NÉOMED-LABS et Public Health England annoncent un partenariat stratégique

LAVAL, QC et PORTON, Royaume-Uni, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - NÉOMED-LABS et le service national des infections de Public Health England (PHE) sont heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec pour objectif l'amélioration de la santé humaine. Ce partenariat est centré sur des projets en vaccins ayant comme but de développer conjointement de nouveaux tests précliniques et cliniques, pour soutenir les équipes R&D et cliniques des sociétés biopharmaceutiques dans les domaines de l'immunothérapie et des vaccins contre les maladies infectieuses.

Bien que les vaccins aient fondamentalement changé la médecine moderne, le développement de nouvelles technologies et de l'expertise pour soutenir la mise au point de nouveaux vaccins demeurent des défis importants. Ce partenariat permettra le développement conjoint et le transfert d'essais précliniques et cliniques pour offrir une vaste gamme de services aux clients. L'objectif principal sera d'établir un programme universel pour soutenir le développement de vaccins prophylactiques et thérapeutiques, allant du préclinique au suivi clinique après commercialisation post-licence dans différents domaines incluant les maladies saisonnières, pandémiques, pédiatriques et émergentes. Cette collaboration s'appuie sur l'expertise de PHE dans le domaine des maladies infectieuses à forte incidence, leurs laboratoires BL3 et BL4 accrédités GMP/GXP et des capacités uniques de NÉOMED-LABS dans les essais cliniques à haut débit.

NÉOMED-LABS et le groupe de recherche sur les vaccins de PHE dirigé par le Dr Bassam Hallis se sont engagés dans une collaboration qui cible en premier lieu la grippe et le virus Zika, pour l'évaluation des réponses vaccinales concomitantes. Ils se sont engagés à lancer au moins trois autres projets de collaboration avant la fin 2019.

« Nous sommes ravis des perspectives d'avenir qui s'offrent à nous grâce à ce partenariat stratégique avec une institution d'excellente réputation ainsi que de l'amorce de notre collaboration avec une équipe dirigée par un leader d'opinion grandement reconnu dans le domaine des vaccins. Ce partenariat est fondé sur la reconnaissance des progrès incessants de PHE dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins ainsi que des mesures mises en place pour contrer les maladies émergentes et ré-émergentes. Il permettra à NÉOMED-LABS d'avoir un partenaire en Europe et d'élargir son offre de service, ses capacités et son rayonnement. », a déclaré le Dr Benoit Bouche, président et chef de la direction de NÉOMED-LABS.

« Nous avons une grande synergie et complémentarité, en termes d'expertise. La capacité de NÉOMED-LABS à offrir des tests d'échantillons cliniques à haut débit ainsi que les aptitudes de PHE en matière de développement et de validation d'essais feront certainement progresser la recherche et le développement des vaccins nécessaires pour avoir un impact sur la santé humaine au niveau mondial. », a déclaré le Dr Bassam Hallis.

À PROPOS DE NÉOMED-LABS

NÉOMED-LABS est une société de recherche sous contrat en immunologie spécialisée dans le développement de tests et d'analyses d'échantillons issus d'études cliniques. Son équipe d'experts scientifiques et ses plates-formes technologiques ont joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification, la validation et l'analyse d'échantillons qui ont supporté la soumission réglementaire de près de 100 nouvelles entités thérapeutiques, y compris des vaccins et des larges molécules. Nous fournissons des services de haute qualité et une expertise inégalée en immunologie, basée sur une approche centrée sur le client permettant d'accélérer les développements.

Pour plus d'information, veuillez consulter : www.neomedlabs.com / www.pacbio.com

À PROPOS DE PUBLIC HEALTH ENGLAND

PHE existe pour protéger et améliorer la santé et le bien-être de la nation et pour réduire les inégalités en matière de santé. Pour ce faire, il a recours à la défense des intérêts, à des partenariats, à la science, à des connaissances et à des renseignements de calibre mondial, ainsi qu'à la prestation de services spécialisés en santé publique. PHE est une agence exécutive autonome sur le plan opérationnel, du ministère de la santé et des services sociaux.

Pour plus d'information sur PHE, visitez www.gov.uk/phe ou suivez-les sur Twitter @PHE_uk

