Neptune annonce la date de l'assemblée annuelle des actionnaires

LAVAL, QC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales et durables a annoncé aujourd'hui la date de clôture des registres du dividende et la date de son assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le 26 août à 10 h 30 (HAE), Neptune tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires lors d'une réunion virtuelle au cours de laquelle la direction de Neptune annoncera les résultats du vote des actionnaires sur les enjeux communiqués avant l'assemblée. La date de clôture des registres du dividende est le 29 juin. Les documents de l'assemblée annuelle pourront être consultés en accédant aux documents publics déposés par Neptune sur SEDAR (www.sedar.com). La conférence virtuelle est accessible à partir du site Web des relations avec les investisseurs de Neptune au www.investors.neptunewellness.com.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval, au Québec, Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

Steve West, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], 888 664-9166

