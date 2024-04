Négociations du secteur public - L'entente de principe entérinée par les membres de l'accréditation Ouvriers du SFPQ

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'entente de principe pour le renouvellement de la convention collective des 4,000 ouvrières et ouvriers membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a reçu l'approbation des membres. L'entente a été acceptée à 63,3 % lors d'un vote électronique tenu du 19 au 22 avril 2024.

« Bien que nous sommes convaincus que cette entente permettra de poursuivre le rattrapage salarial entamé lors de la négociation précédente, nous entendons le message des membres qui ont rejeté cette entente. Nous sommes conscients qu'il y a une volonté d'obtenir rapidement les gains obtenus et d'effectuer les travaux annoncés dans l'entente le plus rapidement possible. Force est de constater qu'il y aura toujours place à l'amélioration dans les conditions de travail des ouvrières et des ouvriers », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 4 000 membres du SFPQ occupant des emplois dans les ministères et organismes québécois dont le ministère des Transports (MTQ), les pépinières et dans les cuisines de prisons. La convention collective de l'accréditation Fonctionnaires est échue depuis le 1er avril 2023.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

