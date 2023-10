Négociations qui perdurent depuis 3 ans - Les travailleuses de SOS violence conjugale se dotent d'un mandat de grève générale illimitée

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Réunies en assemblée générale hier soir, les travailleuses de SOS violence conjugale ont voté pour un mandat de grève générale illimitée. Selon l'évolution des négociations avec l'employeur, les travailleuses sont prêtes à toute éventualité, si bien que ce mandat pourra être mis en application au moment jugé opportun par le syndicat.

Ce dernier, affilié à la Fédération des syndicats de l'action collective (FSAC-CSQ), aimerait rappeler que les salariées de l'organisme sont sans contrat de travail depuis mars 2020. De leur côté, soulignons que les négociations avec l'employeur ont débuté il y a près de trois ans, soit en décembre 2020. L'organisation du travail, notamment la structure des postes, demeure pour l'instant au cœur des négociations qui perdurent.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE Fédération des syndicats de l’action collective (FSAC-CSQ)

Renseignements: Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse CSQ, Cellulaire : 514 219-1485, Courriel : [email protected]