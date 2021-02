Les fonds serviront à atteindre des objectifs jusqu'alors inatteignables

BEIJING, 18 février 2021 /CNW/ - neoX Biotech, une entreprise de biotechnologie de prochaine génération spécialisée dans la conception informatique favorisant la recherche et le développement de nouveaux médicaments, a récemment annoncé avoir recueilli 30 millions de dollars américains au moyen d'un financement de série A. Le financement a été dirigé conjointement par Sky9 Capital et 5Y Capital (anciennement connu sous le nom de Morningside Venture Capital), avec la participation de BAI Capital et de Vertex Ventures aux côtés des investisseurs existants Vision Plus Capital et Sequoia Capital China.

Les fonds serviront principalement à améliorer la plateforme de recherche et de développement de nouveaux médicaments axée sur l'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise, à accélérer le développement préclinique de plusieurs nouveaux portefeuilles de médicaments et à élargir la coopération commerciale internationale.

La création de valeur de neoX dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments grâce à l'IA est fondée sur la logique calculable sous-jacente des systèmes biologiques et de l'effet des médicaments. En tenant compte de ce principe directeur et dans le but d'étudier et de caractériser les interactions protéine-protéine, l'entreprise a mis au point une plateforme de recherche et de développement pharmaceutique innovante et sophistiquée qui intègre l'IA, la biophysique et les expériences à haut rendement. Ainsi, neoX a réalisé des progrès précliniques démontrables dans plusieurs portefeuilles de médicaments novateurs dérivés de cette plateforme, et elle s'attend à produire bientôt un certain nombre de médicaments de premier ordre et des plus performants. En 2020, neoX a reçu le prix de la meilleure innovation du MIT Technology Review China pour ses percées technologiques majeures dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments.

« Nous mettons l'accent sur des médicaments de pointe, comme les molécules multispécifiques et les produits biologiques, a déclaré le Dr Michael Chen, cofondateur et directeur général de neoX. Nous utilisons notre plateforme neoX de prochaine génération pour concevoir de nouvelles modalités de médicaments, et pour sortir des sentiers battus et tenter d'atteindre des objectifs jusqu'ici inatteignables."

En ce qui concerne les molécules bispécifiques couramment utilisées dans la technologie de dégradation des protéines, grâce à une étude approfondie des interactions protéine-protéine, neoX peut prédire avec précision le complexe ternaire de la protéine cible, de la molécule bispécifique et de l'ubiquitine ligase, acquérir une compréhension plus approfondie et plus complète des principes biophysiques de l'action et de la dégradation des protéines, et permettre une conception, un dépistage et une optimisation itérative efficaces des médicaments reposant sur la dégradation des protéines. Dans le domaine des médicaments macromoléculaires, le Dr Chen explique que neoX conçoit et développe des nanocorps, des anticorps multispécifiques et des néoantigènes récepteurs des cellules T.

La plateforme interdisciplinaire de recherche et de développement de nouveaux médicaments de neoX devrait lui permettre de surmonter les obstacles et d'atteindre des objectifs jusqu'alors inatteignables tout en accélérant la recherche et le développement de médicaments novateurs, dans une démarche visant à répondre aux besoins cliniques non satisfaits et, au bout du compte, à offrir des thérapies innovantes aux patients.

