RICHLAND, Washington, 3 décembre 2021 /CNW/ - À une époque où la plupart des pays maintiennent toujours un cadre juridique rigoureux interdisant la consommation et l'approvisionnement en cannabis, le jeton NEKTR s'associe à d'autres communautés procannabis pour faire connaître ses avantages potentiels pour la santé. Avec son prochain jeu NFT (non-fongible tokens, ou jetons non fongibles)appelé Legendary Leaf et axé sur le cannabis (qui sera publié en février 2022), le message de NEKTR au monde entier est que « le cannabis a une utilisation médicale qui peut être bénéfique pour nous tous ».

Au moins 10 % des revenus des jeux NFT serviront à établir un programme de remboursement du cannabis à des fins médicales pour les détenteurs de NEKTR et à élargir l'accès local et à faible coût à cette plante sous-exploitée sur le plan médical partout dans le monde.

Faire de la sollicitation pour du cannabis légal en 2021, alors que seulement cinq (5) pays disposent d'une loi qui appuie la consommation sans entrave du cannabis, semble être une des tâches les plus ardues qui soient. Cependant, on note une forte conviction, ce qui donne à NEKTR le courage d'affronter le monde sur une question aussi controversée que la légalisation du cannabis.

Le CANNABIS a plus d'avantages pour la santé que sa consommation récréative.

Selon un article publié en 2019 par le Medical Cannabis Network, l'utilisation du cannabis à des fins médicales peut présenter une vingtaine d'avantages pour la santé, dont certains comprennent la prévention du diabète et le soulagement de la douleur chronique. Ceci fait suite à la découverte scientifique qui démontre que « le cannabis contient du CBD, un produit chimique qui a un impact sur le cerveau, le rendant plus fonctionnel sans le mettre dans un état high avec le THC qui a des propriétés analgésiques ».

En raison de son parti pris procannabis, la mission technologique de NEKTR est d'offrir un moyen de sensibiliser les gens grâce à un écosystème de jeu NFT sur le cannabis, lequel propose des transactions à faible coût aux joueurs et aux défenseurs du cannabis qui veulent générer des revenus en échangeant et en jalonnant le jeton LEAF, le principal jeton de bienfaisance et d'activisme dans un même écosystème.

« NEKTR sera un projet "jouer pour gagner de l'argent (play-to-earn)" dirigé par la collectivité qui récompensera ses détenteurs. Son jeu NFT sera révolutionnaire, car il offrira des avantages financiers à ses utilisateurs tout en soutenant le monde du cannabis. Les utilisateurs pourront utiliser des jetons NEKTR ou LEAF comme service utilitaire dans le jeu pour le soin quotidien des plantes. Une fois la partie terminée, ils seront en mesure de vendre, d'échanger ou de collecter les NFT gagnés pour de futurs services utilitaires dans le jeu », a récemment déclaré à POSTR le fondateur de NEKTR, Ra « The Kushite » Young (chef de la direction de NEKTR). « Nous bâtissons une communauté de jeux vidéo pour contribuer à la sensibilisation au cannabis médical tout en finançant des programmes de remboursement des ordonnances de cannabis et en créant des partenariats stratégiques dans le domaine mondial du cannabis médical et récréatif. NEKTR a également fait équipe avec une organisation d'intelligence artificielle appelée Physix, pour des plans de mise en œuvre d'un complément Stoner Sapien. Il s'agit d'une boucle de sondages et de rétroactions basée sur l'expérience humaine et la couleur qui se traduit par une production d'expression végétale dans le jeu de culture de cannabis de NEKTR. Bien que nous ayons l'intention de mettre de côté 10 % de ces revenus supplémentaires pour le fonds de charité de Physix IMP (Ideological Money Pump), la plupart des revenus sont destinés au financement de bourses de programmes de chaînes de blocs pour les jeunes en Afrique du Sud », a expliqué Ra à POSTR.

