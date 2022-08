Négociations du secteur public - Les membres du SFPQ de l'Agence du revenu du Québec acceptent l'entente de principe

QUÉBEC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Le personnel de l'Agence du revenu du Québec (ARQ), membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), a entériné l'entente de principe conclue avec l'employeur dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Lors d'un vote électronique tenu au cours des derniers jours, les membres ont accepté l'entente à plus de 80%.

« Le taux d'approbation élevé reflètent bien toute la satisfaction des membres à l'endroit de cette entente. Le déroulement des négociations aura été long, plus de 24 mois, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est le résultat obtenu pour nos membres. La nouvelle convention collective permettra d'entreprendre le rattrapage salarial par rapport aux autres administrations publiques. Je tiens à féliciter les deux parties pour tout le travail accompli », explique Christian Daigle, président général du SFPQ.

« L'employeur reconnaît plus que jamais l'expertise et la contribution du personnel que nous représentons. Cette entente permet des améliorations notables au chapitre des salaires, des assurances, des journées de congé et dans le cheminement de carrière au sein de Revenu Québec », souligne le vice-président du SFPQ et responsable politique de la négociation à l'ARQ, Patrick Audy.

Rappelons que la négociation portait sur le renouvellement de la convention collective de quelque 6 000 membres du SFPQ à Revenu Québec.

