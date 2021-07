Neptune annonce le lancement canadien des produits Sprout

LAVAL, QC, le 29 juillet 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales et durables, a annoncé aujourd'hui le lancement canadien des produits Sprout Organic Foods dans les épiceries Metro de l'Ontario.

Ce premier lancement comprend quatre nouveaux produits en vedette dans la circulaire de Metro : les collations biologiques pour tout-petits Curlz au brocoli, Curlz au cheddar blanc, Wafflez au beurre de citrouille et à la gelée ainsi que Wafflez aux pommes et aux bleuets. Plus tard cet été, la Société enrichira sa gamme offerte chez Metro en y ajoutant d'autres collations Crinklez pour les tout-petits.

Neptune Solutions Bien-être a acquis une participation majoritaire dans Sprout en février 2021. Par cette acquisition stratégique, elle entend diversifier son portefeuille de marques santé et bien-être afin de tirer parti de son vaste réseau de distribution au détail. Depuis cette acquisition, elle a étendu la présence des aliments pour bébé et collations pour tout-petits de marque Sprout dans pratiquement tous les magasins Target des États-Unis, sur le site Walmart.com et dans d'autres points de vente au détail. La distribution élargie de Sprout dans les épiceries Metro s'inscrit dans la continuité de cette stratégie visant à développer, grâce à la vaste expertise internationale de la Société, son réseau de vente au détail et à accroître son chiffre d'affaires. Par ailleurs, Neptune compte mettre à profit, plus tard cette année, le contrat de licence qu'elle a conclu avec CoComelon, première émission jeunesse à visée éducative en importance dans le monde écoutée par plus de 100 millions d'abonnés sur YouTube.

Les aliments pour bébé et les collations pour tout-petits Sprout sont faits à partir d'ingrédients sans OGM et certifiés biologiques à 100 %. Pour de plus amples renseignements sur la gamme, visitez le site Web de Sprout au www.sproutorganicfoods.com .

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Ayant son siège social à Laval, au Québec, Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

Énoncés prospectifs

