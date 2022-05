NÉGOCIATIONS DU SECTEUR PUBLIC - Le personnel de l'Agence du revenu du Québec représenté par le SFPQ se dirige vers la grève

QUEBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Depuis près de deux ans de négociations infructueuses avec la direction de l'Agence du revenu du Québec (ARQ), les personnes déléguées du SFPQ réunies hier à Québec ont voté en faveur de moyens de pression lourds pouvant mener à la grève. Ainsi, les quelque 6 000 membres du SFPQ œuvrant à Revenu Québec seront appelés à se prononcer, dans les prochaines semaines, pour la mise en place de moyens d'action robustes incluant dix journées de grève à utiliser au moment opportun.

« Après avoir fait miroiter à la table de négociation des propositions de bonification aux conditions de travail afin d'être plus compétitif avec le marché du travail, l'employeur a fait preuve de mépris envers nos membres en proposant des augmentations salariales inférieures à ce qui a été offert à la fonction publique québécoise. Depuis des mois, nous tendons la main à la direction pour trouver des solutions concrètes à l'amélioration des conditions de travail de nos membres et ainsi endiguer la pénurie de personnel. Il est maintenant temps de passer à l'action! Nous irons donc chercher le mandat de grève auprès de nos membres. Revenu Québec, un employeur de choix? On repassera ! » indique Patrick Audy, vice-président du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

