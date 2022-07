Neptune annonce la modification et l'augmentation des billets à ordre garantis de Sprout dirigés par Morgan Stanley

LAVAL, QC, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que Sprout Foods inc. (« Sprout »), l'entreprise spécialisée dans les aliments pour bébés et les collations pour tout-petits biologiques à base de plantes, a conclu une entente de modification de chacun de ses billets à ordre garantis actuels afin de les faire passer de 22,5 M$ US à un maximum de 37,5 M$ US.

En lien avec cette augmentation, des fonds de placement gérés par Morgan Stanley Expansion Capital (« Morgan Stanley ») ont accepté de s'engager immédiatement à verser à Sprout un montant supplémentaire de 3 M$ US en vertu des billets à ordre garantis accrus.

La date d'échéance de la facilité de crédit, le 1er février 2024, correspond à la date d'échéance des billets à ordre garantis actuels de Morgan Stanley et de Neptune. Les fonds provenant de la facilité accrue sont destinés aux besoins généraux en fonds de roulement de Sprout et au remboursement de certaines dettes existantes de Sprout envers Neptune. Morgan Stanley recevra 372 670 actions ordinaires de Neptune en lien avec cette augmentation.

« L'augmentation de la facilité témoigne de la confiance envers le virage stratégique de Neptune, qui vise à devenir une société non diversifiée de biens de consommation courante à part entière et, plus particulièrement, envers les perspectives de croissance de Sprout », a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. « Nous nous réjouissons de faire évoluer notre relation avec Morgan Stanley. »

Lincoln Isetta, directeur général de Morgan Stanley Expansion Capital, a déclaré : « L'augmentation de la facilité avec Sprout démontre notre soutien et notre optimisme à l'égard de la prochaine étape de croissance de Neptune et de Sprout, un chef de file du marché des aliments biologiques pour bébés. Nous continuons à entrevoir un potentiel intéressant dans ce secteur et nous estimons que Sprout est bien positionnée pour continuer à gagner des parts de marché et étendre sa présence dans de nouvelles catégories. »

À propos de Sprout Organics

Sprout Organics est une marque d'aliments biologiques pour bébés qui vise à rendre l'heure des repas facile et amusante pour les parents, les bébés et les tout-petits grâce à des collations et des repas délicieux préparés avec des ingrédients frais et biologiques. L'entreprise cherche à rendre la vie moins compliquée, à donner aux enfants une longueur d'avance et à leur faire découvrir avec enthousiasme de nouveaux aliments. Elle veille à concrétiser une promesse simple : toujours garder ses produits vrais, simples et amusants. Sprout n'utilise que les meilleurs ingrédients réels et biologiques dans tout ce qu'elle produit, ce qui signifie que chaque bouchée contient des aliments certifiés biologiques provenant directement de la nature, sans OGM. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sproutorganics.com.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à la croissance potentielle de Sprout et les occasions de marché qui se présentent à elle, la relation élargie potentielle entre Neptune Solutions Bien-être et Morgan Stanley, l'expansion potentielle de la facilité au-delà des 3 M$ US engagés par Morgan Stanley et l'utilisation prévue des fonds provenant de la facilité élargie.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques ; l'acceptation par le marché des produits de Sprout et la concurrence avec d'autres entreprises en ce qui concerne les produits de Sprout ; les modifications des normes alimentaires ou d'autres exigences connexes par les organismes de réglementation applicables ; les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; l'évolution des habitudes de consommation ; la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs d'affaires et ses plans de réduction des coûts ; les plans d'expansion de la Société ; la concurrence ; les incertitudes politiques et sociales ; l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers ; la capacité de la Société à obtenir un financement à des modalités acceptables, l'adéquation des ressources en capital et des liquidités de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant pour exécuter son plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas du tout) ; les attentes relatives à la résolution de litiges et d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et réglementaires ; les relations avec les employé(e)s et la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de la Société figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur formulaire 10-K du 8 juillet 2022 pour l'exercice clos le 31 mars 2022, déposé sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

