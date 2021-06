/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly » ou la « Société ») (TSX : NBLY), le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement, a annoncé aujourd'hui que, à la suite de son premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires de la Société (le « placement »), l'option de surallocation que certains actionnaires de la Société (les « actionnaires vendeurs ») ont accordée aux preneurs fermes dans le cadre du placement et qui permet à ces derniers d'acheter des actionnaires vendeurs 1 544 250 actions ordinaires supplémentaires de la Société au prix de 17,00 $ par action ordinaire (l'« option de surallocation ») a été exercée en totalité. Les actionnaires vendeurs ont reçu un produit brut total d'environ 26,25 millions de dollars dans le cadre de la clôture de l'option de surallocation.

Les actions ordinaires de Neighbourly sont inscrites et se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « NBLY » depuis le 25 mai 2021.

Le placement était dirigé par la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, en tant que coteneurs de livres actifs, et par BMO Marchés des capitaux, en tant que coteneur de livres (collectivement avec la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, les « cochefs de file »), avec un syndicat composé de Financière Banque Nationale inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Desjardins Marchés des capitaux, de iA Gestion privée de patrimoine inc. et de HSBC.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires de la Société n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique. Par conséquent, les actions ordinaires de la Société ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis, à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Neighbourly dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Neighbourly Pharmacy Inc.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 145 emplacements qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

