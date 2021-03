Négociation nationale - Les enseignantes et les enseignants du Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ) se prononcent en faveur de la grève générale illimitée

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Réunies au sein d'une instance virtuelle, crise sanitaire oblige, les personnes membres du Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ) se sont prononcées à plus de 80 % en faveur d'un mandat de grève générale illimitée pouvant être déclenchée à compter du 31 mai prochain.

Avec une convention collective échue depuis près d'un an, le recours à ce moyen de pression s'explique en grande partie par le fait que la partie patronale reste fermement campée sur ses positions malgré de nombreuses rencontres de négociation.

Les enseignantes et les enseignants de l'est de la métropole souhaitent donc que cet ultimatum lancé au gouvernement provoque le déblocage nécessaire aux tables de négociation pour en venir à une entente satisfaisante.

Les enseignantes et les enseignants du SEPÎ font donc maintenant partie des quatre syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), avec leurs collègues de la Haute-Yamaska, de l'Outaouais et ceux de la région de Québec, à s'être positionnés favorablement face à ce mandat de grève.

Les cinq autres syndicats affiliés doivent se prononcer au cours des prochains jours.

Le SEPÎ représente plus de 4600 enseignantes et enseignants des établissements primaires et secondaires ainsi que des centres de formation professionnelle (FP) et d'éducation des adultes (ÉDA) du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) et a pour but de promouvoir et défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux de ses membres.

