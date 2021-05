/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 3 mai 2021 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly » ou la « Société »), le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement, a le plaisir d'annoncer que la Société a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada un prospectus ordinaire provisoire daté du 3 mai 2021 (le « prospectus provisoire ») dans le cadre d'une proposition de premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires de la Société (le « placement »), et a reçu le visa de ce prospectus provisoire.

Le produit brut tiré du placement devrait être de 150 millions de dollars. Le nombre d'actions ordinaires de la Société devant être vendues dans le cadre du placement ainsi que le prix par action ordinaire n'ont pas encore été établis. Une option de surallocation a été accordée et, si elle est exercée, elle donnera lieu à un reclassement touchant certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs »). Si l'option de surallocation est exercée intégralement, les actionnaires vendeurs recevront un produit brut total d'environ 22,5 millions de dollars.

En plus du placement, aux termes d'une convention de souscription intervenue entre la Société et Rx Sidecar II, L.P. (l'« Investisseur »), l'Investisseur a convenu d'acquérir, sous le régime d'une dispense de prospectus au Canada, des actions ordinaires de la Société au prix d'offre pour un produit brut total revenant à la Société de 18 millions de dollars (le « placement privé simultané »). La clôture du placement privé simultané devrait avoir lieu parallèlement à la clôture du placement et est conditionnelle à celle-ci.

La clôture du placement devrait avoir lieu au cours de la semaine du 24 mai 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation conditionnelle de l'inscription des actions ordinaires de la Société à la cote de la Bourse de Toronto. Neighbourly affectera le produit net tiré du placement et du placement privé simultané au remboursement de dettes, au renforcement de la situation financière et à la poursuite des stratégies de croissance de Neighbourly, y compris la poursuite d'acquisitions relutives, ainsi qu'aux autres besoins généraux de l'entreprise, tel qu'il est décrit dans le prospectus provisoire.

Le placement est dirigé par la Banque Scotia, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux, et un syndicat composé de Financière Banque Nationale inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Desjardins Marchés des capitaux, de iA Gestion privée de patrimoine inc. et de HSBC.

Le prospectus provisoire renferme de l'information importante concernant le placement et il est susceptible d'être complété ou modifié. Le prospectus provisoire peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de la Société, au www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d'achat des actions ordinaires de la Société ne sera acceptée avant le visa du prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires de la Société n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique. Par conséquent, les actions ordinaires de la Société ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis, à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Neighbourly dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Neighbourly Pharmacy Inc.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 145 emplacements qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, qui portent notamment sur la clôture du placement et du placement privé simultané, et sur l'utilisation prévue du produit net tiré du placement et du placement privé simultané. Des termes tels que « s'attendre à », « anticiper » et « avoir l'intention de », ou des termes semblables, visent à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à l'incertitude inhérente à la prévision de résultats et de situations à venir, si bien que rien ne garantit que le placement et le placement privé simultané dont il est question ci-dessus seront menés à terme ou qu'ils seront réalisés aux conditions indiquées. La réalisation du placement et ses conditions sont assujetties à de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Neighbourly, y compris le non-respect des conditions de clôture habituelles et les facteurs de risque autres éléments énumérés dans les documents déposés par Neighbourly auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités analogues de chaque province et territoire du Canada. Sauf si les lois applicables l'exigent, Neighbourly ne s'engage aucunement à actualiser ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouveaux renseignements ou événements.

