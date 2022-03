Négociations du secteur public - Grève imminente des membres du SFPQ dans la fonction publique

QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une tournée de vote, les travailleuses et les travailleurs de l'accréditation Fonctionnaires, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), se sont prononcés à 81 % pour la mise en place de moyens de pression lourds, pouvant conduire à des journées de grève, dans les prochaines semaines. Les journées de grève, au nombre de 10, pourraient être utilisées au moment jugé opportun.

« Avec un taux de participation record aux assemblées et un vote clair au scrutin, nos membres envoient un message sans équivoque au gouvernement Legault : les offres sur la table sont insuffisantes. Le gouvernement refuse depuis trop longtemps de reconnaître le travail du personnel de la fonction publique au même titre que ceux en santé ou en éducation, c'est inacceptable! Nos membres sont mobilisés et prêts à faire la grève, s'il le faut », indique Jean-François Sylvestre, vice-président du SFPQ.

De son côté, le président général du SFPQ, Christian Daigle, accueille avec satisfaction les résultats de cette tournée qui témoigne de la volonté des membres d'aller jusqu'au bout. « Ça fait plus de deux ans que l'on tend la main au gouvernement de la CAQ pour trouver des solutions concrètes à l'amélioration des conditions de travail. Devant un marché de l'emploi guidé par la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec n'est plus en mesure de compétitionner avec bien des employeurs, y compris les secteurs municipal et fédéral, qui offrent un salaire plus élevé pour des tâches similaires. Monsieur Legault il manque déjà trop de bras pour offrir et maintenir les services à la population, qu'attendez-vous pour agir ? », questionne Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 26 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de techniciens dans les ministères et organismes québécois.

Le SFPQ est un syndicat indépendant regroupant environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]