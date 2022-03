Négociations dans le secteur du préhospitalier - Les membres de la fraternité des préposés au traitement des appels d'urgence de l'Est du Québec, œuvrant au Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est du Québec (CAUREQ), entrent en grève générale illimitée dès 00 :01 cette nuit

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) désire annoncer l'entrée en vigueur d'un mandat de grève générale illimitée.

La FPHQ, qui représente les salariés du CAUREQ, basée à Rimouski, annonce que la grève générale illimitée au Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est du Québec, débutera à 00 :01 le 11 mars 2022. La convention collective des membres de la fraternité des préposés au traitement des appels d'urgence de l'Est du Québec est échue depuis le 31 mars 2020. Depuis maintenant près de quatre mois, les discussions ne progressent plus avec la partie patronale, qui ne fait que nous exprimer des statuquos et des refus aux demandes des membres, tant du côté du volet normatif que financier.

Les salariés de la centrale demandent des ajustements salariaux équivalent aux autres centres d'appels d'urgence de la province, un ajustement des augmentations annuelles de salaire selon le coût de la vie et des améliorations des conditions de travail en lien avec la conciliation travail-vie personnelle. Leurs demandes sont légitimes et raisonnables. Les préposés aux appels sont en première ligne pour aider les citoyens à obtenir de l'aide lors des situations critiques et leur apport aux services d'urgence doit être reconnu à sa juste valeur. Les salariés du CAUREQ desservent les régions du Bas St-Laurent, de la Gaspésie/Iles de la Madeleine et de la Côte-Nord.

AUGMENTATION DE LA PRESSION

La FPHQ réitère sa volonté d'arriver à une entente négociée sur la convention collective le plus rapidement possible. Cependant, la Fédération se dit prête à accentuer la pression pour arriver à ses fins et respecter le mandat confié par ses membres. Les moyens de pression approuvés par le Tribunal administratif du travail, division des services essentiels, n'auront pas d'impacts sur le service à la population. Ils se veulent des moyens administratifs qui demanderont à l'employeur d'effectuer des tâches qui sont habituellement effectués par les salariés.

À PROPOS DE LA FPHQ

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit près de 2 000 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 50 fraternités. Ses membres sont des paramédics, des préposés/répartiteurs aux appels d'urgence et du personnel de soutien et de bureau.

