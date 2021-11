Neptune annonce l'achèvement de son examen stratégique et dévoile un plan d'action complet

Plan d'action visant à réaliser des économies annuelles de plus de 10 M$ US (12,5 M$ CAD)

La direction se concentrera immédiatement sur l'augmentation de la valeur des activités essentielles : Sprout Foods, Biodroga et les produits de cannabis

La direction s'attend à une contribution positive du secteur du cannabis au deuxième trimestre de 2023, accélérant ainsi le calendrier initial en raison de la forte croissance des ventes à ce jour

La direction fournira plus de détails lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, le 15 novembre

LAVAL, QC, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que, suivant la mise en place par la Société d'un comité d'examen stratégique en août 2021, le conseil d'administration a approuvé un plan d'action complet présenté par l'équipe de direction de Neptune pour dégager de la valeur pour les actionnaires.

Le plan d'action comprend des initiatives de réduction des coûts à court et à long terme et la réorganisation immédiate des activités et des ressources de Neptune, qui devraient générer des économies annuelles de plus de 10 millions de dollars américains (12,5 millions de dollars canadiens) et rationaliser les activités. À la suite de l'approbation du conseil d'administration, la direction a mis en œuvre et réalisé aujourd'hui les mesures suivantes :

Priorisation des ressources sur trois gammes de produits et opérations fondamentales :

Sprout MD Foods

Foods

produits de cannabis



Biodroga

Abandon d'activités non essentielles

Réduction immédiate du personnel d'environ 10 % pour rationaliser les activités, y compris le poste de chef des opérations

Gel temporaire de l'embauche de personnel non essentiel

Engagement continu à instaurer une culture axée sur une amélioration de la transparence et de la responsabilisation.

« Après l'approbation par le conseil du plan d'action proposé, nous avons immédiatement commencé à mettre en œuvre des initiatives clés en nous concentrant à nouveau sur nos marques les plus prometteuses, en rationalisant la structure de gestion de Neptune et en éliminant les activités non essentielles, a déclaré Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être. Nous sommes vraiment fiers des progrès que nous avons constatés dans le déploiement de nos marques de cannabis, Mood Ring et PanHash, ainsi que de la croissance de Biodroga, qui repose sur notre technologie brevetée MaxSimil. Pour Sprout, nous continuons d'accroître notre présence dans le secteur de la vente au détail et nous prévoyons un lancement réussi du produit CoComelonMC d'ici la fin de l'année. Nous avons l'intention de prioriser la réussite continue de ces marques, ainsi que de rationaliser les activités de Sprout et d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Nous estimons que notre plan d'action se traduira par des économies de coûts immédiates et récurrentes, et qu'il nous permettra de nous concentrer sur nos gammes de produits et nos marques présentant un potentiel de croissance à marge élevée. La direction continuera à évaluer en continu la position stratégique et les priorités opérationnelles de Neptune afin de s'assurer qu'elle maximise la valeur pour les actionnaires. »

Le chef de la direction financière par intérim, Randy Weaver, a ajouté : « Nous nous attendons à ce que chacune des marques et des gammes de produits priorisées contribue positivement aux résultats de Neptune moyennant un investissement supplémentaire limité. Pour notre secteur vertical du cannabis, en particulier, nous avons examiné de près quelle était la bonne orientation stratégique pour la Société. Au cours de la dernière année, nous avons amélioré l'efficacité de nos activités liées au cannabis au Canada et augmenté régulièrement nos produits depuis que nous avons opté pour des produits de marque. Nous prévoyons maintenant que nos activités liées au cannabis, moyennant un investissement en capital supplémentaire limité, commenceront à produire des contributions positives au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2023 et qu'elles constitueront un élément important de notre stratégie de croissance globale. De plus, nous continuons à évaluer activement, dans chacun de nos secteurs verticaux, les entreprises candidates à l'acquisition qui correspondent à notre vision stratégique et à nos objectifs tactiques, tout en contribuant positivement à notre rendement à court terme. Comme toujours, nous restons ouverts aux partenariats stratégiques qui nous permettent d'accroître la valeur pour les actionnaires. »

La direction fournira plus de détails sur le plan lors de la téléconférence sur les résultats financiers de la Société pour le deuxième trimestre de 2021, prévue aujourd'hui à 17 h (HNE). La conférence sera diffusée sur le Web et sera accessible à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. Pour écouter l'appel en direct, veuillez vous rendre sur le site Web au moins 15 minutes à l'avance pour vous inscrire ainsi que pour télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. La webdiffusion sera archivée pendant environ 90 jours.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « programmé », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés relatifs à l'examen stratégique de la Société, aux économies de coûts prévues, à la croissance rentable prévue, au succès du plan d'action de la Société, à l'augmentation future des produits, aux attentes relatives aux dépenses, aux besoins de trésorerie, aux flux de trésorerie, aux liquidités et aux sources de financement, aux plans d'expansion futurs, aux initiatives et aux stratégies de la Société, ainsi qu'au rendement, aux initiatives de croissance, à la rentabilité, aux lancements et aux plans de produits futurs et au gain de parts de marché de la Société.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière significative puisque les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès son initiative stratégique ; les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la Société ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; les attentes concernant la taille des marchés du cannabis où la Société exerce ses activités ; l'évolution des habitudes de consommation ; la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs d'affaires et ses plans de réduction des coûts ; les plans d'expansion ; les incertitudes politiques et sociales ; l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers ; la capacité de la Société à obtenir un financement à des conditions acceptables ; l'adéquation de nos ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant pour exécuter notre plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas du tout) ; les attentes relatives à la résolution de litiges et d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et réglementaires ; les relations avec les employé(e)s et la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux activités de la Société figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société et à la rubrique « Informations à fournir sur les risques » du rapport de gestion de la Société du 15 juillet 2021, pour l'exercice clos le 31 mars 2021, et du rapport de gestion trimestriel de la Société, déposés sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Coordonnées : Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254

