Neptune annonce la conclusion d'un contrat de licence exclusif entre Sprout Foods et CoComelon(MD)

CoComelon MD est l'émission de divertissement et éducative pour enfants la plus populaire au monde, avec plus de 110 millions d'abonnés sur YouTube

CoComelon MD est classée n° 1 sur YouTube, avec près de 9 milliards de vues, et s'est classée n° 1 sur Netflix

Sprout détient la 5e plus grande part de marché dans la catégorie des aliments biologiques pour bébés et se classe au 3e rang sur Amazon dans cette catégorie

LAVAL, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat de licence pluriannuel entre Sprout Foods (« Sprout »), son entreprise spécialisée dans les aliments biologiques pour bébés et tout-petits, et CoComelonMD, la principale marque de divertissement pour enfants au monde, détenue et exploitée par Moonbug Entertainment. Ce contrat de licence a été négocié par l'agence de licence nord-américaine de Moonbug, UTA, et couvre l'ensemble de l'Amérique du Nord. Les produits sont attendus au cours de l'été 2021. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2006, Sprout a été acquise par Neptune en février dernier. Elle a été l'une des premières entreprises à innover au sein du marché des aliments biologiques pour bébés. Elle a stimulé l'expansion de cette catégorie et offert des choix aux parents qui souhaitent donner à leurs enfants des aliments biologiques délicieux. Cette association avec la plateforme de santé et de bien-être de Neptune renforcera considérablement les efforts de Sprout visant à proposer des produits biologiques novateurs et accessibles aux familles en santé d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Sprout détient la 5e plus grande part de marché en Amérique du Nord dans la catégorie à forte croissance des aliments biologiques pour bébés, tout en se classant au 3e rang sur Amazon dans cette catégorie.

« Je suis ravi d'annoncer cette entente avec CoComelon, la plus populaire émission pour enfants en Amérique du Nord, a indiqué Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Depuis l'acquisition de Sprout en février, nous avons déjà augmenté nos ventes en élargissant notre distribution dans les magasins Target aux États-Unis, et nous prévoyons d'ajouter d'autres détaillants nationaux. La portée inégalée de cette entente avec CoComelon devrait favoriser la croissance dynamique de cette marque phare d'aliments biologiques pour bébés. »

Comptant plus de 110 millions d'abonnés dans le monde, CoComelon est la plus populaire émission de divertissement et éducative pour enfants au monde. Elle occupe la première place sur YouTube, ses 3 épisodes les plus populaires ayant généré près de 9 milliards de vues dans le monde. De plus, la série a occupé le premier rang sur Netflix et se maintient parmi les 10 plus populaires, tous genres confondus, grâce au lancement récent de la saison 3.

« La promotion d'un mode de vie sain explique en grande partie pourquoi CoComelon compte parmi les émissions préférées des familles du monde entier, a souligné Simon Philips, conseiller interne principal chez Moonbug. C'est pourquoi nous sommes enchantés de lancer un partenariat avec Sprout, un chef de file nord-américain des aliments biologiques pour bébés et des collations pour tout-petits. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Sprout Food, Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com .

À propos de Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment est une entreprise mondiale de divertissement primée qui propose des émissions éducatives fondées sur des valeurs pour les enfants. Sa programmation populaire pour enfants comprend les séries populaires à l'échelle mondiale CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO et bien d'autres, offertes en 27 langues.

En deux ans seulement, elle est devenue un acteur incontournable de la programmation pour enfants grâce à son catalogue de plus de 550 heures de contenu, distribué sur plus de 100 plateformes dans le monde, dont YouTube, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Sky, Tencent, Youku et Roku. En mai 2020, Tubular Labs a désigné Moonbug comme l'une des principales entreprises de divertissement numérique pour enfants au monde, en fonction du nombre total de minutes regardées à l'échelle planétaire.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Pour plus d'information, communiquez avec : Steve West, vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], 888 664-9166

Liens connexes

https://neptunecorp.com