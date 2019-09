Neptune annonce de nouvelles relations client aux É.-U.

LAVAL, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a le plaisir d'annoncer de nouvelles relations client visant à fournir des produits finis à base de chanvre et des extraits de chanvre en vrac qui seront produits à son usine aux États-Unis. La société est également en pourparlers avec plusieurs autres clients pour d'autres opportunités sur le marché américain.

Parmi ces nouvelles relations est une grande société bien établie dans le domaine des produits naturels pour laquelle Neptune fournira des produits finis à base de chanvre. Neptune a subi un important processus de validation de la part de ce client, lui permettant d'être choisi comme fournisseur. Cela témoigne de l'excellence de sa chaine d'approvisionnement, de son processus de contrôle de la qualité et d'assurance qualité rigoureux, qui sont des facteurs qui différencient la compagnie sur le marché du chanvre aux É.-U.

« Bien que notre usine américaine génère déjà des ventes à partir de ses services de fabrication à façon et d'extraits de chanvre en vrac, nous sommes heureux d'avoir conclu des ententes d'approvisionnement avec de nouveaux clients pour des produits finis. Il s'agit clairement d'un pas dans la bonne direction pour soutenir notre stratégie de croissance future qui consiste à augmenter nos ventes avec nos principaux clients et supporter l'expansion des compagnies de consommation et de fragrance dans le secteur du chanvre. De plus, nous voyons cela comme un potentiel important qui nous permettra de tirer parti de nos clients nutraceutiques existants lorsqu'ils décident de se tourner vers des produits dérivés à base de chanvre, » a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Elle est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Suite à l'acquisition de SugarLeaf, la Société a maintenant une chaine d'approvisionnement de chanvre basée aux États-Unis et une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du chanvre et du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie, » ou qui font référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs, ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Pierre Boucher, MaisonBrison, 1 514 731-0000, pierre@maisonbrison.com; Médias, Sabrina Di Blasio, Neptune Solutions Bien-Être, 1 514 258-8183, s.diblasio@neptunecorp.com

Related Links

https://neptunecorp.com