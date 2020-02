Neighborly® fait l'acquisition de Dryer Vent Wizard

L'acquisition d'un autre franchiseur américain permet au franchiseur de passer à 24 marques, à plus de 3 900 propriétaires de franchise et à plus de 900 partenaires dans neuf pays

WACO, Texas, 25 février 2020 /CNW/ - Neighborly®, le plus important franchiseur au monde de marques de services résidentiels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Dryer Vent Wizard, franchiseur de services professionnels de nettoyage de conduits d'évacuation de sécheuse établi à Farmington Hills, au Michigan. Cette acquisition comprend près de 100 succursales Dryer Vent Wizard aux États‑Unis et au Canada, ce qui fait passer le réseau de Neighborly à plus de 3 900 franchisés représentant 24 marques de services résidentiels.

« Nous avons lancé 2020 en étant animés par notre vision d'offrir une gamme complète de services pour la maison grâce au réseau Neighborly d'experts en services résidentiels, et l'arrivée de Dryer Vent Wizard dans notre famille de marques de franchisés représente une étape importante de notre mission », affirme Mike Bidwell, président-directeur-général de Neighborly. « Depuis sa création il y a 15 ans, Dryer Vent Wizard offre des services de nettoyage, d'installation, d'inspection et de réparation qui se traduisent par un taux élevé de satisfaction de la clientèle. Nous voyons d'excellentes occasions de faire passer la marque à l'étape suivante; notre partenariat est donc très bénéfique pour toutes les parties. »

L'acquisition permettra à Dryer Vent Wizard de bénéficier de nouveaux leviers de croissance et d'une meilleure exposition aux neuf millions de clients de Neighborly qui font appel aux marques de Neighborly pour toute une gamme de services, de la peinture à la plomberie.

« Chaque jour, nous cherchons des occasions de créer de la valeur pour nos franchisés, nos employés et nos investisseurs », affirme Jason Kapica, président de Dryer Vent Wizard. « Nous croyons que notre intégration à Neighborly, en plus d'être rentable pour nos investisseurs, se traduira par des avantages supplémentaires pour nos partenaires et franchisés Dryer Vent Wizard, ce qui permettra à notre entreprise de passer à la phase suivante de sa croissance. »

Le réseau de franchises Dryer Vent Wizard a été créé en 2004 par David Lavalle, qui est également fondateur du réseau de franchises Mr. Handyman, qui appartient aussi à Neighborly.

« Comme j'ai pu le constater moi‑même avec Mr. Handyman, Neighborly a démontré à maintes reprises sa capacité d'aider les marques à accroître leur présence et à atteindre leurs objectifs de croissance par le développement de franchises », précise M. Lavalle. « Je suis emballé qu'une autre marque que j'ai créée s'associe à ce franchiseur respecté et florissant, et j'ai hâte de voir Neighborly aider les franchisés Dryer Vent Wizard à exploiter le potentiel de vente de chaque franchise. »

Boxwood Partners a agi comme conseiller financier auprès de Dryer Vent Wizard. Pour en savoir davantage sur les marques de service Neighborly, visitez le www.neighborlybrands.com.

À propos de Neighborly®

Neighborly® est le plus important franchiseur au monde de services résidentiels. Ses 24 marques de service et plus de 3 900 franchisés servent plus de neuf millions de clients dans neuf pays, en se spécialisant dans la réparation, l'entretien et l'amélioration de maisons et d'entreprises. L'entreprise exploite des plateformes en ligne qui permettent aux clients de communiquer avec des fournisseurs de services locaux qui satisfont aux normes rigoureuses du franchiseur dans 14 catégories de services. La plateforme se trouve au www.getneighborly.com aux États‑Unis et au www.getneighbourly.ca au Canada. La société a été fondée en 1981 sous le nom de Dwyer Group, et son siège social est situé à Waco, au Texas. Pour en savoir davantage sur Neighborly/Neighbourly et sur ses concepts de franchise, visitez le www.Neighborlybrands.com.

