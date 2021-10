/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

Les preneurs fermes exercent l'option de surallocation intégralement

TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly » ou la « Société ») (TSX : NBLY), le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement, a annoncé aujourd'hui la clôture de son reclassement d'actions et de son placement de nouvelles actions par voie de prise ferme déjà annoncés visant des actions ordinaires (le « placement »). Le placement était dirigé par la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, en tant que teneurs de livres, avec un syndicat composé de BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc., Desjardins Marchés des capitaux, iA Gestion privée de patrimoine inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Un total de 4 864 500 actions ordinaires de Neighbourly ont été vendues, y compris 634 500 actions ordinaires par suite de l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation, au prix de 30,75 $ par action, pour un produit brut revenant à la Société d'environ 30 millions de dollars et un produit brut revenant aux actionnaires vendeurs d'environ 120 millions de dollars.

Immédiatement après la clôture du placement, Persistence Capital Partners a la propriété ou le contrôle, direct ou indirect, de 17 213 422 actions ordinaires de Neighbourly, ce qui représente environ 50,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires de Neighbourly n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions ordinaires de la Société ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Neighbourly dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Neighbourly Pharmacy Inc.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 167 emplacements (sur une base pro forma, compte tenu des acquisitions proposées récemment annoncées) qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut porter sur nos résultats financiers futurs et est susceptible de concerner notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos résultats financiers, nos impôts et taxes, notre politique de dividendes, nos projets et nos objectifs. Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « s'attendre à », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi de termes comme « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « avis », « intention », « possibilité », « éventualité » ou d'autres termes semblables. En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits à venir.

L'information prospective repose nécessairement sur des avis, des estimations et des hypothèses que la Société estimait appropriés et raisonnables à la date de ces déclarations, compte tenu de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'avenir prévisible. De plus, l'information prospective est assujettie à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus capables d'entraîner un large écart entre les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations que nous connaîtrons réellement et ceux exprimés ou sous-entendus par l'information prospective, notamment les facteurs décrits ou mentionnés dans le rapport de gestion de la Société pour la période de 12 semaines close le 19 juin 2021 et à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus ordinaire définitif daté du 17 mai 2021 déposé dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Neighbourly, lesquels documents peuvent être consultés sur SEDAR, sous le profil de la Société, au www.sedar.com, ainsi que dans les autres documents que nous avons déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses sous-tendant l'information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les faits à venir pourraient être très différents de ce que l'information prospective laisse entendre.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

