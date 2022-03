Neptune a obtenu une prolongation de 180 jours pour respecter l'exigence liée au prix offert minimal du Nasdaq

LAVAL, QC, le 2 mars 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que la Société a bénéficié, le 1er mars 2022, d'une prolongation de 180 jours civils de la part du service d'admissibilité en matière d'inscription du Nasdaq pour respecter l'exigence liée au prix offert minimal du Nasdaq. La Société a maintenant jusqu'au 29 août 2022 pour maintenir un prix offert d'au moins 1,00 $ par action pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs.

Cette notification actuelle du Nasdaq n'a aucun effet immédiat sur l'inscription ou la négociation des actions ordinaires de la Société, qui continueront à être négociées sur la bourse Nasdaq sous le symbole « NEPT ».

Si, à tout moment d'ici le 29 août 2022, le prix offert des actions ordinaires de la Société atteint ou dépasse 1,00 $ par action pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs, la Société se conformera de nouveau à la règle, et l'affaire sera close.

La Société a été avisée pour la première fois par le Nasdaq, le 30 août 2021, de son incapacité à maintenir un prix offert d'au moins 1,00 $ par action pendant 30 jours de bourse consécutifs, conformément aux règles d'inscription du Nasdaq 5550(a)(2) et 5810(c)(3)(A).

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

