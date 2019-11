Neil Wechsler, chef de la direction d'OnDeck Canada, sera le nouveau président du conseil d'administration de l'Association des prêteurs Canadiens

L'APC croit que les prêts en ligne renferment un immense potentiel d'accroître l'inclusion et l'accès aux produits financiers pour les petites entreprises et les particuliers. Les entreprises membres de l'APC ont en commun un engagement envers une économie canadienne saine et fructueuse. Investie d'une mission visant à fournir les outils nécessaires à l'innovation et à l'élaboration de pratiques d'octroi de crédit sécuritaires et éthiques à l'échelle nationale, l'APC prévoit renforcer son programme de 2020 en vue d'assurer des produits de crédit et de financement principaux qui sont à la fois transparents, responsables et accessibles à tous les Canadiens. Les principaux objectifs de l'APC en 2020 seront notamment axés sur l'accessibilité de l'information, l'innovation, l'interopérabilité, la diversité et la représentation, de même que l'éducation et la promotion du secteur financier au Canada.

« L'APC a le plaisir d'accueillir Neil à titre de nouveau président du conseil d'administration de l'Association pendant que nous vivons une période déterminante du financement au Canada, affirme Gary Schwartz, président de l'APC. Nous sommes impatients de représenter divers prêteurs Canadiens alors que nous entamons un parcours pour transformer notre secteur dans l'intérêt de nos emprunteurs. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Kevin Clark, président de Lendified, pour son leadership et sa contribution en tant que président fondateur du conseil d'administration de l'Association. » « Kevin a joué un rôle essentiel dans la création et l'élaboration de la stratégie initiale pour l'Association, et il demeurera membre du conseil d'administration. Nous souhaitons le remercier pour ses réalisations » déclare Gary Schwartz.

« Nous avons une occasion en or de faire progresser le secteur du financement dans l'année qui vient, poursuit Neil Wechsler. J'ai hâte de collaborer étroitement avec le conseil d'administration de l'APC et avec nos membres estimés de l'Association afin de soutenir la constante évolution de l'écosystème de prêts Canadien. Nous travaillerons à faire avancer l'inclusion financière, l'accès au crédit, le financement responsable, les politiques publiques éclairées et l'innovation en matière de crédit, tout en nous engageant envers l'ouverture des services bancaires et le financement sécuritaire et éthique dans l'ensemble du Canada. »

Tandis que l'environnement Canadien des prêts continue de prospérer et de se développer, l'Association des prêteurs Canadiens est engagée à bâtir et à maintenir une communauté par le biais d'un leadership éclairé et de la défense des intérêts pour l'avenir.

À propos de l'Association des prêteurs Canadiens

L'APC soutient la croissance d'entreprises qui accordent des prêts ou fournissent du crédit sous d'autres formes à de petites entreprises et des particuliers au moyen d'outils novateurs, et ce, dans le but d'échanger des idées et d'explorer des manières d'améliorer le secteur, d'encourager des pratiques professionnelles fondées sur des principes, d'éduquer le public en général au sujet du financement novateur, d'encourager les emprunteurs particuliers potentiels à s'informer sur le caractère approprié du financement novateur selon la situation de l'emprunteur, et de défendre et de représenter les intérêts des prêteurs novateurs.

Joignez-vous à nous à l'occasion de notre sommet des prêteurs Canadiens, qui aura lieu le 20 novembre dans les locaux de MaRS, et présentez votre candidature pour le prix Canadian Innovative Lenders, décerné aux particuliers et aux entreprises qui incarnent les valeurs fondamentales de l'APC et qui font nettement progresser l'industrie pour tous les Canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'APC, veuillez visiter les sites Web www.canadianlenders.org et www.canadianlenderssummit.com.

À propos d'OnDeck Canada

Un des chefs de file national en matière de prêts en ligne fiables, accessibles et efficaces pour les petites entreprises canadiennes, OnDeck Canada propose un vaste éventail de produits de financement en français et en anglais, y compris des prêts à terme, des marges de crédit et des avances de fonds Flex, et ce, d'un océan à l'autre. Depuis sa création en 2015, OnDeck Canada est un pionnier en matière d'analyse de données et la technologie numérique pour prendre des décisions de crédit en temps réel et fournir des fonds aux petites entreprises canadiennes en seulement 24 heures. OnDeck Canada a fourni des capitaux s'élevant à plus de 450 millions de dollars canadiens aux petites entreprises du pays (incluant le capital fourni par des entités qui lui ont précédées). Les Canadiens ont accordé la cote « Excellent », l'équivalent de 5 étoiles, à OnDeck Canada sur Trustpilot. Les entités OnDeck Canada sont des filiales d'On Deck Capital, Inc. (NYSE : ONDK).

Pour en savoir plus, visitez le www.ondeck.ca.

OnDeck, le logo d'OnDeck, et OnDeck Score sont des marques de commerce d'On Deck Capital, Inc.

