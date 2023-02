MONTRÉAL, le 5 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal gère deux actifs principaux : la Basilique Notre-Dame de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Le Cimetière recherche depuis le début de la négociation avec le syndicat représentant les travailleurs et travailleuses d'opération, à conclure une entente raisonnable pour continuer à bien traiter ses employé.es tout en assurant la pérennité du Cimetière au bénéfice des familles des défunts qui y résident. L'employeur a aussi toujours collaboré avec le conciliateur nommé par le ministère du Travail.

Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un employeur de choix, qui offre à tous ses employé.es une rémunération globale, qui inclut les salaires et les avantages sociaux, qui est incomparable dans son secteur d'activité. La situation actuelle peut se résumer comme suit :

En 2021, les employé.es réguliers d'opération ont touché un salaire de base de plus de 30,50$ par heure, et ceux et celles qui ont été présent.es durant l'année, ont eu droit notamment à :

Un salaire moyen global de 68 249 $, (incluant le temps supplémentaire);

Une semaine de quatre jours de travail, du lundi au jeudi, de 7h00 à 16h30.

Un salaire payé pour 37,5 heures malgré un horaire réel de 36 heures.

Six (6) semaines de vacances annuelles (ancienneté moyenne de 23 ans)

15 jours de congés statutaires (10 jours fériés + 5 jours mobiles)

12 jours de maladie monnayables à chaque année

Une multitude de primes selon les tâches réalisées

Un régime de retraite à prestations déterminées auquel l'employé.e verse 5% de son salaire brut, tandis que l'employeur ajoute jusqu'à 18,6% du même salaire brut, ce qui représente un versement annuel total qui peut aller jusqu'à 14 000 $ par employé.

Une gamme complète d'assurances, incluant l'invalidité à court et long terme, les médicaments, les soins dentaires et autres soins thérapeutiques, et l'assurance-vie. Contribution de l'employée 33,33% et de l'employeur 66,67%.

Cette rémunération globale représente un taux horaire de plus 45$ pour chaque employé régulier.

Augmentation de plus de 15 % - En vue de conclure une nouvelle convention collective, le Cimetière a déposé aux représentants du syndicat des opérations, en janvier 2023, une offre d'augmentation salariale honnête et raisonnable de plus de 15% pour une durée de cinq ans, soit des hausses de 3% rétroactif pour 2022, de 3% au 1er janvier 2023 et de 3% au 1er janvier 2024, de 2,75% au 1er janvier 2025 et de 2,5% au 1er janvier 2026. Le versement additionnel d'un montant forfaitaire de 3500$ pour chaque employé régulier d'opération et de 2400$ pour chaque employé saisonnier a aussi été proposé. La rémunération représenterait, avec ces hausses salariales, un taux horaire de près de 35$, ce qui représente une rémunération globale de 52$ par heure pour chaque employé régulier.

Le Cimetière gère un espace magnifique qui offre un environnement de travail sain, naturel et sécuritaire, qui inclut le stationnement gratuit, des appareils de gym et des tables à pique-nique extérieures, tous les uniformes requis pour le travail ou une allocation annuelle de 424$ pour les employés réguliers d'opération. Le Cimetière demeure un employeur de choix puisque l'ancienneté moyenne des employés réguliers d'opération était de 23 ans en 2022.

Le Cimetière regrette qu'une grève générale illimitée ait été déclenchée malgré les conséquences pour de nombreuses familles de défunts. Le Cimetière s'efforce de minimiser les impacts de cette grève sur ses activités, et d'offrir les meilleurs services possibles aux familles endeuillées.

Les revenus du Cimetière, qui proviennent des familles endeuillées, servent principalement à payer la rémunération des employés. C'est pourquoi le Cimetière souhaite conclure une entente le plus rapidement possible avec le syndicat des opérations, pour poursuivre sa mission tout en assurant sa pérennité.

À propos du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal est un OBNL qui assure la gestion du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et de la Basilique Notre-Dame de Montréal. Depuis sa fondation en 1854, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a accueilli près d'un million de personnes défuntes dans un site unique qui est reconnu, avec sa superficie de 343 acres, comme le plus grand cimetière au Canada. Site historique national, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un lieu de paix et de recueillement, ainsi qu'un joyau du patrimoine architectural, historique, arboricole et environnemental de Montréal. Pour information, svp visitez : cimetierenotredamedesneiges.ca

