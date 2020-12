Négociations sectorielles 2020 - « On ne se fera pas passer un sapin! »

SAINTE-FOY, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy (SPPCSF) se sont mobilisés aujourd'hui, mercredi le 16 décembre 2020, pour réaliser une action de visibilité pour dénoncer l'alourdissement de la tâche enseignante, la précarité de leur profession et l'absence de reconnaissance de l'État.

Les profs du SPPCSF ont ainsi démontré leur appui au comité de négociation de la FEC-CSQ en décorant un sapin de Noël de toutes les tâches que les enseignantes et enseignants ont réalisé cette session-ci, de même qu'en entourant le cégep d'une guirlande humaine respectant les règles de distanciation physique.

« Alors que la tâche et les conditions d'exercice de la profession étaient déjà lourdes et complexes, la pandémie et l'enseignement à distance ont empiré les choses. Malgré cela, le gouvernement s'entête dans son cadre financier complètement irréaliste. C'est inacceptable que notre employeur cherche à profiter de notre épuisement pour nous passer un sapin! Le gouvernement Legault doit passer de la parole aux actes s'il souhaite que son leitmotiv "Ça va bien aller" soit plus qu'un slogan », indique le bureau syndical du SPPCSF.

Cette manifestation pourrait faire « boule de neige », alors qu'en tant que syndicat affilié à la CSQ, les membres du SPPCSF s'apprêtent à voter sur un mandat de grève dès janvier.

Profil du SPPCSF

Les membres du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy (SPPCSF) regroupe plus de 600 membres. Il est affilié à la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), un regroupement de quatorze syndicats représentant venant de plusieurs régions du Québec. Le SPPCSF est également affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation au Québec.

SOURCE FEDERATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CEGEP (FEC-CSQ)

Renseignements: Pierre Avignon, Conseiller communications FEC-CSQ, [email protected], 514 258 1590