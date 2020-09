Le partenariat élargira les relations de distribution afin de mettre également sur le marché les produits de la marque Neptune

LAVAL, QC, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui un partenariat d'importation et de distribution avec l'une des principales sociétés mondiales de biens de consommation, qui fabrique et vend environ 400 marques dans plus de 190 pays. Ce partenariat concerne des gammes de produits professionnels de beauté, de soins personnels et d'hygiène et générerait un chiffre d'affaires potentiel de 65 à 137 millions de dollars américains au cours des 18 prochains mois, selon les prévisions de la société de biens de consommation et de Neptune.

Neptune prévoit de recevoir les premières livraisons de produits dans son inventaire d'ici la fin d'octobre 2020. Il convient de noter que l'entente de distribution ne requiert aucun engagement d'achat annuel minimal ; l'acceptation des commandes passées par Neptune est laissée à la discrétion de la société mondiale de biens de consommation. Par conséquent, il n'est pas certain à l'heure actuelle que la totalité de la transaction sera réalisée.

L'entente est conforme à la stratégie de Neptune de mise en marché à deux niveaux (B2B et B2C), qui permet de servir les consommateurs tant du segment de la vente de gros que de la vente au détail. La Société agira à titre de distributeur principal aux États-Unis et au Canada pour les produits de ses partenaires, notamment des lingettes nettoyantes pour les mains et des désinfectants pour les mains en gel et en liquide dans les canaux commercial, industriel et institutionnel.

En tant que distributeur principal de la société mondiale de biens de consommation courante, Neptune prévoit en outre d'étendre sa portée aux principaux détaillants nord-américains afin de créer de nouveaux débouchés de distribution pour les biens de consommation courante de marque Neptune.

« C'est le plus récent d'une liste croissante de partenaires, comprenant des détaillants nationaux du secteur des magasins à adhésion, International Flavors & Fragrances et d'autres, a indiqué Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Nous estimons que ces partenaires de premier plan aideront Neptune à étendre ses relations de distribution et à atteindre son objectif de mettre sur le marché des produits arborant sa propre marque. »

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Nous avons l'intention de tisser des relations à long terme avec des partenaires de qualité afin de faire croître régulièrement nos revenus. Parallèlement, nos activités demeurent axées sur l'innovation pour stimuler nos revenus, et notre stratégie financière fondamentale consiste à améliorer les marges et à tirer parti d'innovations à actifs légers. »

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner des pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation de produits, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les clients d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Neptune a son siège social à Laval, au Québec, et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, notamment la validité des prévisions fournies par la société mondiale de biens de consommation, la demande prévue pour les produits de la société mondiale de biens de consommation, le volume des commandes passées par Neptune, les types de produits qui feront l'objet de commandes passées par Neptune, les prix auxquels les produits seront achetés par Neptune et vendus à ses clients, la disponibilité de liquidités ou de facilités de crédit suffisantes pour permettre à Neptune de financer ses commandes, le rendement financier attendu, l'effet de la crise sanitaire mondiale de COVID-19 actuelle sur les activités de Neptune, les perspectives commerciales, la capacité de Neptune à vendre les produits qu'elle a achetés à la société mondiale de biens de consommation et le prix auquel Neptune vendra ces produits et autres questions semblables. Bien que Neptune considère ces facteurs et hypothèses comme raisonnables, selon les renseignements dont elle dispose actuellement, ils peuvent se révéler incorrects. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « jusqu'à », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes sont notamment les suivants : les clients actuels continueront à passer et à augmenter leurs commandes de produits de la Société, et conformément aux intentions communiquées (y compris dans les bons de commande), la chaîne d'approvisionnement de la Société sera en mesure de remplacer l'approvisionnement en matières premières et la fabrication, les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités, le niveau de concurrence, les changements apportés aux lois et aux règlements, les procédures judiciaires et réglementaires, la capacité d'adapter les produits et les services à l'évolution du marché, la capacité d'attirer et de retenir à son service des dirigeants clés et la capacité d'exécuter des programmes stratégiques. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur et les lecteurs ne doivent pas se fier aux résultats historiques comme indication des résultats futurs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Les prévisions de revenus présentées ici constituent des informations financières prospectives et des perspectives financières (collectivement, les « IFP »), et sont généralement, sans limitation, fondées sur les hypothèses et sujettes aux risques exposés ci-dessus dans la section « Énoncés prospectifs ». Bien que la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables, un certain nombre d'entre elles échappent au contrôle de la Société et rien ne garantit que les hypothèses formulées lors de la préparation des IFP s'avéreront exactes. Les IFP sont fournies dans le but de fournir des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant le rendement futur de la Société, et peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les IFP ne prétendent pas présenter la situation financière de la Société conformément aux IFRS, et il est prévu qu'il puisse y avoir des différences entre les résultats réels et les résultats prévus, et ces différences pourraient être importantes. L'inclusion des IFP dans ce communiqué de presse ne doit pas être considérée comme une indication que la Société considère les IFP comme une prédiction fiable d'événements futurs, et les IFP ne doivent pas être considérées comme telles.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

