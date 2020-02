Neptune annonce les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020

Les produits augmentent de 41 % par rapport au deuxième trimestre

LAVAL, QC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019. Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers et corporatifs du troisième trimestre :

Le total des produits pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019 s'est élevé à 9 175 $, soit une augmentation séquentielle de 2 663 $, ou 41 %, par rapport au deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2019 et une hausse de 2 637 $, ou 40 %, par rapport à 6 538 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018. Les produits du secteur du cannabis ont atteint 2 811 $, en hausse de 1 591 $ par rapport à la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019. La division cannabis de Neptune a débuté la production commerciale en mars 2019, et par conséquent, n'a pas enregistré de produits au cours de la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018.

une hausse de 2 637 $, ou 40 %, par rapport à 6 538 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018. Les produits du secteur du cannabis ont atteint 2 811 $, en hausse de 1 591 $ par rapport à la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019. La division cannabis de Neptune a débuté la production commerciale en mars par conséquent, n'a pas enregistré de produits au cours de la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018. Les produits du secteur nutraceutique pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019 se sont élevés à 6 336 $, soit une augmentation de 23 % par rapport au deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2019 et une légère diminution de 202 $, ou 3 %, comparativement à 6 538 $ pour la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018.

une légère diminution de 202 $, ou 3 %, comparativement à 6 538 $ pour la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018. Le bénéfice net pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019 s'est élevé à 5 603 $, contre une perte nette de 3 658 $ pour la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018. La transition de la perte nette au bénéfice net est due à un gain de 64 509 $ lié à une réduction de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle relativement à l'acquisition de SugarLeaf Labs. Ce gain a été partiellement compensé par une dépréciation du goodwill de 44 096 $ liée à SugarLeaf. De plus, Neptune a encouru une hausse des dépenses hors trésorerie liées à la charge de rémunération à base d'actions, à l'amortissement, combinées à un BAIIA ajusté 1 moins élevé.

moins élevé. Le BAIIA ajusté 1 a diminué de 5 131 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019 pour s'établir à (7 054 $) comparativement à la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018. La diminution du BAIIA ajusté 1 est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision de l'augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif.

a diminué de 5 131 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019 pour s'établir à (7 054 $) comparativement à la période comparative de l'exercice précédent terminée le 31 décembre 2018. La diminution du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision de l'augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif. Le 4 octobre 2019, Neptune a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec American Media LLC (« American Media »), où American Media fournira 12 millions de dollars US en services de publicité et de création à Neptune pour soutenir le marketing et la commercialisation des marques de Neptune destinées aux consommateurs américains. Le portefeuille de marques d'American Media a un tirage total combiné de plus de 5,7 millions et touche plus de 53 millions de lecteurs chaque mois. Dans le cadre de cette entente, American Media aura la possibilité de devenir actionnaire de Neptune par l'émission de 3 000 000 de bons de souscription à American Media, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune au prix de 8,00 $ US par action pour une durée de cinq ans.

Le 11 novembre 2019, Neptune a annoncé une entente de collaboration avec International Flavors & Fragrances Inc. (« IFF ») pour co-développer des produits à base d'extraits de chanvre (CBD) pour les marchés de la grande consommation et de la santé et du bien-être. Dans le cadre de ce partenariat stratégique de développement de produits, IFF mettra à contribution sa propriété intellectuelle pour le goût, les arômes et la nutrition afin de fournir des huiles essentielles et des ressources de développement de produits. Neptune mettra à contribution ses procédés exclusifs d'extraction à l'éthanol froid et sa propriété intellectuelle sur la formulation pour produire des extraits complets à spectre large de grande qualité pour le développement, la fabrication et la commercialisation de produits extraits du chanvre infusés d'huiles essentielles destinés aux marchés des cosmétiques, des soins personnels et de l'entretien ménager. Dans le cadre de cette entente, IFF aura la possibilité de devenir actionnaire de Neptune par l'émission de 2 000 000 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 12,00 $ US par action pour une durée de 5 ans.

Événements subséquents :

Le 27 janvier 2020, Neptune a signé une entente exclusive avec un fabricant de produits alimentaires et de bonbons originaux imprimés en 3D. Selon les termes de l'entente, Neptune sera le distributeur exclusif des produits de consommation imprimés en 3D pour les marchés du CBD aux États-Unis. Cette entente permet à Neptune de présenter une offre de produits différenciée qui peut être commercialisée sous les marques de la Société ou proposée aux clients B2B de la Société. Le fabricant peut produire une large gamme de formes et de tailles de produits. Dans un premier temps, Neptune commercialisera, sous la marque Forest Remedies MD , des mélanges de boissons solubles infusés à base de CBD, de formes et de tailles diverses.

présenter une offre de produits différenciée qui peut être commercialisée sous les marques de la Société ou proposée aux clients B2B de la Société. Le fabricant peut produire une large gamme de formes et de tailles de produits. Dans un premier temps, Neptune commercialisera, sous la marque , des mélanges de boissons solubles infusés à base de CBD, de formes et de tailles diverses. Le 31 janvier 2020, Neptune a conclu une entente avec ICR, une importante firme de communications et de conseils stratégiques, afin de fournir à Neptune des services de conseil en relations avec les investisseurs et en relations publiques. Basée aux États-Unis, ICR devrait permettre à Neptune d'élargir sa base d'investisseurs aux États-Unis et contribuer à diffuser plus largement l'histoire de Neptune.

Le 5 février 2020, Neptune a élargi son partenariat stratégique avec American Media, dans le cadre duquel American Media fournira à Neptune des services de publicité et de création pour soutenir le marketing et la commercialisation de la marque Ocean Remedies MD de Neptune aux États-Unis. Selon les termes de l'entente, American Media fournira à Neptune des services de marketing et de création d'une valeur de 4,7 millions de dollars US en échange de 1 175 000 bons de souscription que Neptune émettra à American Media. Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 8,00 $ US par action pour une durée de 5 ans. L'émission des bons de souscription dont il est question dans le présent communiqué de presse est assujettie à l'approbation de la Bourse de Toronto .

de Neptune aux États-Unis. Selon les termes de l'entente, American Media fournira à Neptune des services de marketing et de création d'une valeur de 4,7 millions de dollars US en échange de 1 175 000 bons de souscription que Neptune émettra à American Media. Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 8,00 $ US par action pour une durée de 5 ans. L'émission des bons de souscription dont il est question dans le présent communiqué de presse est assujettie à l'approbation de la Bourse de . Le 12 février 2020, Neptune a annoncé la résignation de Philippe Trudeau du Conseil d'Administration de Neptune dû à sa nomination à titre de Président et Chef de la Direction chez Adrien Gagnon Santé Naturelle. « Au nom du Conseil d'Administration, je voudrais remercier Philippe pour sa contribution durant son mandat et nous lui souhaitons un franc succès dans ses projets futurs » a dit John Moretz , Président du Conseil d'Administration de Neptune. À compter de cette date, Richard Schottenfeld remplacera Mr. Trudeau comme président du comité de Compensation et Ressources Humaines de la Corporation.

Commentant les résultats, Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune, a déclaré « Depuis que j'ai joint la Société il y a six mois, nous avons dû réévaluer toutes les facettes de nos plans d'affaires. Avec les changements et les améliorations apportés à notre équipe de direction, à nos plans d'affaires, à nos chaînes de production et à nos relations avec les clients, nous sommes rapidement devenus plus qu'une entreprise d'extraction et de marque blanche. Nous continuons de progresser dans notre vision de devenir l'un des principaux acteurs sur les marchés B2B et B2C du cannabis et du chanvre. La croissance séquentielle de 41 % de nos produits illustre bien cette progression, compte tenu de l'environnement actuel du cannabis et du chanvre. Bien que notre rentabilité ce trimestre ait été inférieure à nos attentes en raison de la progression plus lente que prévu de notre processus de production à l'éthanol à froid (phase II) et de facteurs liés à l'industrie qui sont hors de notre contrôle, nous mettons en place les bases de notre réussite à long terme en élargissant notre stratégie de canaux avec une attention accrue portée aux clients finaux, au Canada et aux États-Unis.

Le lancement aujourd'hui aux États-Unis de nos produits Forest Remedies et Ocean Remedies est une étape importante dans l'expansion de notre empreinte et de notre marque. Il sera suivi d'un lancement similaire au Canada, une fois qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes. Les produits de bien-être dérivés du chanvre de Forest Remedies comprennent des produits à ingérer sous forme de gels et d'extraits, de baumes topiques, d'huiles de massage et d'une sucette pour animaux. Nous lançons également une ligne d'huiles essentielles et d'aromathérapie que nous avons développée en collaboration avec notre partenaire, International Flavors & Fragrances. Je suis convaincu que notre stratégie de distribution et de prix des produits de consommation nous place dans une position concurrentielle forte et, au cours des prochains mois, nous pousserons fortement ce message par une campagne de marketing et de relations publiques à grande échelle avec notre partenaire stratégique, American Media. Je crois également que le secteur de la consommation a le potentiel d'être l'un des segments les plus rentables des activités futures de Neptune.

Malgré une mise en production un peu plus lente que prévu et des changements dans l'expansion planifiée de la capacité de production, nous jetons présentement les bases de la Société pour de nombreuses années à venir. Je suis très enthousiaste quant aux perspectives d'avenir, en particulier le lancement et le potentiel considérable de nos marques grand public.»

Résultats financiers

Le total des produits a atteint 9 175 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, en hausse de 40 % par rapport aux produits de 6 538 $ en période comparable l'an dernier. L'augmentation des produits provient principalement du secteur du cannabis, qui n'a pas enregistré de produits l'année dernière. Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, les produits du secteur nutraceutique de Neptune sont restés plutôt stables par rapport à la période comparable l'année précédente.

Neptune a déclaré un bénéfice net de 5 603 $ pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, par rapport à une perte nette de 3 658 $ en période comparable l'an dernier. La transition de la perte nette au bénéfice net est due à un gain de 64 509 $ lié à une réduction de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle relativement à l'acquisition de SugarLeaf Labs. Ce gain a été partiellement compensé par une dépréciation du goodwill de 44 096 $ liée à SugarLeaf. De plus, Neptune a encouru une hausse des dépenses hors trésorerie liées à la charge de rémunération à base d'actions, à l'amortissement, combinées à un BAIIA ajusté1 moins élevé.

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2019, le BAIIA ajusté1 a affiché une perte de 7 054 $, comparativement à une perte de 1 923 $ en période comparable l'an dernier. L'augmentation de la perte au titre du BAIIA ajusté1 est due aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision d'une augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif. Cette hausse s'explique également par l'augmentation des frais légaux, de dépenses sans effet sur la trésorerie pour des services de marketing et de co-développement rendus en échange de bons de souscriptions et des frais de vente, généraux et charges administratives supplémentaires provenant de SugarLeaf.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et placement à court-terme se sont élevés à 20 819 $ au 31 décembre 2019. Le 6 novembre 2019, Neptune a obtenu une ligne de crédit renouvelable avec une importante institution financière canadienne pour un montant de 5 millions de dollars afin de soutenir le secteur nutraceutique.

_________________________ 1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté et de la perte nette et du BAIIA ajusté » ci-après.

Lancement officiel des marques Forest Remedies® et Ocean RemediesMD

À partir d'aujourd'hui, les consommateurs pourront acheter les produits Forest Remedies® directement sur le nouveau site web (www.forestremedies.com). En s'appuyant sur le savoir-faire de la Société en matière d'extraction et sur l'expertise de la direction en matière de marques, Neptune lance 11 UGS d'extraits de chanvre, dont six huiles à ingérer, deux baumes apaisants, un flacon de gel doux, une huile de massage et une sucette pour animaux. Les produits de Forest Remedies ont été soigneusement élaborés à partir des extraits de chanvre de Neptune, qui sont produits selon notre processus d'extraction exclusif et dont la pureté a été testée dans des laboratoires tiers.

En collaboration avec IFF, Neptune lance également 6 UGS d'huiles essentielles, qui seront commercialisées sous la marque Forest Remedies. Les huiles essentielles seront commercialisées sous forme d'huiles uniques, y compris des parfums tels que le citron, l'orange douce, la bergamote, la menthe poivrée et l'eucalyptus, entre autres. Neptune vise à redéfinir l'expérience des huiles essentielles et à fournir aux consommateurs des ingrédients de haute qualité, naturels, traçables et durables provenant de producteurs responsables du monde entier.

Dans quelques jours, les produits Ocean RemediesMD seront disponibles directement sur un nouveau site web www.oceanremedies.com. Ocean RemediesMD est la marque sous laquelle les produits oméga-3 de la Société seront commercialisés. Il a été démontré que les acides gras oméga-3 contenus dans l'huile de krill d'Ocean Remedies sont 2,5 fois mieux absorbés que l'huile de poisson1. L'huile de krill Ocean RemediesMD offre des niveaux élevés d'AEP, d'ADH, de phospholipides et d'astaxanthine, un antioxydant naturel. Ocean Remedies a été certifié par Friend of the Sea pour la récolte durable de krill.

Neptune est en discussion active avec les distributeurs de produits alimentaires, de médicaments et les magasins à grandes surfaces aux États-Unis pour commercialiser les produits Forest Remedies. Neptune a déjà reçu une commande de l'un des plus grands détaillants de produits alimentaires et pharmaceutiques aux États-Unis, pour un premier test de lancement des baumes apaisants Forest Remedies dans 100 magasins. Un déploiement national pourrait suivre dans les mois à venir.

_________________________ 1 Clinical Study Report. NO. BTS 275/07, Feb. 16, 2009. Esslingen, Germany.

Innovation de produit

Au cours du dernier trimestre, Neptune a mis à profit ses années d'expérience dans la formulation de produits en marque blanche pour l'industrie du bien-être, afin d'élargir sa liste de produits à base de cannabis ou de chanvre pour notre marque, Forest Remedies, et pour les clients en marque blanche. Neptune est désormais en mesure d'offrir des produits de base, tels que des baumes, des teintures et des gélules, mais aussi des produits innovants comme des lignes complètes de cosmétiques, des bandelettes pour l'haleine infusées au CBD, des bonbons en gélatine, des timbres transdermiques et des poudres solubles.

Neptune a récemment complété une deuxième étude pharmacocinétique sur Ocean Remedies confirmant une absorption plus que deux fois plus importante des oméga-3. Les résultats de notre deuxième étude sur l'indice oméga-3 devraient être publiés sous peu. Notre première étude a montré que le marqueur du risque cardiovasculaire était deux fois plus élevé. Ces études de confirmation devraient soutenir l'introduction de notre produit auprès des détaillants.

PERSPECTIVES

Extraction du cannabis au Canada

La mise en service de l'équipement d'extraction à l'éthanol de Neptune (phase II) est en cours, ce qui a limité notre débit au cours du mois de janvier. Nous avons récemment complété avec succès un test d'extraction et nous procédons actuellement à la mise en service d'autres aspects du système. L'équipement fonctionnera à température ambiante jusqu'à ce que le nouveau liquide de refroidissement soit installé dans les mois à venir. Le fonctionnement de notre équipement d'extraction à température ambiante nécessite une étape supplémentaire d'hivernage, ce qui allonge légèrement le processus de production de distillats.

Les retards dans le déploiement des magasins de cannabis au Canada ont eu un impact négatif sur la demande de nos services d'extraction de cannabis au Canada. Ainsi, la capacité d'extraction actuelle de Neptune pour l'année civile 2020 (phases I et II) n'est pas entièrement utilisée pour son usine de Sherbrooke. Neptune prévoit élargir sa clientèle, ce qui devrait améliorer l'utilisation de la capacité de la Société. De plus, dès qu'elle aura reçu son amendement de licence pour vendre des produits de cannabis aux distributeurs et détaillants de cannabis, Neptune prévoit utiliser une partie de sa capacité d'extraction pour produire des extraits qui seront utilisés dans des produits qu'elle vendra sous ses propres marques.

Au terme d'une étude de marché et d'une analyse de la demande, Neptune a identifié les segments mal desservis des produits de Cannabis 2.0 au Canada. La disponibilité de concentrés de cannabis sur le marché est actuellement limitée et Neptune a l'intention de combler ce vide en augmentant ses capacités de production pour produire ces dérivés de cannabis et d'autres formes de produits de niche. Neptune étudie la possibilité de diversifier ses capacités d'extraction pour inclure des méthodes d'extraction sans solvant et à l'aide d'hydrocarbures, qui sont bien adaptées à la production de concentrés de cannabis de haute qualité.

En raison du réalignement des capacités d'extraction canadiennes de Neptune, la modernisation de l'équipement d'extraction de la Société destiné à la phase d'expansion IIIA a été mise en attente. Neptune poursuit toujours les démarches auprès de Santé Canada pour obtenir une licence pour les salles d'extraction, mais l'équipement d'extraction ne sera pas mis en service à court terme.

Dans notre usine de Sherbrooke, l'expansion des capacités d'emballage et d'entreposage de Neptune se poursuit comme prévu. Neptune prévoit demander dans un avenir rapproché un amendement pour inclure ces zones d'emballage et d'entreposage dans la licence de la Société accordée par Santé Canada. L'octroi d'une licence pour ces zones supplémentaires devrait accroître considérablement les capacités de Neptune à fournir des solutions clés en main à ses clients, telles que des services de formulation, de purification, de mélange, de fabrication et d'emballage. Neptune cherchera également à ajouter un vaste espace d'entreposage, qui peut être maintenu à des températures inférieures à zéro et qui devrait améliorer la logistique pour stocker la biomasse de cannabis et les produits finis.

Extraction du chanvre aux États-Unis

Le marché des extraits de chanvre aux États-Unis a connu un niveau de volatilité important au cours des douze derniers mois, alors que le prix de l'huile raffinée du CBD dérivée du chanvre a baissé de plus de 60 %. Cette baisse des prix des extraits de chanvre en vrac a un impact négatif sur les ventes B2B d'extraits de chanvre en vrac de la Société. Les prix de la biomasse de chanvre ont suivi une tendance similaire, ce qui a mis une pression sur les frais de fabrication à façon aux États-Unis. Étant donné la récente émergence du secteur de l'extrait de chanvre, légal au niveau fédéral, la Société a peu de visibilité sur l'évolution des prix futurs. Selon une évaluation interne des opportunités, des risques commerciaux et des conditions du marché de Neptune, nous avons décidé de ne plus mettre l'accent sur nos activités de fabrication à façon aux États-Unis afin de nous concentrer davantage sur les ventes d'huile en vrac, les solutions clés en main, nos produits de marque et nos relations avec nos clients.

Nous avons reçu plusieurs visites de clients potentiels de premier plan au cours des derniers mois, ce qui, selon nous, pourrait se traduire par une augmentation des ventes d'extraits en vrac. De plus, les extraits utilisés dans nos produits Forest Remedies sont fabriqués dans notre usine en Caroline du Nord, ce qui pourrait améliorer l'utilisation de la capacité de l'usine.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont les nutraceutiques, le cannabis et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354‑7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise deux mesures financières ajustées, le bénéfice sectoriel ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA sectoriel ajusté) et le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) pour évaluer sa performance d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont issues directement des états financiers de la Société et sont présentées de manière uniforme. La Société utilise ces mesures afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que ces mesures fournissent de l'information pertinente sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. La méthode de calcul du BAIIA sectoriel ajusté et du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA sectoriel ajusté en ajoutant les amortissements et la rémunération à base d'actions au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôt sur le résultat. D'autres éléments tels que la rémunération à base d'actions, les provisions pour litiges, les coûts d'acquisition et les indemnités de départ et coûts connexes qui n'ont pas d'incidence sur la performance d'exploitation de base de la Société sont également rajoutés puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. L'ajustement pour tenir compte de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Détails de l'appel conférence

Neptune tiendra une conférence téléphonique le 13 février 2020, à 8h30, heure avancée de l'est, afin de commenter ses résultats du troisième trimestre terminé le 31 décembre 2019.

Date : Jeudi le 13 février 2020



Heure : 8h30, heure avancée de l'est



Appel : 1 (888) 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 (647) 427-7450 (hors Canada et États-Unis)



Code d'accès : 8708188

L'appel conférence sera disponible pour rediffusion peu après l'appel et ce jusqu'au 13 mars 2020. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site Web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Événements et Présentations.

Rapprochement du bénéfice sectoriel avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et du profit net et du BAIIA ajusté1









Période de trois mois terminée le 31 décembre 2019

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 6 336 2 811 28 9 175 Marge brute 1 867 (1 934) 28 (39)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (252) (789)

(1 041) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 199) (3 264)

(4 463) Perte de valeur du goodwill - (44,096)

(44,096) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation 416 (50 083) 28 (49 639)









Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles

64 509

64 509 Bénéfice sectoriel avant les dépenses corporatives 416 14 426 28 14 870









Dépenses non attribuées :







Dépenses corporatives générales et administratives



(8 693) (8 693) Charges financières nettes



(569) (569) Recouvrement d'impôt sur le résultat



(5) (5) Bénéfice net





5 603









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel avant les dépenses corporatives 416 14 426



Ajouter :







Amortissements 170 2 261



Perte de valeur du goodwill - 44 096



Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles - (64 509)



Rémunération à base d'actions 121 211



BAIIA sectoriel ajusté1 707 (3 515)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Profit net





5 603 Ajouter (déduire):







Amortissements





2 556 Charges financières nettes





569 Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles





(64 509) Rémunération à base d'actions





4 503 Provisions pour litiges





72 Perte de valeur du goodwill





44 096 Frais d'acquisition





51 Recouvrement d'impôt sur le résultat





5 BAIIA sectoriel ajusté1





(7 054)

______________________________ 1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1









Période de trois mois terminée le 30 septembre 2018

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 6 538 -

6 538 Marge brute 2 228 -

2 228









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (130) (1 647)

(1 777) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 203) (497)

(1 700) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives 895 (2 144)

(1 249)









Dépenses non attribuées:







Dépenses corporatives générales et administratives



(2 378) (2 378) Produits financiers nets



31 31 Charge d'impôt sur le résultat



(62) (62) Perte nette





(3 658)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives 895 (2 144)



Ajouter:







Amortissements 188 561



Rémunération à base d'actions 126 277



BAIIA sectoriel ajusté1 1 209 (1 306)













Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Perte nette





(3 658) Ajouter (déduire):







Amortissements





804 Produits financiers nets





(31) Rémunération à base d'actions





900 Charge d'impôt sur le résultat





62 BAIIA sectoriel ajusté1





(1 923)













1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS.

Rapprochement du bénéfice sectoriel avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1









Période de neuf mois terminée le 31 décembre 2019

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 15 778 4 069 200 20 047 Marge brute 4 813 (5 755) 200 (742)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (420) (1 504)

(1 924) Frais de vente, généraux et charges administratives (3 342) (5 340)

(8 682) Perte de valeur du goodwill - (44 096)

(44 096) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation 1 051 (56 695) 200 (55 444)









Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles - 60,426

60 426 Bénéfice sectoriel avant les dépenses corporatives 1,051 3,731 200 4 982









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(26 586) (26 586) Charges financières nettes



(93) (93) Recouvrement d'impôt sur le résultat



73 73 Perte nette





(21 624)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives 1 051 3 731



Ajouter :







Amortissements 506 4 897



Perte de valeur du goodwill - 44 096



Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles

(60 426)



Rémunération à base d'actions 363 826



BAIIA sectoriel ajusté1 1 920 (6 876)













BAIIA sectoriel ajusté1







Perte nette





(21 624) Ajouter (déduire) :







Amortissements





5 772 Charges financières nettes





93 Variation de la juste valeur des contreparties éventuelles





(60 426) Rémunération à base d'actions





13 239 Provisions pour litiges





231 Perte de valeur du goodwill





44 096 Frais d'acquisition





2 211 Indemnités et coûts reliés





1 263 Recouvrement d'impôt sur le résultat





(73) BAIIA sectoriel ajusté1





(15 218)









Total des actifs 22 419 160 616 24 508 207 543 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 1 024 454 19 341 20 819 Fonds de roulement2 4 070 3 817 15 649 23 536













1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS. 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1









Période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 18 778 -

18 778 Marge brute 6 078 -

6 078









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (316) (4 825)

(5 141) Frais de vente, généraux et charges administratives (3 386) (1 473)

(4 859) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives 2 376 (6 298)

(3 922)









Dépenses non attribuées:







Dépenses corporatives générales et administratives



(6 561) (6 561) Charges financières nettes



(171) (171) Charge d'impôt sur le résultat



(154) (154) Perte nette





(10 808)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les dépenses corporatives 2 376 (6 298)



Ajouter:







Amortissements 562 1 571



Rémunération à base d'actions 369 802



BAIIA sectoriel ajusté1 3 307 (3 925)













Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Perte nette





(10 808) Ajouter (déduire):







Amortissements





2 291 Charges financières nettes





171 Rémunération à base d'actions





2 785 Charge d'impôt sur le résultat





154 BAIIA sectoriel ajusté1





(5 407)









Total des actifs 21 097 49 434 22 085 92 616 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme réservé 918 - 14 725 15 643 Fonds de roulement2 2 069 (1 366) 13 721 14 424













1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS. 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Pierre Boucher, MaisonBrison , 1.514.731.0000, [email protected]; Médias : Sabrina Di Blasio, Neptune Solutions Bien-Être, 514.258.8183, [email protected]

Liens connexes

https://neptunecorp.com