Négociations 2021-2025 - Entente de principe dans le secteur résidentiel

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Au cours de la dernière fin de semaine, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a redoublé d'efforts pour éviter un conflit de travail. En abordant l'enjeu des applications mobiles de pointage par le biais d'une solution novatrice bipartite, soit un comité tenu de proposer les dispositions appropriées à inclure à la convention d'ici quelques mois, l'Association a pavé la voie vers la signature d'une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective du secteur résidentiel. D'un même souffle, l'APCHQ accepte l'entente survenue à la table des clauses communes à l'ensemble de l'industrie, qui établit une base solide pour la pérennité future du fonds de pension et du régime d'assurances collectives des travailleurs.

« Dans le contexte économique et social actuel, il était de notre devoir d'agir et de trouver une voie de passage afin d'éviter un conflit inutile, qui aurait mené le Québec vers une situation intolérable, avec de graves conséquences pour les milliers de ménages québécois qui sont en attente d'une habitation. Pour en arriver à une solution, nous avons également choisi d'écarter des discussions la plupart des enjeux normatifs de la table du secteur résidentiel, et ce, afin d'en arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais », souligne François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

Depuis le début des négociations, l'APCHQ s'est mise en mode solution en faisant preuve d'ouverture, comme le démontrent les offres patronales, viables et substantielles déposées à plusieurs reprises, incluant celles du 22 avril et 7 mai derniers.

Une entente qui tient compte de la réalité du secteur résidentiel

« L'APCHQ a toujours eu à cœur la réalité distincte des chantiers résidentiels et les intérêts des ménages qui font affaire avec les employeurs qu'elle représente. Les dernières ententes conclues sont un nouvel exemple de l'expression de nos considérations pour les particuliers, les travailleurs qui œuvrent dans ce domaine et la société québécoise dans son ensemble », conclut François Bernier.

Au cours des prochaines semaines, l'Association fera connaître aux employeurs le détail des ententes de principe conclues à ce jour. Ces derniers seront également convoqués à prendre part au processus de votation visant la ratification des clauses négociées à la table du secteur résidentiel ainsi qu'au tronc commun de l'industrie de la construction.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 200 employeurs du secteur résidentiel.

