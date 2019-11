Neptune annonce les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020

Les produits augmentent de 49 % par rapport aux résultats du premier trimestre

Accent accru sur la stratégie B2C aux États-Unis soutenue par le partenariat avec IFF

LAVAL, QC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019. Tous les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers et corporatifs du deuxième trimestre :

Le total des produits pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 s'est élevé à 6 512 $, soit une augmentation de 2 151 $ ou 49 % par rapport au premier trimestre terminé le 30 juin 2019 et une diminution de 559 $ ou 8 % par rapport à 7 071 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018.

une diminution de 559 $ ou 8 % par rapport à 7 071 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018. Les produits du secteur du cannabis ont atteint 1 220 $, en hausse de 1 182 $ par rapport à la période de trois mois terminée le 30 juin 2019. Le secteur du cannabis de Neptune a débuté la production commerciale en mars 2019 et par conséquent n'a pas enregistré de produits au cours de la période de l'exercice précédent terminée le 30 septembre 2018.

par conséquent n'a pas enregistré de produits au cours de la période de l'exercice précédent terminée le 30 septembre 2018. Les produits du secteur nutraceutique pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 se sont élevés à 5 149 $, soit une augmentation de 20 % par rapport au premier trimestre terminé le 30 juin 2019 et une diminution de 1 922 $ ou 27 % comparativement à 7 071 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018. La diminution des produits s'explique par le calendrier des commandes de nos activités de nutrition.

une diminution de 1 922 $ ou 27 % comparativement à 7 071 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018. La diminution des produits s'explique par le calendrier des commandes de nos activités de nutrition. La perte nette pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 s'est élevée à 20 775 $ comparativement à 3 050 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018, soit une augmentation de 17 725 $. Cette augmentation est principalement due à une hausse de la charge de rémunération à base d'actions, de l'amortissement et à une charge de désactualisation liée à une contrepartie conditionnelle combinée à un BAIIA ajusté 1 moins élevé.

moins élevé. Le BAIIA ajusté 1 a diminué de 3 353 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 pour s'établir à (4 581 $) comparativement à la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018. La diminution du BAIIA ajusté 1 est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision de l'augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif.

a diminué de 3 353 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 pour s'établir à (4 581 $) comparativement à la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018. La diminution du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision de l'augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif. Le 24 juillet 2019, Neptune a conclu l'acquisition des actifs de SugarLeaf. Neptune a versé une contrepartie initiale pour SugarLeaf de 23,7 millions de dollars (18,1 millions de dollars US), soit 15,8 millions de dollars (12 millions de dollars US) en espèces et 7,9 millions de dollars (6,1 millions de dollars US) ou 1 587 301 en actions ordinaires.

Le 14 août 2019, Neptune a annoncé la création de Neptune Ventures, une branche d'investissement stratégique et un incubateur technologique qui devrait stimuler l'innovation et les partenariats dans les industries du cannabis et du bien-être.

Le 22 août 2019, Neptune a annoncé l'ajout de deux nouveaux membres à son équipe pour soutenir la croissance rapide de la société. Neptune a nommé Stephen Lijoi au poste de vice-président des opérations et José Dominguez au poste de sommelier en cannabis et spécialiste en formulation.

au poste de vice-président des opérations et José Dominguez au poste de sommelier en cannabis et spécialiste en formulation. En août 2019, Neptune a nommé M. Philippe Trudeau à son conseil d'administration. M. Trudeau est un leader visionnaire qui possède une vaste expérience dans le secteur des biens de consommation. M. Trudeau a passé 25 ans chez Trudeau Corporation, une entreprise de produits de consommation oeuvrant dans plus de 70 pays, où il a occupé plusieurs postes clés, dont celui de président de 2010 à 2018.

Événements subséquents :

Le 4 octobre 2019, Neptune a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec American Media LLC (« American Media »), qui fournira 12 millions de dollars US en publicité et en services de création à Neptune pour soutenir le marketing et la commercialisation des marques de Neptune destinées aux consommateurs américains. Neptune émettra 3 000 000 bons de souscription à AMI, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune au prix de 8,00 $ US par action pour une durée de cinq ans.

Le 17 octobre 2019, Neptune a annoncé qu'elle avait conclu une entente visant à fournir des services d'extraction à une importante entreprise de services agricoles établie aux États-Unis. Selon les termes de l'entente, Neptune recevra de la biomasse de chanvre qui sera traitée et transformée en extraits. L'entente de deux ans pourrait atteindre une valeur totale de plus de 20 millions de dollars US.

Le 17 octobre 2019, la Société a annoncé la nomination de Brett DuBose au poste de vice-président des ventes pour la région des États-Unis. Brett a plus de 20 ans d'expérience dans la vente, plus récemment chez Lonza Consumer Health and Nutrition où il était directeur adjoint des ventes pour l'est des États-Unis et le Canada .

au poste de vice-président des ventes pour la région des États-Unis. Brett a plus de 20 ans d'expérience dans la vente, plus récemment chez Lonza Consumer Health and Nutrition où il était directeur adjoint des ventes pour l'est des États-Unis et le . Le 11 novembre 2019, Neptune a annoncé qu'elle a conclu une entente définitive avec International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF) pour co-développer des produits extraits de chanvre à base de CBD pour les marchés de la distribution de masse et de la santé et du bien-être. Dans le cadre de ce partenariat stratégique de développement de produits, IFF mettra à contribution sa propriété intellectuelle pour le goût, les arômes, la nutrition et les ingrédients afin de fournir des huiles essentielles et des ressources de développement de produits. Neptune mettra à contribution ses procédés exclusifs d'extraction à l'éthanol froid et sa propriété intellectuelle sur la formulation pour produire des extraits à spectre large et complet de grande qualité pour le développement, la fabrication et la commercialisation de produits extraits de chanvre, infusés d'huiles essentielles, destinés aux marchés des cosmétiques, des soins personnels et de des produits d'entretien ménager. Le lancement initial comprendra une variété de produits topiques dans la catégorie de l'aromathérapie, un marché estimé à environ 3 milliards de dollars par année. Neptune émettra à IFF 2 000 000 de bons de souscription, dont chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 12,00 $ US par action pour une durée de 5 ans.

« Nous avons une solide opportunité sur le marché grand public, et ces derniers mois, je me suis concentré sur le développement de notre stratégie B2B et B2C pour le marché américain. Selon la plupart des estimations, le marché américain des extraits de chanvre à base de CBD devrait dépasser les 20 milliards de dollars US au détail au cours des cinq prochaines années. Cette taille de marché est environ trois à quatre fois plus grande que la taille prévue du marché canadien du cannabis et représente notre plus grande opportunité aujourd'hui. L'entente de collaboration avec IFF et le partenariat avec American Media contribueront à accroître la notoriété de notre marque CBD, Forest RemediesMD. Nous prévoyons introduire nos premiers produits de consommation dans les points de vente au détail et en ligne, avec un déploiement qui commencera au cours du premier semestre de 2020 », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune.

« Nous avons franchi une étape importante à la mi-octobre lorsque nous avons complété notre phase d'expansion II de la capacité. Cette capacité supplémentaire allégera nos contraintes à court terme et contribuera à accélérer la croissance des produits de la société dans le secteur du cannabis. Cependant, le démarrage de notre processus de production à l'éthanol a été plus long que prévu, et a retardé d'un mois la mise en service complète, soit jusqu'à la fin de décembre. En ce qui concerne nos opérations à base de CO 2 , nous fonctionnons 7 jours sur 7 depuis la fin de juillet et nous sommes satisfaits de nos rendements et de la qualité des extraits », a déclaré Stephen Lijoi, vice-président des opérations.

« Je crois que nous avons mis en place une base très solide pour faire croître notre société avec un bilan bien capitalisé. De plus, nous sommes à un point d'inflexion en termes de rentabilité. La dynamique, d'un point vue légal, des marchés légaux de l'extraction du cannabis et du chanvre demeure favorable avec une rareté de la capacité d'extraction de la biomasse au Canada et aux États-Unis, ce qui devrait entraîner une demande soutenue pour nos services d'extraction. Nous prévoyons une accélération de la croissance de nos revenus pour le reste de l'exercice 2020 en raison de la forte demande constatée pour les services d'extraction. Enfin, nous avons une stratégie globale fondée sur la diversification géographique, une vaste gamme de services à valeur ajoutée, ainsi que des produits uniques et différenciés », a conclu M. Cammarata.

Résultats financiers

Le total des produits a atteint 6 512 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2019, en baisse par rapport aux produits de 7 071 $ l'an dernier. La majorité des produits du trimestre proviennent du secteur nutraceutique. La baisse du total des produits s'explique par le calendrier des commandes de nos activités de nutrition.

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2019, le BAIIA ajusté1 a affiché une perte de 4 581 $, comparativement à une perte de 1 228 $ l'an dernier. L'augmentation de la perte au titre du BAIIA ajusté1 est due aux investissements réalisés dans le secteur du cannabis pour accroître les effectifs en prévision d'une augmentation du volume des ventes, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au niveau corporatif. Cette diminution s'explique également par l'augmentation des frais légaux de litige et des frais de vente, généraux et charges administratives supplémentaires provenant de SugarLeaf.

Neptune a déclaré une perte nette de 20 775 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2019, une augmentation par rapport à une perte nette de 3 050 $ l'an dernier. L'augmentation de la perte nette est principalement due à une augmentation de la charge de rémunération à base d'actions, de l'amortissement et à une charge de désactualisation liée à une contrepartie conditionnelle, ainsi qu'aux mêmes raisons que celles énoncées dans la section du BAIIA ajusté1 ci-dessus.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 24 399 $ au 30 septembre 2019. Le 6 novembre 2019, Neptune a obtenu une ligne de crédit renouvelable avec une importante institution financière canadienne pour un montant de 5 millions de dollars afin de soutenir le secteur nutraceutique.

Mise à jour concernant la direction

Cet été, Neptune a lancé un processus de recherche pour embaucher un nouveau chef de la direction financière. Ce processus est bien amorcé et le nouveau chef de la direction financière de la Société devrait être annoncé au cours des prochains mois. Suite au départ de Mario Paradis, Claudie Lauzon a été nommée chef de la direction financière par intérim de la Société. Mme Lauzon occupe le poste de contrôleur corporatif de Neptune et travaille pour la Société depuis 10 ans.

Lancement Officiel de la marque Forest RemediesMD

Notre marque de CBD grand public, Forest RemediesMD, a été acquise avec l'achat de SugarLeaf Labs. Au départ, Forest RemediesMD était utilisée pour obtenir l'avis des consommateurs sur les formes de produits finis à base de CBD. Depuis ses débuts à l'automne 2018, la marque a gagné du terrain localement. La demande croissante des produits extraits de chanvre de grande qualité a conduit Neptune à récemment repositionner sa marque Forest RemediesMD afin d'attirer un public plus large. Forest RemediesMD offre des produits finis tels que des teintures, des baumes, des huiles de massage, des gels doux et des sucettes pour animaux. D'autres produits sont actuellement en développement. Les produits Forest RemediesMD continueront d'être disponibles en ligne (www.forestremedies.com) et pourraient entrer sur le marché des grands détaillants en 2020. Grâce à l'innovation et à l'accent mis sur la qualité, Neptune est confiante dans sa capacité à développer avec succès la marque Forest RemediesMD. La Société va mettre en œuvre une campagne de marketing et lancera une nouvelle plateforme en ligne au début de 2020.

Initiatives de recherche et développement

Neptune poursuit et/ou planifie 10 recherches et études cliniques afin d'élucider davantage les avantages de sa technologie sous licence MaxSimil oméga-3. Parmi les nombreuses initiatives en cours figure une étude clinique qui fait suite à une étude non clinique réussie visant à déterminer si l'huile de poisson MaxSimil, lorsqu'elle est utilisée comme huile porteuse, peut augmenter l'absorption des cannabinoïdes chez les humains. Dans une autre étude, Neptune tentera d'établir si notre formulation exclusive d'huile de poisson MaxSimil et de CBD peut aider à soulager l'anxiété occasionnelle liée aux événements de la vie quotidienne. Nous avons également une étude clinique à venir qui examinera l'utilisation de notre formulation exclusive d'huile de poisson MaxSimil et de CBD pour la récupération pendant l'entraînement afin de déterminer si les athlètes tireront profit de son utilisation. Ceci s'appuie sur les résultats de nos études portant sur l'activité mitochondriale et la résolution des inflammations. Nous avons augmenté notre activité clinique en raison des bénéfices que nous voyons en combinant nos formulations d'oméga-3 avec des cannabinoïdes et nous avons augmenté la taille de notre équipe de recherche et développement en conséquence.

Perspectives

« Nous continuons de remarquer qu'il y a une forte demande de services d'extraction au Canada. Nous avons fourni des services d'extraction à cinq clients au Canada et prévoyons continuer à diversifier notre clientèle au cours des prochains mois. Bien que la mise en service de la phase II en ce a trait à l'extraction à l'éthanol soit plus lente qu'initialement prévu, une fois que cet équipement spécialisé construit sur mesure aura atteint sa pleine capacité d'ici la fin de décembre, celui-ci devrait permettre à Neptune de bénéficier de faibles coûts d'opération », a déclaré Stephen Lijoi, vice-président des opérations chez Neptune.

La construction de notre phase IIIa est en cours et est en train d'être adaptée aux besoins de nos clients et aux changements apportés aux exigences réglementaires fédérales et provinciales canadiennes pour le cannabis 2.0. Ce processus devrait être complété avant la fin de l'exercice financier, sous réserve de l'approbation de Santé Canada. L'expansion de nos capacités d'emballage se poursuit comme prévu, de même que l'installation de mesures de sécurité pour notre entrepôt afin de se conformer aux exigences de Santé Canada. Nous prévoyons envoyer un amendement de licence à Santé Canada pour la certification de ces items au début de l'année 2020.

Les prochains mois seront très actifs chez Neptune. Nous avons plusieurs projets en cours au Canada, comme l'obtention de notre certification biologique, la demande de notre licence de vente et, dans une prochaine étape, l'obtention de notre certification BPF pour l'UE. Ces futurs catalyseurs devraient aider la société à accélérer la croissance de ses produits au Canada.

Tel que planifié, nos activités américaines prennent de l'expansion et notre usine en Caroline du Nord devrait atteindre une capacité de traitement de 1 500 000 kg de biomasse par année d'ici la fin de décembre, comme prévu. Les récents changements mis en œuvre par le Département de l'Agriculture des États-Unis devraient accroître la culture du chanvre aux États-Unis et pourraient se traduire par une demande accrue pour l'extraction de la biomasse dans les années à venir. Les récents gains de clients témoignent de notre capacité à fournir des services d'extraction de qualité supérieure. Notre bassin de talents continue de s'accroître avec l'ajout de personnel clé tel qu'un vice-président des ventes - région des États-Unis et un chef mondial - assurance de la qualité, qui devraient tous deux contribuer à soutenir une croissance supplémentaire.

_______________________________ 1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté et de la perte nette et du BAIIA ajusté » ci-après.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont les nutraceutiques, le cannabis et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et les produits d'entretien ménager. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise deux mesures financières ajustées, le bénéfice sectoriel ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA sectoriel ajusté) et le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) pour évaluer sa performance d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont issues directement des états financiers de la Société et sont présentées de manière uniforme. La Société utilise ces mesures afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que ces mesures fournissent de l'information pertinente sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. La méthode de calcul du BAIIA sectoriel ajusté et du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA sectoriel ajusté en ajoutant les amortissements et la rémunération à base d'actions au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôt sur le résultat. D'autres éléments tels que la rémunération à base d'actions, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition et les indemnités de coûts reliés qui n'ont pas d'incidence sur la performance d'exploitation de base de la Société sont également rajoutés puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. L'ajustement pour tenir compte de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Détails de l'appel conférence

Neptune tiendra une conférence téléphonique le 11 novembre 2019, à 8h30, heure avancée de l'est, afin de commenter ses résultats du deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2019.

Date : Lundi le 11 novembre 2019



Heure : 8h30, heure avancée de l'est



Appel : 1 (888) 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 (647) 427-7450 (hors Canada et États-Unis)



Code d'accès : 8390812



Webdiffusion : Une webdiffusion audio en direct incluant une présentation des résultats peuvent également être accessibles à :

http://neptunecorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La téléconférence sera disponible pour rediffusion peu après l'appel et ce jusqu'au 11 décembre 2019. La rediffusion sera disponible en ligne et accessible à partir du site Web de Neptune dans la section Investisseurs, sous le répertoire Événements et Présentations. C'est également sous ce répertoire que se trouvera une version archivée de la webdiffusion, ainsi que la présentation qui s'y rattache.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les

dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 30 septembre 2019

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 5 149 1 220 143 6 512 Profit brut 1 596 (1 730) 143 9









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (75) (466)

(541) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 131) (1 727)

(2 858) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 390 (3 923) 143 (3 390)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(13 924) (13 924) Charges financières nettes



(3 488) (3 488) Recouvrement d'impôt sur le résultat



27 27 Perte nette





(20 775)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 390 (3 923)



Ajouter :







Amortissements 169 1 842



Rémunération à base d'actions 125 341



BAIIA sectoriel ajusté1 684 (1 740)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(20 775) Ajouter (déduire):







Amortissements





2 133 Charges financières nettes





3 488 Rémunération à base d'actions





7 879 Provisions pour litiges





79 Frais d'acquisition





1 792 Indeminités et coûts reliés





850 Recouvrement d'impôt sur le résultat





(27) BAIIA ajusté1





(4 581)



______________________________ 1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les

dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)

Période de trois mois terminée le 30 septembre 2018

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 7 071 ꟷ

7 071 Profit brut 2 357 ꟷ

2 357









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (99) (1 590)

(1 689) Frais de vente, généraux et charges administratives (1 095) (479)

(1 574) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 1 163 (2 069)

(906)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(1 915) (1 915) Charges financières nettes



(54) (54) Charge d'impôt sur le résultat



(175) (175) Perte nette





(3 050)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 1 163 (2 069)



Ajouter :







Amortissements 188 495



Rémunération à base d'actions 114 256



BAIIA sectoriel ajusté1 1 465 (1 318)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(3 050) Ajouter (déduire):







Amortissements





734 Charges financières nettes





54 Rémunération à base d'actions





859 Charge d'impôt sur le résultat





175 BAIIA ajusté1





(1 228)



__________________________________ 1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les

dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)

Période de six mois terminée le 30 septembre 2019

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 9 442 1 259 172 10 873 Profit brut 2 946 (3 822) 172 (704)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (168) (715)

(883) Frais de vente, généraux et charges administratives (2 143) (2 076)

(4 219) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 635 (6 613) 172 (5 806)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(17 892) (17 892) Charges financières nettes



(3 607) (3 607) Recouvrement d'impôt sur le résultat



78 78 Perte nette





(27 227)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 635 (6 613)



Ajouter :







Amortissements 336 2 636



Rémunération à base d'actions 242 614



BAIIA sectoriel ajusté1 1 213 (3 363)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(27 227) Ajouter (déduire) :







Amortissements





3 216 Charges financières nettes





3 607 Rémunération à base d'actions





8 736 Provisions pour litiges





160 Frais d'acquisition





2 159 Indeminités et coûts reliés





1 263 Recouvrement d'impôt sur le résultat





(78) BAIIA ajusté1





(8 164)









Total des actifs 21 975 198 642 33 265 253 882 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 492 245 23 662 24 399 Fonds de roulement2 6 334 (21 894) 19 177 3 617



__________________________________________ 1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS. 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les

dépenses corporatives et du BAIIA sectoriel ajusté1 et de la perte nette et du BAIIA ajusté1 (en milliers de dollars)

Période de six mois terminée le 30 septembre 2018

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 12 240 ꟷ

12 240 Profit brut 3 851 ꟷ

3 851









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (186) (3 179)

(3 365) Frais de vente, généraux et charges administratives (2 183) (976)

(3 159) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 1 482 (4 155)

(2 673)









Dépenses non attribuées







Dépenses corporatives générales et administratives



(4 183) (4 183) Charges financières nettes



(202) (202) Charge d'impôt sur le résultat



(92) (92) Perte nette





(7 150)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) provenant des activités d'exploitation avant les dépenses corporatives 1 482 (4 155)



Ajouter :







Amortissements 374 1 011



Rémunération à base d'actions 244 524



BAIIA sectoriel ajusté1 2 100 (2 620)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(7 150) Ajouter (déduire) :







Amortissements





1 488 Charges financières nettes





202 Rémunération à base d'actions





1 884 Charge d'impôt sur le résultat





92 BAIIA ajusté1





(3 484)









Total des actifs 24 206 45 797 28 338 98 341 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 2 394 ꟷ 18 070 20 464 Fonds de roulement2 3 172 (1 093) 17 126 19 205



_____________________________________________ 1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté n'ont pas de sens normalisé en vertu des IFRS. 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

