Négociations 2021-2025 - Une grève injustifiée et lourde de conséquences

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) se désole de la stratégie empruntée par l'Alliance syndicale quant au déclenchement imminent d'une grève générale illimitée dans l'industrie de la construction. Alors que depuis le début des négociations l'APCHQ s'est mise en mode solution et a fait preuve d'ouverture en déposant à plusieurs reprises des offres patronales viables et substantielles, l'Alliance syndicale a plutôt choisi la voie de la désinformation et des fausses allégations pour en arriver à une grève.

« Les syndicats veulent partir en grève pour une simple application mobile, prétextant l'invasion dans la vie privée et la géolocalisation constante des travailleurs, ce qui est absolument faux », soutient François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ. « Nous espérons que les travailleurs sont au courant qu'ils vont perdre des revenus pour un problème qui n'existe pas, et ils vont signifier leur désaccord à leurs leaders, comme ils le font d'ailleurs sur les médias sociaux », précise-t-il.

De lourds impacts pour l'économie québécoise

Une grève générale illimitée aurait de lourdes conséquences sur l'économie du Québec alors que chaque jour de grève représente une perte de plusieurs millions de dollars.

« Lors du dernier conflit, en 2017, les pertes totales quotidiennes en salaires et profits s'élevaient à près de 45 M$. C'est certainement davantage aujourd'hui », estime François Bernier.

De plus, alors que près de 60 000 mises en chantier sont prévues cette année, des impacts sur la livraison des projets de construction neuve ou de rénovation sont malheureusement à prévoir. Des projets qui, rappelons-le, souffrent déjà de problèmes d'approvisionnement et de pénurie.

« Dans le contexte de reprise économique fragile que nous vivons actuellement, nous considérons que déclencher une grève dans l'industrie de la construction sous de faux prétextes serait un geste injustifié, voire irresponsable, et aurait de graves conséquences économiques pour l'ensemble des ménages du Québec », souligne François Bernier.

Applications mobiles de pointage et vie privée des travailleurs: des dispositions sont prévues

Afin de répondre aux préoccupations de l'Alliance syndicale concernant la vie privée des travailleurs, l'APCHQ a tenu à bien encadrer ce point dans ses offres puisqu'elle croit à l'importance du virage numérique dans l'industrie de la construction. De plus, l'Association a validé que les applications offertes sur le marché par les fournisseurs respectent les plus hautes exigences en matière de protection de la vie privée.

« Nous avons proposé des dispositions d'encadrement strictes concernant la protection de la vie privée des travailleurs dans nos propositions du 22 avril et du 7 mai derniers. Plus précisément, la convention prévoirait, au sujet des données transmises par les applications mobiles de pointage, que :

L'envoi des informations récoltées, relativement au lieu et à la prestation de travail, doit se faire uniquement au moment du pointage par le travailleur. Autrement, aucune donnée ne doit être émise par le système de pointage. On ne peut être plus clair », soutient François Bernier.

Nous considérons qu'en 2021, notre industrie ne peut tout simplement plus renier l'importance du virage numérique. Il en va de la productivité et même de la survie de nos entreprises », conclut François Bernier.

