, contre 18 500 un an plus tôt, soit une augmentation de 45 %

: Les produits sont désormais présents dans 27 000 points de vente, contre 18 500 un an plus tôt, soit une augmentation de 45 % Distribution supplémentaire : Au cours de l'année écoulée, Sprout a conclu plusieurs accords de distribution avec des détaillants de premier plan, dont Target, Walmart, les principales chaînes de supermarchés et la plus grande chaîne nationale de pharmacies des États-Unis (dans 5 000 de ses 9 900 points de vente). Elle expédie désormais ses produits directement aux consommateurs par l'intermédiaire de son propre site Web.

: Au cours de l'année écoulée, Sprout a conclu plusieurs accords de distribution avec des détaillants de premier plan, dont Target, Walmart, les principales chaînes de supermarchés et la plus grande chaîne nationale de pharmacies des États-Unis (dans 5 000 de ses 9 900 points de vente). Elle expédie désormais ses produits directement aux consommateurs par l'intermédiaire de son propre site Web. Présence géographique : Les produits sont maintenant offerts au Canada et dans les 50 États des É.-U.

Parts de marché et croissance

Croissance des ventes : Sprout a connu une croissance de 40 %, contre 15 % pour l'ensemble de la catégorie, au cours des quatre dernières semaines des données de Nielsen (période se terminant le 18 juin 2022), surpassant la catégorie de produits dans toutes les périodes mesurées1.

Part de marché par catégorie 2 :

: Repas pour tout-petits : Sprout détient une part de marché de 19 % dans la catégorie des repas pour tout-petits, d'une valeur de 14 millions de dollars. Les vitesses de vente des produits sont supérieures de 5 % à celles de la catégorie.



Collations : Sprout détient une part de marché de 5 % dans la catégorie des collations, d'une valeur de 199 millions de dollars. Les vitesses de vente des produits sont légèrement inférieures à celles de la catégorie (les ventes des barres-collations Sprout nouvellement lancées ne sont pas encore reflétées dans les données).



Sachets d'aliments : Sprout détient une part de marché de 5 % dans la catégorie des sachets d'aliments, d'une valeur de 410 millions de dollars. Les vitesses de vente des produits sont supérieures de 33 % à celles de la catégorie.

Simplification de la chaîne d'approvisionnement

Sprout a rationalisé sa chaîne d'approvisionnement pour se concentrer sur un nombre réduit de partenariats stratégiques, ce qui a fait passer le nombre total de fournisseurs avec lesquels elle collabore de 55 à 22. Ainsi, Sprout a pu améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts, tout en maintenant les taux de couverture.

Élargissement des catégories

Selon les données de Nielsen, les ventes de Sprout dans la catégorie des repas biologiques pour tout-petits ont augmenté à un rythme accéléré depuis septembre 2020, dépassant la croissance de la catégorie des aliments biologiques pour bébés dans son ensemble.

La catégorie des aliments préparés représente un marché de 3,6 milliards de dollars (selon les données de Nielsen), soit plus du double de la taille du marché des aliments pour bébés, pour lequel les données indiquent des marges brutes de l'ordre de 30 %.

Les nouveaux repas Up-Age Mealz MC de Sprout devraient être commercialisés dès l'automne 2022. Ces bols biologiques à réchauffer et à servir pour les enfants constituent une option pratique pour les parents occupés qui veulent s'assurer que leur progéniture consomme une portion complète de légumes.

de Sprout devraient être commercialisés dès l'automne 2022. Ces bols biologiques à réchauffer et à servir pour les enfants constituent une option pratique pour les parents occupés qui veulent s'assurer que leur progéniture consomme une portion complète de légumes. Sprout étudie également la possibilité d'accroître sa présence dans d'autres catégories, notamment celle des céréales, dont la taille du marché est estimée à 21 milliards de dollars, celle des vitamines (7 milliards de dollars) et celle des boissons (124 milliards de dollars), selon les données de Nielsen.

Déclaration de la direction de Sprout :

« Nous sommes d'avis que nos efforts d'expansion, conjugués à notre stratégie de gestion des coûts, permettront à nos produits de bouleverser le marché de l'alimentation biologique à plus grande échelle. Nous avons l'intention de lancer de nouveaux produits dans les catégories où nous estimons que Sprout a le potentiel de gagner des parts de marché dans les secteurs à forte croissance. En tirant parti de notre expertise et de nos partenariats uniques, nous entendons continuer à renforcer le positionnement de notre marque en tant que chef de file du secteur des aliments biologiques et au-delà. »

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

À propos de Sprout Organics

Sprout Organics est une marque d'aliments biologiques pour bébés qui vise à rendre l'heure des repas facile et amusante pour les parents, les bébés et les tout-petits grâce à des collations et des repas délicieux préparés avec des ingrédients frais et biologiques. L'entreprise cherche à rendre la vie moins compliquée, à donner aux enfants une longueur d'avance et à leur faire découvrir avec enthousiasme de nouveaux aliments. Elle veille à concrétiser une promesse simple : toujours garder ses produits vrais, simples et amusants. Sprout n'utilise que les meilleurs ingrédients réels et biologiques dans tout ce qu'elle produit, ce qui signifie que chaque bouchée contient des aliments certifiés biologiques provenant directement de la nature, sans OGM. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sproutorganics.com.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à la croissance potentielle de Sprout et les occasions de marché qui se présentent à elle, le succès des produits de Sprout, les gains d'efficacité d'exploitation réalisés par Sprout et la capacité de celle-ci à maintenir et à améliorer ces gains d'efficacité d'exploitation, le développement de nouveaux produits et le moment de leur lancement, ainsi que l'expansion de Sprout dans de nouvelles catégories de produits en général. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris, principalement, des risques liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les risques liés aux questions réglementaires et aux litiges, ainsi que les autres risques abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2022 de Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune ») déposé le 8 juillet 2022, ainsi que d'autres facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Neptune auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sprout et Neptune ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi. Si nous mettons à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire que nous ferons d'autres mises à jour concernant ces énoncés ou d'autres énoncés prospectifs.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

___________________________________________ 1 Source : Nielsen xAOC et aliments aux É.-U. (total), semaine terminée le 18-06-22 2 Source : Nielsen xAOC et aliments aux É.-U. (total), semaine terminée le 18-06-22

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

