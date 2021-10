LAVAL, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui les résultats des votes exprimés lors de l'élection des administrateurs et administratrices dont le nom figure dans sa circulaire de sollicitation de procurations du 30 juillet 2021 dans le cadre de son assemblée annuelle des actionnaires, qui s'est déroulée de façon virtuelle le 26 août 2021.

Élection des administrateurs

Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote par scrutin lors de l'assemblée, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administratrices de Neptune jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, avec les résultats suivants :

Candidat(e) Votes en faveur % de votes en

faveur Abstentions %

d'abstentions John M. Moretz 50 413 605 67,79 % 23 950 615 32,21 % Michael Cammarata 56 589 807 76,10 % 17 774 412 23,9 % Ronald Denis 43 546 086 58,56% 30 818 134 41,44% Joseph Buaron 60 512 354 81,37 % 13 851 866 18,63 % Michael de Geus 61 899 530 83,24 % 12 464 690 16,76 % Julie Phillips 64 880 668 87,25 % 9 483 551 12,75 %

