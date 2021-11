LAVAL, QC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG ») en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant et enregistré, qui a pris effet le 22 octobre 2021.

La nomination de KPMG a été effectuée après une procédure d'évaluation approfondie et a été approuvée par le conseil d'administration de Neptune et son comité d'audit.

KPMG remplacera Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant et enregistré de Neptune pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Coordonnées : Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254

Liens connexes

https://neptunecorp.com