Négociations du secteur public - Entente de principe pour les membres de l'accréditation de l'Agence du revenu du Québec

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) est fier d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue, la nuit dernière, pour le renouvellement de la convention collective de ses membres avec l'Agence du revenu du Québec (ARQ). L'entente devra être entérinée par les instances de négociation du SFPQ dans les prochains jours et, par la suite, les membres de l'ARQ seront appelés à se prononcer. D'ici là, aucune information sur la teneur de cette entente ne sera divulguée.

« Je tiens à remercier les membres de l'équipe de négociation. Les parties se déclarent satisfaites de cette entente et nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir conclure ce chapitre à la veille de la période des vacances estivales », indique le premier vice-président du SFPQ et responsable politique de la négociation pour l'ARQ, Patrick Audy.

« La mobilisation des membres de Revenu Québec a porté fruit. Après plus de deux ans de négociations, on se réjouit d'avoir été en mesure de conclure une entente de principe satisfaisante pour les deux parties. Cette entente permettra, entre autres, d'entamer un rattrapage salarial attendu depuis longtemps par nos membres, afin d'attirer et de maintenir la main-d'œuvre au sein de Revenu Québec », souligne le président général du SFPQ, Christian Daigle.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 6 000 membres du SFPQ occupant majoritairement des emplois de bureau et de techniciens et techniciennes à Revenu Québec.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Eric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell.: 418 564-4150, [email protected]