Neptune s'associe à Morgan Stanley Expansion Capital pour poursuivre la croissance de Sprout

LAVAL, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire et de gestion dans Sprout, un investissement de portefeuille de Morgan Stanley Expansion Capital (« MSEC »). Dans le cadre de cette transaction, des fonds d'investissement gérés par MSEC prendront une participation importante dans Neptune et s'associeront à la Société pour faire croître son portefeuille de marques de biens de consommation courante.

Neptune a acquis une participation majoritaire et de gestion dans Sprout, une entreprise spécialisée dans les aliments pour bébés et les collations pour tout-petits biologiques à base de plantes, dont le chiffre d'affaires annuel net s'élève à 28 millions de dollars US. Fondée en 2008, Sprout est l'une des marques de produits biologiques à la croissance la plus rapide sur Amazon. Grâce à l'acquisition de Sprout, Neptune accélère sa transformation en cours en une entreprise de biens de consommation courante perturbatrice qui propose à ses clients des marques de santé et de bien-être novatrices qui exploitent la puissance des super ingrédients à base de plantes. Sprout est une société de portefeuille de fonds d'investissement gérés par MSEC depuis 2018.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sprout au sein de la famille de Neptune Solutions Bien-être et de faire équipe avec MSEC. Nous nous réjouissons de la confiance accordée à Neptune et avons hâte de travailler ensemble pour élargir le portefeuille de marques de biens de consommation courante de Neptune, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Sprout s'intègre parfaitement dans le portefeuille de marques novatrices et pertubatrices de Neptune en matière de santé et de bien-être, notamment Neptune Wellness, Maxsimil, MoodRing, Forest Remedies et Ocean Remedies. »

« Morgan Stanley Expansion Capital entretient une relation de longue date avec le chef de la direction de Neptune, Michael Cammarata. Michael est l'un des dirigeants les plus talentueux, les plus énergiques et les plus novateurs avec lesquels nous nous sommes associés. Il affiche un bilan éloquent en matière de développement de marques, a indiqué Lincoln Isetta, directeur général de Morgan Stanley Expansion Capital. Nous sommes d'avis que le succès de Michael dans ce secteur - jumelé à l'expertise de Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et des opérations mondiales de Neptune - place Sprout et Neptune en bonne position pour réussir. Nous sommes heureux de nous associer à eux pour poursuivre le développement de leur exceptionnelle plateforme de marque. »

Détails sur l'acquisition d'une participation dans Sprout

Neptune a acquis une participation de 50,1 % dans Sprout. Sprout exercera ses activités en tant que filiale de Neptune Solutions Bien-Être.

La contrepartie de la transaction comprend un paiement en espèces de 6 millions de dollars US et l'émission de 6 741 573 actions ordinaires de Neptune d'une valeur de 12 millions de dollars US. De plus, Neptune guarantit un billet de 10 millions de dollars US émis par Sprout en faveur de MSEC.

La Société s'attend à ce que le regroupement de Neptune et de Sprout se traduise par une augmentation significative du chiffre d'affaires des deux entreprises, par l'exploitation de plusieurs occasions de synergie à court et à long terme, ainsi que par le lancement d'un nouveau portefeuille de produits prometteurs portant la marque Sprout.

Sprout est l'une des plus grandes entreprises indépendantes spécialisées dans les aliments pour bébés et les collations pour tout-petits biologiques. Son chiffre d'affaires annuel net s'élève à environ 28 millions de dollars US. Sprout est actuellement la quatrième marque d'aliments biologiques pour bébés la plus vendue sur Amazon et a pour ligne de mire les trois premières places.

Les trois principales marques de Sprout sont Sprout, Nosh et NurturMe. Ces marques sont actuellement proposées par des détaillants de premier plan, dont Publix, Wegmans, HEB, Target et autres.

L'équipe de direction actuelle de Sprout, y compris le chef de la direction, Capp Culver , demeurera au sein de l'entreprise.

« Sprout a été l'une des premières entreprises à innover au sein du marché des aliments biologiques pour bébés. Elle a stimulé l'expansion de cette catégorie et offert des choix aux parents qui souhaitaient donner à leurs enfants des aliments biologiques et sains, a affirmé Capp Culver, chef de la direction de Sprout. Cette association avec la plateforme de santé et de bien-être de Neptune permettra de renforcer considérablement les efforts de Sprout pour innover et fournir des produits biologiques sains et accessibles au profit des familles en santé d'aujourd'hui. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com .

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise une mesure financière ajustée - le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) - pour évaluer sa performance d'exploitation. Cette mesure financière non conforme aux IFRS est composée d'ajustements qui sont issus directement des états financiers de la Société et sont présentés de manière uniforme. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Cette mesure aide également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que cette mesure fournit de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com.Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

